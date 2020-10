Turkkilaiseksi vakoojaksi tunnustautuneen miehen mukaan hän sai tehtäväkseen ampua poliitikkoa, joka on kritisoinut äänekkäästi Turkin presidentti Erdoğania.

Itävallan Wienissä on saatu erikoinen tunnustus turkkilaiseksi vakoojaksi itseään väittävältä mieheltä. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti The New York Times.

53-vuotias Feyyaz Öztürk asteli poliisiasemalle syyskuun puolivälissä ja kertoi saaneensa käskyn tappaa kurdilais-itävaltalainen poliitikko, mitä hän ei halunnut tehdä. Samalla mies pyysi poliisilta suojelua.

Hän myös kertoi poliisille, että hänet määrättiin antamaan valheellinen todistus, jota käytettiin Yhdysvaltain Istanbulin-konsulaatin työntekijän Metin Topuzin tuomitsemiseksi vankeuteen.

Jos väitteet pitävät paikkansa, ne antavat uuden käsityksen siitä, kuinka pitkälle Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on valmis menemään vihollisiaan varten, kirjoittaa The New York Times. Lehti sai haltuunsa poliisiraportin, jossa on Öztürkin tunnustus.

Lehden mukaan Öztürk kertoi poliisille, että hän on eläkkeellä pitkältä uraltaan Turkin salaisessa palvelussa, joka tunnetaan nimellä MIT.

Hänelle oli kuitenkin annettu tehtäväksi ampua kurdilais-itävaltalainen poliitikko Aygül Berivan Aslan, joka on kritisoinut äänekkäästi Erdoğania.

Alun perin ampuminen oli tarkoitus suorittaa maaliskuussa, mutta se viivästyi koronaviruspandemiasta aiheutuvien matkustusrajoituksien vuoksi. Miehen mukaan hänelle sanottiin elokuussa, ettei ole väliä, kuoleeko vai loukkaantuuko poliitikko, kunhan hän ”ymmärtäisi viestin”.

Öztürk kertoi antautuneensa, sillä hän arveli poliisin saavan hänet myöhemmin kiinni, eikä hän pidä itseään murhaajana.

The New York Timesin mukaan mies oli poliisin kuulustelussa epämääräinen, mitä tuli hänen työhönsä Turkin salaisessa palvelussa.

Öztürkin tunnustuksen toinen osa voi vaikuttaa Topuzin tuomioon, joka työskenteli Yhdysvaltain ulkoministeriössä ja Istanbulin huumevalvontavirastossa. Hänet tuomittiin kesäkuussa yli kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen syytettynä aseellisen terroristiryhmän avustamisesta.

Öztürkin lausunto oli keskeinen Topuzin tuomitsemisessa. Hän väitti, että Topuz oli tehnyt tiivistä yhteistyötä Turkin vallankaappausyrityksestä syytetyn Fethullah Gülenin liikkeen jäsenien kanssa. Todistus otettiin huomioon, vaikkei Öztürk koskaan ilmestynyt henkilökohtaisesti oikeuteen eikä häntä koskaan kuulusteltu.

Itävallan hallitus on jo pitkään ollut huolissaan Turkin salaisen palvelun toiminnasta maassa.

Sisäministeri Karl Nehammer sanoi The New York Timesille maan ottavan tuoreen paljastuksen tosissaan, muttei kommentoinut sen enempää keskeneräistä asiaa.

Öztürk on tällä hetkellä pidätettynä. Häntä tutkitaan epäiltynä työskentelystä ulkomaalaisessa tiedustelupalvelussa.

Turkin viranomaiset kommentoivat Öztürkin väitteiden olevan valetta.