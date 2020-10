V-Dem-instituutin tutkijat arvioivat HS:lle, että Yhdysvaltain demokratian luisu on huolestuttavaa eikä Suomi ole aivan demokratioiden kärkikymmenikössä.

Yhdysvaltain demokratian keskeiset mittarit sojottavat alaspäin Donald Trumpin presidenttikaudella.

Historiallisesti vain yksi valtio viidestä pystyy säilyttämään demokratian tällaisen luisun jälkeen. Peräti neljä viidestä päätyy vastaavassa tilanteessa täysimittaiseksi autokratiaksi eli kansanvallasta yksinvaltaan ennen demokratian mahdollista uutta nousua.

Staffan Lindberg on V-Dem-instituutin johtaja ja Göteborgin yliopiston professori.­

Näin väittävät Varieties of Democracy -instituutin eli V-Demin johtaja, professori Staffan I. Lindberg sähköposti­haastattelussa ja apulais­professori Seraphine F. Maerz puhelin­haastattelussa Helsingin Sanomille.

Tästä ei voi kuitenkaan päätellä, että Yhdysvallat päätyisi diktatuuriksi 80 prosentin todennäköisyydellä, arvioi V-Demin päätutkijoihin kuuluva yhdysvaltalaisen Notre Damen yliopiston professori Michael Coppedge sähköpostitse.

”Vertailukohdissa ei ole yhtään maata, jossa olisi sorruttu yksinvaltaan yhtä korkealta demokratian lähtötasolta kuin Yhdysvalloissa tai jossa vaalituloksiin perustuva demokratia olisi ollut voimassa yhtä kauan kuin Yhdysvalloissa.”

Tilanne on myös Coppedgen mielestä silti huolestuttava.

Professori Michael Coppedge Notre Damen yliopistosta.­

Yhdys­valtain hallinnon kunnioitus perustus­lakia kohtaan on ”vähimmillään sitten vuoden 1865”, hän sanoi jo viime kuussa sanomalehti The Washington Postille.

Korruptiokin on Coppedgen mukaan pahimmillaan sitten presidentti William G. Hardingin valta­kauden 1920-luvun alussa.

Tämä näkyy esimerkiksi presidentin lähipiiriin kuuluneiden kahdeksan henkilön saamissa syytteissä ja useissa tuomioissa neuvonantaja Roger Stonesta ja kampanjapäällikkö Paul Manafortista presidentin pitkäaikaiseen lakimieheen Michael Coheniin.

V-Dem perustettiin vuonna 2016. Sen tarkoitus on mitata eri maiden demokratiakehitystä toistaiseksi monipuolisimmalla datan keruulla tilastoista ja asiantuntijakyselyistä.

Ryhmään kuuluu yli 50 tutkijaa eri maanosissa. Heidän lisäkseen dataa kerää sivutoimisesti 3 000 tutkijaa ympäri maailmaa. Data kootaan V-Demin päämajassa, joka on osa Göteborgin yliopistoa.

Aiemmin päämaja oli Yhdysvalloissa Notre Damen yliopistossa, jossa metodin kehittely alkoi vuonna 2011. Notre Damen yliopiston Kellogg-instituutti on edelleen V-Demin aluekeskus Pohjois-Amerikassa.

V-Dem mittaa professori Robert A. Dahlin (1915–2014) teorioista tuttuja asioita, kuten vaalien rehellisyyttä sekä yhteiskunnan liberaaliutta, osallistuvuutta, tasa-arvoa ja ”deliberatiivisuutta” eli julkisen keskustelun keskeisyyttä legitiimissä lainsäädännön valmistelussa.

Pääkohdista muodostuu monia indeksejä, joilla mitataan esimerkiksi korruptiota ja akateemista vapautta.

Tieteellinen artikkeli metodista on luettavissa tämän linkin takana. Päätelmien pohjalla oleva data on avointa, ilmaista ja kaikkien louhittavissa.

HS:n datadeskin analyysin perusteella V-Demin datankäytön periaatteet näyttäisivät olevan kunnossa.

Entä itse data? Kysyimme sitä varmuuden vuoksi kolmelta muulta professorilta.

”V-Dem on suuri edistysaskel demokratian mittaamisessa”, arvioi brittiläinen James A. Robinson, joka toimii konfliktintutkimuksen professorina Chicagon yliopistossa.

Hänen mukaansa instituutin data on paremmin koodattua ja kattavampaa kuin aikaisemmissa vastaavissa tutkimuksissa.

”Heidän menetelmänsä on hyvin kehittynyt, ja siinä on pyritty korjaamaan puutteita, joita on todettu muissa vastaavissa demokratiaindekseissä”, arvioi demokratiatutkija ja Turun yliopiston valtio-opin professori Maija Setälä.

