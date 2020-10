EU julkaisi kuuden vastuuullisena pitämänsä henkilön ja yhden instituutin pakotelistan oppositiojohtajan myrkytyksen vuoksi.

Euroopan unioni julkaisi torstaina puolen päivän jälkeen niiden kuuden venäläisen päättäjän nimet, jotka joutuvat pakotteiden kohteeksi oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin myrkytyksen vuoksi. Navalnyi myrkytettiin novitšok-ryhmään kuuluvalla hermomyrkyllä Siperian Tomskissa elokuun 20. päivänä.

Tunnetuimmat ja korkea-arvoisimmat pakotelistalle nimetyt henkilöt ovat presidentinhallinnon ensimmäinen varajohtaja Sergei Kirijenko ja turvallisuuspalvelu FSB:n johtaja Aleksandr Bortnikov.

Lisäksi pakotelistalle on kirjattu valtiollinen orgaanisen kemian instituutti, joka on valmistanut hermomyrkkyä. Päätökset perusteluineen julkaistiin unionin virallisessa lehdessä.

Käytännössä pakotteet ovat varojen jäädyttämisiä ja matkustuskieltoja. EU perustelee päätöksiään pakotteiden kohteiksi joutuneiden henkilöiden virallisella asemalla. Mitään rikostutkintaa tapauksen vuoksi ei ole tehty. Alla lyhyet esittelyt pakotteiden kohteista.

Sergei Kirijenko­

Sergei Kirijenko, 58, nimitettiin yllättäen presidentin­hallinnon ensimmäisen vara­johtajan paikalle lokakuussa 2016 ydinjätti Rosatomin pääjohtajan pallilta. Kirijenko toimi vuonna 1998 puolen vuoden ajan pääministerinä, ja hänet luettiin markkinatalousmies Boris Nemtsovin liittolaisiin.

Presidentinhallinnossa Kirijenko ei ole hallintobyrokraatin vaan presidentin päästrategin tehtävässä. Kirijenkon kanta tiettävästi ratkaisi, kun Navalnyin pääsy presidenttiehdokkaaksi estettiin vuonna 2018.

EU-päätöksen mukaan Navalnyitä ei ole voitu myrkyttää niin, ettei presidentinhallinto ole siitä tiennyt. ”Vanhempana hallinnon virkamiehenä” Kirijenkon katsotaan olevan teosta vastuussa.

Aleksandr Bortnikov­

Aleksandr Bortnikov, 68, on johtanut turvalli­suus­palvelu FSB:tä touko­kuusta 2008 lähtien. Neuvosto­liiton turvallisuus­palvelun KGB:n Pietarin-osaston kasvatti ja presidentti Vladimir Putinin lähipiiriä. Pitkän linjan KGB-mies, joka nimitettiin nykyiseen tehtävään varajohtajan paikalta Putinin vanhan liittolaisen Nikolai Patruševin siirryttyä muihin hommiin.

EU-päätöken mukaan Navalnyi oli Siperian-matkallaan FSB:n tarkassa seurannassa eikä häntä ole voitu myrkyttää niin, etteikö turvallisuuspalvelu olisi ollut teossa mukana.

Andrei Jarin, 50, vastaa presidentinhallinnossa kotimaanpolitiikasta. Siperialaissyntyinen Jarin aloitti työuransa pankkimiehenä 1990-luvulla mutta siirtyi sittemmin sisäministeriön leipiin ja suoritti lakitutkinnon ministeriön Pietarin-korkeakoulussa. Sittemmin hän on työskennellyt lukuisissa valtionhallinnon tehtävissä, joista tuulisin ja kuumin oli luultavasti Tšetšenian tasavallan ensimmäisen varapääministerin pesti heti toisen Tšetšenian sodan taisteluvaiheen jälkeen vuosina 2002–2003.

EU-päätöksen mukaan Jarin on ollut presidentinhallinnossa vastuussa Navalnyin vainoamisesta.

Aleksei Krivorutško­

Aleksei Krivorutško, 45, on ollut yksi Venäjän vara­puolustus­ministereistä runsaan kahden vuoden ajan. Krivorutško teki uraa alun perin siviili­puolella: hän johti 1990-luvun lopulla lentokone­tehdasta Rostovissa ja toimi tämän jälkeen muun muassa Lada-tehdas Avtovazin varajohtajana. Ennen puolustusministeriötä työnantaja oli valtion asevientifirma Rosoboroneksport.

Krivorutško on EU:n mukaan vastuussa siitä, että kansainvälisten sopimusten vastaiset myrkyt hävitetään.

Pavel Popov, 63, nimitettiin varapuolustusministeriksi jo seitsemän vuotta sitten. Kenraalieversti Popov on mittavan uran tehnyt upseeri, joka valmistui Alma-Atan eli nykyisen Almatyn sotilaskoulusta Kazakstanissa vuonna 1978 ja on palvellut muun muassa neuvostojoukoissa Itä-Saksassa. Asevoimien lisäksi hän on työskennellyt Venäjän hätätilaministeriön palveluksessa.

Popov on EU-päätöksen mukaan puolustusministeriössä se, joka vastaa tutkimustoiminnasta, joten hän on vastuussa myös hermomyrkystä.

Sergei Menjailo­

Sergei Menjailo, 60, on toiminut Putinin edustajana Siperian federaatiopiirissä neljän vuoden ajan. Menjailolla on sotilastausta: hän oli neuvostoaikana Pohjoisen laivaston palveluksessa Murmanskissa, osallistui Georgian viiden päivän sotaan vuonna 2008 ja johti tämän jälkeen Mustanmeren-laivastoa. Krimin miehityksen jälkeen laivastomies nimitettiin Sevastopolin kuvernööriksi.

EU:n mukaan Menjailo on asemansa perusteella ”tarjonnut tukea” Navalnyin myrkyttäjille.

Gosniioht eli koko nimeltään Orgaanisen kemian ja teknologian tutkimus-tieteellinen valtioninstituutti on Neuvostoliiton vanhimpia instituutteja, se perustettiin jo vuonna 1924. Diktaattori Josif Stalin valjasti instituutin kehittämään kemiallisia aseita 1930-luvulla, ja tämä työ jatkui Neuvostoliiton romahtamiseen asti. Yhdysvaltoihin myöhemmin paennut instituutin osastopäällikkö Vil Mirzajanov paljasti alun perin novitšok-hermomyrkkyohjelman olemassaolon.

”Novitšok-ryhmään kuuluvan hermomyrkyn käyttö on mahdollista vain siksi, että instituutti ei ole onnistunut kantamaan vastuutaan kemiallisten aseiden varastojen tuhoamisessa”, EU-päätöksessä perustellaan.