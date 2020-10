Monarkistit kokoontuivat vastamielenosoitukseen. Thaimaan laki määrää kuninkaan loukkaajille ankarat rangaistukset.

Tuhannet thaimaalaiset kokoontuivat keskiviikkona Bangkokin keskustaan vaatimaan pääministerin eroa ja kuninkaan vallan rajaamista.

Mielenosoittajat odottivat kuningas Maha Vajiralongkornia hänen autosaattueensa oletetulla reitillä, kun hän palasi Saksasta kotimaahansa buddhalaista juhlaa varten.

Keltaisiin paitoihin pukeutuneet monarkistit asettuivat omaan vastamielenosoitukseensa, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Poliisi piti osapuolia erillään toisistaan illansuussa paikallista aikaa.

Poliisi mielenosoittajien ympäröimänä Bangkokissa keskiviikkona.­

Voimakas monarkianvastaisuus viimeaikaisissa mielenosoituksissa on Thaimaassa uutta, sillä kuningasta on pidetty lähes pyhänä ja kuningashuoneen loukkaaminen on majesteettirikos, josta voi saada ankaran rangaistuksen.

Kuninkaalla on Thaimaassa paitsi symbolinen rooli myös runsaasti todellista valtaa.

Maha Vajiralongkorn kruunattiin kuninkaaksi isänsä jälkeen neljä vuotta sitten. Hän on viettänyt suuren osan ajastaan Thaimaan ulkopuolella.

Thaimaan kuningas Maha Vajiralongkorn ja kuningatar Suthida saapuivat autosaattueessa palatsiinsa Bangkokissa keskiviikkona.­

Pääministeri, entinen kenraali Prayut Chan-o-cha nousi virkaansa sotilasvallankaappauksen myötä vuonna 2014. Oppositio on vaatinut hänen eroaan jo kolmen vuoden ajan.

Viime vuonna Prayut valittiin pääministeriksi ensi kertaa vaalien kautta, mutta taustalla oli hänen hallituksensa aiemmin masinoima uusi perustuslaki, joka antaa vanhalle sotilasjuntalle käytännössä mahdollisuuden hallita maata mielensä mukaan. Juntalla on ollut kuninkaan tuki.

Viime vuoden vaalien jälkeen katumielenosoitukset ovat jatkuneet ja protestit laajentuneet. Niitä on nähty useissa kaupungeissa. Elokuussa hallituksen vastaiseen opiskelijamielenosoitukseen osallistui Bangkokissa arviolta 10 000 ihmistä.

Yltyvissä opiskelijamielenosoituksissa on ryhdytty vaatimaan Thaimaasta tasavaltaa tai perustuslaillista monarkiaa.

”Nyt tai ei koskaan”, kuningashuonetta arvostelevan opiskelijaliikkeen keskeisiin hahmoihin kohonnut 21-vuotias opiskelijanainen Panusava Sithijirawattanakul sanoi uutiskanava CNN:lle Bangkokissa tiistaina.

”Poliittisten ongelmien perussyy on kuningasinstituutiossa, emmekä voi tanssia loputtomasti sen ympärillä ja olla kuin sitä ei olisikaan. ”

”Muutoin ajaudumme samaan vanhaan poliittisten syklien noidankehään kuin ennenkin. Vallankaappaus toisensa jälkeen kuninkaan takaamana.”

Tarkkailijat ennakoivat poliisin hajottavan keskiviikon mielenosoitukset kovin ottein.