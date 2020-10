Venäjä on antanut liittolaiselleen Armenialle turvatakuut. Se on ilmoittanut niiden koskevan vain hyökkäyksiä Armeniaan, ei armenialaisten hallitsemaan Vuoristo-Karabahiin.

Moskova

Kolmatta viikkoa jatkuvassa Vuoristo-Karabahin sodassa tapahtui keskiviikkona uusi käänne, kun Azerbaidžan ilmoitti tuhonneensa Armenian ohjusjärjestelmiä.

Tieto herätti huomiota, sillä Azerbaidžan kertoi nyt ensimmäistä kertaa pommittaneensa Armeniassa sijaitsevia kohteita. Tähän asti se on sanonut taistelleensa vain Vuoristo-Karabahissa ja muilla armenialaisten hallussa olevilla alueilla, jotka kansainoikeudellisesti ovat osa Azerbaidžania.

Venäjä on antanut liittolaiselleen Armenialle turvatakuut. Se on kuitenkin ilmoittanut niiden koskevan vain Armeniaa eikä Vuoristo-Karabahia.

Azerbaidžanin puolustusministeriön mukaan se iski kahteen kohteeseen, jotka sen mukaan uhkasivat Azerbaidžanissa sijaitsevia siviilikohteita.

Azerbaidžan on jo aiemmin syyttänyt Armeniaa iskuista muun muassa toiseksi suurimpaan kaupunkiinsa Ganjaan. Keskiviikkona Azerbaidžan syytti Armeniaa myös yrityksistä iskeä Azerbaidžanin energiaputkiin, joilla se toimittaa kaasua ja öljyä Turkkiin ja edemmäs Eurooppaan.

Armenia vahvisti myöhemmin keskiviikkona, että Azerbaidžan oli iskenyt armenialaisiin sotilaskohteisiin. Armenian puolustusministeriön tiedottaja Šušan Stepanjanin mukaan Azerbaidžanin väitteet uhasta siviilikohteille olivat kuitenkin vääriä.

Stepanjan sanoi Armenia pitää hyökkäyksen jälkeen oikeutettuna iskeä sotilaskohteisiin Azerbaidžanissa. Se on jo aiemmin syyttänyt Azerbaidžania iskuista raja-alueilleen.

Armenia on myös kiistänyt pitävänsä putkia kohteina.

Omaiset surivat Ganjan pommituksessa kuolleiden Anar Alijevin ja Nurcin Alijevan arkuilla hautajaisissa tiistaina Azerbaidžanin Šamkirissa. Arkut oli verhottu Azerbaidžanin lipuilla.­

Vuoristo-Karabahin ympäristössä puhkesivat viime kuussa kovimmat yhteenottoon lähes 30 vuoteen, kun Turkin tukema Azerbaidžan aloitti hyökkäyksen. Sodassa on kuollut jo satoja ihmisiä.

Maat sotivat armenialaisenemmistöisen Vuoristo-Karabahin hallinnasta Neuvostoliiton hajottua 1990-luvun alussa. Sota päättyi vuonna 1994 tulitaukoon, kun armenialaiset olivat saaneet haltuunsa valtaosan Vuoristo-Karabahista sekä alueet Armenian ja Vuoristo-Karabahin välissä.

Vuoristo-Karabah julistautui itsenäiseksi, mutta mikään maa ei ole tunnustanut sitä. Käytännössä se on ollut riippuvainen Armeniasta. Vuoristo-Karabahia kutsuttiin pitkään jäätyneeksi konfliktiksi, mutta osapuolia jakavalla kontaktilinjalla on ollut vuosien saatossa useita yhteenottoja.

Tällä kertaa uutta on ollut Turkin näkyvä rooli, sillä aiemmin se on tunnustanut Etelä-Kaukasian Venäjän etupiiriksi. Turkki ja Azerbaidžan pitävät toisiaan veljeskansoina, joilla on myös sama uskonto. Armenialle Turkki taas on vanha vihollinen runsaat sata vuotta sitten tehdyn armenialaisten kansanmurhan vuoksi.

Venäjä ei vielä keskiviikkona reagoinut Azerbaidžanin iskuihin. Se on välttänyt puolen valitsemista, mikä on näkynyt muun muassa valtiollisten uutisten raportoinnissa.

Venäjälle Armenia on virallinen liittolainen, mutta Azerbaidžan ei silti ole sen vihollinen. Venäjä on vuosien ajan myynyt Azerbaidžanille aseita.

Armenian ja Azerbaidžanin ulkoministerit sopivat viime viikolla Moskovassa tulitauosta. Sen ehdot jäivät epämääräisiksi, eikä se ole pitänyt.

Keskiviikkona Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu puhui molempien maiden puolustusministerien kanssa ja kehotti näitä noudattamaan tulitaukoa. Myös Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo vetosi tiistaina osapuoliin tulitauon puolesta.

Sotilaallisesti vahvempi Azerbaidžan on kertonut vallanneensa alueita, mutta se on tähän asti edennyt lähinnä helppokulkuisessa maastossa, jonka puolustaminen on armenialaisille vaikeaa.