Hän huomauttaa, että omaa maataan analysoivat tutkijat voivat joskus dramatisoida kehityskulkuja mutta laajoissa asiantuntijakyselyissä yksittäisten vastaajien vinoumat tai virheet eivät ole ratkaisevia.

Samaan viittaa Åbo Akademin valtio-opin professori Carsten Anckar, jonka mukaan V-Dem on erittäin arvostettu.

”Ekspertit eivät silti välttämättä ole objektiivisia, enkä tunne yhtään kansainvälistä kollegaa, joka kannattaisi Trumpia tai aikaisemmin George W. Bushia. Toisaalta Yhdysvaltain vaalijärjestelmässä ja demokratiassa on aivan todellisia ja viime vuosina pahentuneita heikkouksia.”

Tähän viittaavat myös Bright Line Watch -hankkeen ja perinteisesti yhdysvaltalaismielisen tutkimuslaitoksen Freedom Housen samansuuntaiset analyysit Yhdysvaltain demokratian alamäestä.

Nämä suositukset ja varaukset huomioon ottaen voimme katsoa, minkälaisen käyrän V-Demin data antaa Yhdysvaltain demokratian tilasta.

”Liberaalin demokratian indeksi sisältää kaikkiaan 57 muuttujaa, jotka vaikuttavat tähän käyrään. Muuttujista 15 on ollut selvässä laskusuunnassa viime vuosina”, professori Coppedge kertoo.

Osa tästä selittyy vaaleihin liittyvillä indikaattoreilla. ”Vaalimme eivät ole epädemokraattiset, mutta suunta on väärä.”

Ilmaisunvapaudessa kuusi muuttujaa on laskusuunnassa. Tämä johtuu esimerkiksi journalistien häirinnästä ja hallituksen sensuuriyrityksistä mutta myös yhdysvaltalaisen journalismin asenteellisuudesta.

Heikkenemistä voi nähdä myös esimerkiksi toimeenpanovallan kunnioituksessa tuomioistuimia kohtaan. Se huomattiin jo taannoin, kun Trump luonnehti hänelle epämieluisan päätöksen tehnyttä tuomaria ”niin kutsutuksi tuomariksi”.

Yhdysvallat on nyt liberaalin demokratian indeksissä 36:ntena yhteensä 179 maasta. Sijoitus on yhä kohtalainen, vaikka demokratian luisu on V-Demin laskelmissa huolestuttavin Länsi-Euroopan ja Pohjois-Amerikan valtioista.

”Täytyy muistaa, että 42 yhteensä 57 muuttujasta on tässäkin indeksissä yhä huippuluokkaa. Eikä yhdenkään muuttujan lasku ole vielä vajonnut demokratian ulkopuoliselle alueelle”, professori Coppedge tähdentää.

Seuraavassa grafiikassa huomataan, että Yhdysvaltojen demokratian luisu ei ole läheskään yhtä pitkällä kuin Unkarin, jossa esimerkiksi lähes koko mediakenttä on jo valtaapitävien hallinnassa.

Unkari on Viktor Orbánin valtakaudella suistunut V-Demin vuosiraportin mukaan ensimmäiseksi EU-valtioksi, jota ei voi enää laskea demokratiaksi.

Saman indeksin mukaan maailman demokraattisin maa on tällä hetkellä Tanska. Toisena on Viro ja kolmantena Ruotsi. Suomi on sijalla 11.

Apulaisprofessori Maerz lohduttaa suomalaisia: kärkimaiden erot ovat häviävän pieniä ja jopa mahdottomia eroteltavia niiltä osin kuin tilastoanalyysissä keskeinen luottamusväli (confidence interval) osuu päällekkäisille alueille. Asiaa voi tutkailla tarkemmin V-Demin vuosiraportin sivulta 24.

Historiallinen vaihtelu on ollut eri maissa suurta, kuten seuraava grafiikka kärkikolmikon ja Suomen osalta kertoo. Samalla voimme vertailla käyriä jo käsiteltyihin Yhdysvaltain ja Unkarin käyriin.

Tässä grafiikassa on korjattu Viron kohdalta HS:n löytämä virhe. Data antoi ensin Viron demokratialle 1989 hyvän lukeman ja suuren syöksyn vuoteen 1990. Instituutin Baltian-aluejohtaja, virolainen professori Vello Pettai tarkisti asian HS:n pyynnöstä ja totesi, että Viron datan pitäisi alkaa vasta vuodesta 1990. Datapiste 1989 oli siis virheellinen.

Korjauksen jälkeen käyrät näyttävät esimerkiksi Tanskan demokratian ainoan suuren sukelluksen natsimiehityksen aikaan, Viron demokratian suuren nousun Neuvostoliiton hajotessa ja Ruotsin demokratian vakauden.

