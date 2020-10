Pietarissa tartuntojen määrän kasvu ei ole vielä merkittävästi nostanut sairaalahoidossa olevien potilaiden määrää. Viranomaiset moittivat venäläisiä vähäisestä kasvomaskin käytöstä.

Myös Venäjän koronavirustilanteessa on tapahtunut syksyn aikana käänne huonompaan.

Venäjällä tehtiin alkuviikosta peräkkäisinä päivinä ennätyksiä uusien koronavirustartuntojen määrässä. Suomen lähialueilla sekä Pietari että Karjala raportoivat keskiviikkona ennätyslukemista.

Pietarissa tuli vuorokauden aikana ilmi 602 uutta tartuntaa. Karjalan tasavalta ilmoitti 79 uudesta tartunnasta, joista valtaosa todettiin Petroskoissa. Luvut perustuvat hakukone Yandexin seurantaan.

Pietarissa asuu yli viisi miljoonaa ihmistä, Karjalan tasavallassa runsaat 600 000.

Kaikkiaan Venäjällä todettiin keskiviikkona 14 231 uutta tartuntaa, mikä on suurin päivittäinen lukema koko pandemian aikana.

Pietarissa tartuntamäärän kasvu johtuu kaupungin terveydenhoitokomitean mukaan lisääntyneestä testaamisesta. Sairaalahoitoon koronaviruksen vuoksi joutuneita ei ole merkittävästi aiempaa enemmän, sanoi komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja Andrei Saran Pietarin paikallistelevision ajankohtaisohjelmassa tiistaina.

Saranin mukaan Pietarin testauskapasiteetti on kaksinkertaistunut loppukeväästä, jolloin uusien tartuntojen määrä kipusi viimeksi yli viidensadan. Kaupungissa toimii tällä hetkellä 46 laboratoriota, jotka tekevät koronavirustestejä. Toukokuussa laboratorioita oli 23.

Pietarissa sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi päivittäin noin 300 ihmistä, eikä luvussa ole Saranin mukaan ollut suurta vaihtelua.

”Sairaalaluvuissa ei voi puhua mistään jyrkästä piikistä, mutta viikoittaisessa kehityksessä on nähtävissä noin 17 prosentin kasvu keskivaikeiden ja vakavien tapausten määrässä”, Saran sanoi.

Pietarissa sairaalapaikkojen määrää on lisätty. Koronaviruspotilaita hoidetaan 15 sairaalassa, joista kaksi on lastensairaaloita. Aikuisten sairaalapaikoista on Saranin mukaan vapaana noin 20 prosenttia ja lasten paikoista 29 prosenttia. Tilanne on kohentunut keväästä, jolloin Pietarin koronasairaalat olivat ääriään myöten täynnä.

Syksyllä varsinkin alaikäisten lasten koronavirustartunnat ovat olleet Venäjällä voimakkaassa kasvussa. Pietarissa alle 18-vuotiaiden koronavirustartunnat ovat lisääntyneet 89 prosenttia lukukauden alusta, tiedotti Pietarin kuluttajansuoja- ja terveysvirasto Rospotrebnadzor tiistaina.

15–17-vuotiaiden teinien tartunnoissa oli kasvua peräti 181 prosenttia.

Moskovassa alaikäisten koronavirustartuntoja on yritetty syyskuun lopusta lähtien hillitä koululaisten etäopetuksella. Kaupungin pormestari Sergei Sobjanin ilmoitti keskiviikkona, että 6.–11. luokkien oppilaat jatkavat etäopetuksessa mutta nuoremmat ikäluokat palaavat maanantaina kouluun.

Pietarin terveysviraston tartuntatautien valvonnasta vastaavan osaston johtaja Irina Tšhindžerija sanoi Fontanka-lehdelle keskiviikkona, että Pietarissa koulut jatkavat toimintaansa toistaiseksi normaalisti, koska tautia on todettu toistaiseksi vain yksittäisissä kouluissa.

Yli puolet Pietarin koronavirustartunnoista on Rospotrebnadzorin mukaan työikäisellä väestöllä, erityisesti toimistotyöntekijöillä ja palvelualoilla työskentelevillä. Virasto arvioi, että työpaikoilla ei huolehdita riittävästi turvaväleistä ja muusta hygieniasta.

Venäjällä viranomaiset ovat moittineet kansalaisia leväperäisyydestä koronaviruksen leviämisen estämiseksi säädettyjen rajoitusten ja suositusten noudattamisessa.

Muun muassa terveysministeri Mihail Muraško sanoi keskiviikkona, että kansalaisille on edelleen teroitettava ehkäisytoimien noudattamisen tärkeyttä, kertoo Ria Novosti.

Esimerkiksi Pietarin julkisessa liikenteessä on voimassa maskisuositus, mutta kaupungin terveysviraston mukaan vain kymmenen prosenttia matkustajista noudattaa sitä. Tšhindžerija ennustaa Pietarin loppuvuodesta synkkää.

”Tartuntojen määrä ei ole laskemassa. Hengitystieinfektioiden sesonki ylipäätään kestää Pietarissa syyskuusta maaliskuuhun. Opiskelijoiden välillä on paljon kanssakäymistä, eikä maskisuositusta noudateta”, Tšhindžerija luetteli.

Pietarissa koronavirussäädösten valvontaa on määrä kiristää lokakuun lopusta lähtien. Pietarin kaupunginhallinto ilmoitti keskiviikkona, että tarkoituksena on valvoa erityisesti turvavälien noudattamista ja maskien käyttöä eri paikkojen työntekijöiden ja asiakkaiden keskuudessa, kirjoittaa Fontanka.