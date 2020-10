”Ken on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven”, rehtori Hamid Zafar kommentoi Dagens Nyheterille.

Sanomalehti Dagens Nyheterin torstaina julkaisema selvitys paljastaa ruotsalaisen julkkisrehtorin Hamid Zafarin synkän puolen. Zafar on kirjoittanut yhteisöpalvelu Twitteriin ja useille verkkosivuille vuosina 2011–2016 tukuttain kommentteja, joissa hän parjaa estoitta juutalaisia, seksuaalivähemmistöjä ja Afganistanin hazaraväestöä.

Julkisuudessa ”rehtori Hamidina” tunnettu kasvatusalan ammattilainen on käyttänyt verkossa nimimerkkiä Mikael Hakim. Zafar on siis luultavasti perehtynyt kirjailija Mika Waltarin tuotantoon ja Mikael Hakimin seikkailuista kertovaan romaaniin vuodelta 1949.

Zafar, 37, saapui Ruotsiin Afganistanista lapsena pakolaisvanhempiensa mukana. Hän nousi julkisuuteen raikkaiden näkemystensä ansiosta toimiessaan kuluneella vuosikymmenellä rehtorina Göteborgin seudulla. Myöhemmin hän toimi koulutarkastuksen palveluksessa ja on nykyisin johtotehtävissä Mullsjön pikkukunnan opetushallinnossa.

Zafar on näkyvä asiantuntija ja ahkerasti kirjoittava kolumnisti, jonka artikkeleita on julkaistu myös Dagens Nyheterissä. Aikakauslehti Fokus valitsi hänet Vuoden ruotsalaiseksi 2018, ja hän on toiminut myös maltillisen kokoomuksen maahanmuuttopolitiikan asiantuntijana.

Selvityksen mukaan Zafar aloitti kommentointinsa ”Mikael Hakimina” vuonna 2011 eli toimiessaan alakoulun rehtorina Göteborgissa. Sama aktiivisuus jatkui verkossa koulutarkastaja-aikoina ja edelleen myöhempien rehtorin tehtävien ohessa.

Hänen Twitter-tilinsä on nyttemmin lakkautettu. Nimimerkin hampaissa olivat useimmin juutalaiset. Kun aiemman pääministerin Göran Perssonin aloite johti holokaustia käsittelevän kirjan jakamiseen ilmaiseksi yläkoululaisille, nimimerkki kommentoi asiaa kirjoittamalla, että ”sionisti Göran Persson nuoleskelee Israelia” ja ajaa koulunuorison ”joukkopsykoosiin”.

Venäjän uutiset taas kirvoittivat seuraavan kommentin: ”Eikös näiden nahkapäiden kannattaisi käydä koko teollisuuden tuhonneiden juutalaisten oligarkkien kimppuun eikä rääkätä köyhiä kiinalaisia hedelmäkojulla?”

Seksuaalivähemmistöt saivat kuulla kunniansa, niin myös näitä tukeva Ruotsin luterilainen kirkko. ”Mitäs jumalasi sanoo sodomiittien päästämisestä kirkkoonsa?” rehtori tivasi keskustelukumppaniltaan Twitterissä.

Afganistanin shiialaiseen vähemmistöön kuuluvaa hazarakansaa pilkatessaan rehtori toisti Afganistanin sunniväestön rasismia.

Esimerkiksi helmikuussa 2016 Zafar kommentoi Flashback-sivustolla turvapaikanhakijan murhaa göteborgilaisessa asuntolassa nimimerkillä RebeL9 seuraavasti: ”Sekä tekijä että uhri ovat hazaroita. Tehän tiedätte nämä mongolit, jotka väittävät olevansa 13–15-vuotiaita koko sakki vaikka ovat 25–30.”

Zafar puolustelee julkkiskuvastaan poikkeavaa kommentointia Dagens Nyheterille sanomalla, että hän oli noina vuosina nuori ja järkyttynyt sekä Afganistanin sodasta että Irakin miehityksestä ja arabikeväästä eli kansannousujen aallosta Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maissa vuonna 2011.

”Näin jälkikäteen voin sanoa, että se oli aika tuhoisaa aikaa ja kuvani todellisuudesta oli yksinkertainen”, Zafar sanoo. ”Olen ottanut etäisyyttä näihin näkemyksiin ja jättänyt ne taakseni.”

Roolillaan maahanmuuttajavaltaisen koulun rehtorina ei Zafarin mukaan pitäisi olla mitään merkitystä, jos verkkokommentteja arvioidaan.

”Pitäisikö rehtoreiden muodostaa yhteiskunnassa aivan erityisen ylväs ammattiryhmä, joka on immuuni tällaisille näkemyksille?” Zafar kysyy.

”Ken on synnitön, on tervetullut heittämään ensimmäisen kiven.”