Lisää dataa ja grafiikkoja on kaivettavissa esiin V-Demin verkkosivujen sovelluksista ja interaktiivisista kartoista.

Maailmanlaajuisesti V-Dem-instituutin vuosiraportti kertoo, että ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2001 yli puolet (54 prosenttia) maailman väestöstä elää ei-demokraattisissa valtioissa.

Vastavoimiakin on. Massamielenosoituksia demokratiaan siirtymiseksi nähtiin viime vuonna 29 maassa Sudanista Hongkongiin.

Demokratisoituminen on edennyt instituutin mukaan vuosikymmenen mittaan eniten Algeriassa, Gambiassa, Sri Lankassa ja Tunisiassa, mikä johtuu myös lähtötilanteen heikkoudesta näissä maissa.

Muutosta kohti demokratiaa tapahtui myös Ecuadorissa, jossa presidenttinä toiminut Rafael Correa ei mielenosoitusten paineessa pyrkinyt enää ehdolle vuonna 2017. Hänen seuraajansa Lenín Moreno purki joitain demokratianvastaisia päätöksiä.

”Ecuadorin ja Etelä-Korean esimerkit osoittavat, että johtajavaihdos sisältää mahdollisuuden luisun katkeamiseen ja suunnanmuutokseen”, V-Demin johtaja Lindberg arvioi.

”Niissä maissa, joissa demokratia lopulta murtuu, on tyypillistä, että demokratian alamäkeen vaikuttava johtaja pysyy vallassa.”

Samaan viittaa apulaisprofessori Maerz.

”Jos poliittisen johtajan puheet ovat demokratian normien ja käytäntöjen vastaisia, historiallisesti katsottuna paras mahdollinen skenaario on vallanvaihto.”

Erottakaa Trump -mielenosoitus New Yorkin Times Squarella vaalivuoden alussa.­

Tästä päästään takaisin Yhdysvaltoihin, jossa presidentti Trumpin puheet ovat tosiaan ajoittain demokratian normien ja käytäntöjen vastaisia.

Trump on esimerkiksi julistanut päätösvaltaansa yli osavaltioiden kuvernöörien, vaikka joutui siinäkin perääntymään. Hän on sanonut myös olevansa ”oikeutettu” kolmanteenkin presidenttikauteen neuvotteluilla, vaikka laki sallii kausia vain kaksi.

V-Dem-instituutin apulaisprofessori Seraphine Maerz tutkii vallanpitäjien puheiden muuttumista teoiksi.­

”Para­metrimme eivät vielä rekisteröi riittävästi polii­tikkojen sanojen muuttumista teoiksi. Se on keskeinen tutkimus­alueeni”, Maerz sanoo.

”Ei demokratia yleensä hetkessä katoa, paitsi suorissa vallankaappauksissa. Rapautuminen alkaa usein vallanpitäjien puheista ja sitten teoista, jotka horjuttavat riippumattoman median ja vaalijärjestelmän uskottavuutta sekä asettavat sitten niille rajoituksia.”

Trump ei kysyttäessä ole sitoutunut rauhanomaiseen vallanvaihtoon vaan vastannut esimerkiksi ”meidän täytyy katsoa, mitä tapahtuu”. Hän on myös vihjannut, ettei hyväksy tappiota presidentinvaaleissa, jos se perustuu postiääniin.

”Tämä on jälleen esimerkki hänen demokratianvastaisesta kielenkäytöstään, joka voi ennakoida muutosta pahempaan”, Maerz arvioi.

”Pahimmassa tapauksessa muutos on institutionaalista, manipuloi vallan tasapainotusta tai hylkää sen kokonaan.”

Demokraattisen puolueen ehdokas Joe Biden vaaliväittelyssä 29. syyskuuta.­

Osa V-Demin datasta tukee siis oletusta, että Trumpin kaudella alkanut demokratian luisu voisi jatkua, jos hän saa neljä lisävuotta marraskuun presidentinvaaleissa.

Professori Coppedgen mukaan luisun syvyyttä tai edes jatkumista on kuitenkin mahdoton ennustaa.

”Useimmat demokratian indikaattorit ovat Yhdysvalloissa yhä kunnossa, mikä antaa oppositiolle mahdollisuuksia. Siitä kertovat myös mielipidekyselyt, joiden mukaan nykyinen oppositio saattaa voittaa presidentin- ja kongressivaalit. Oppositio on nyt niukassa johdossa myös senaatin kannalta.”

Coppedge muistuttaa, että V-Demin data mittaa nykyhetkeä ja historiaa – emme näe sen perusteella tulevaisuutta.

”Yksityisenä kansalaisena olen huolestunut. Valtiotieteilijänä en kuitenkaan lähde spekuloimaan, miten demokratian käy, jos Trump voittaa vaalit.”