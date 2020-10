Britannian ja Euroopan unionin neuvottelut ovat kriittisessä vaiheessa. Britannian pääministerin asettama määräaika umpeutuu tänään torstaina, EU näkee vielä lisäajan mahdolliseksi.

Bryssel

Euroopan unionin johtajille on povattu pitkää torstai-iltaa, kun he yrittävät löytää yhdessä kompromissia Britannian ja Euroopan unionin välisiin kauppaneuvotteluihin. Brexit on yksi kaksipäiväisen huippukokouksen pääteemoista.

Britannia ja Euroopan unioni neuvottelevat parhaillaan kauppasopimuksesta, joka tulisi voimaan siirtymäajan päätyttyä tammikuun alussa. Aikataulu sopimuksen laatimiseen on äärimmäisen tiukka.

Neuvotteluista on viime aikoina saatu aiempaa positiivisempia viestejä, mikä kertoo, että ratkaisua tavoitellaan nyt tosissaan. Tämä tarkoittaa, että myös EU-johtajien täytyy kokouksessaan etsiä tosissaan kompromisseja viimeisiin, vaikeimpiin aiheisiin.

Britannian pääministeri Boris Johnson ilmoitti syyskuussa, että tämä torstai on neuvottelujen takaraja. Johnsonin mukaan tähän mennessä pitäisi olla sopimus tai merkittävää edistystä neuvotteluissa. Muuten sopimusta ei synny, hän sanoi.

Torstaina pääministeri Johnsonin edustaja kertoi, että Britannian pääneuvottelija David Frost on kertonut neuvotteluiden etenemisestä Johnsonille. Britannia aikoo päättää seuraavista askeleista vasta huippukokouksen jälkeen, edustaja sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Euroopan unioni on arvioinut, että sopimus ehdittäisiin laatia vielä lokakuun loppuun mennessä, ja osa poliitikoista on väläyttänyt vieläkin myöhäisempää aikarajaa, kuten marraskuun puoliväliä. Sopimus on käsiteltävä ennen voimaantuloaan EU-parlamentissa ja jäsenmaiden neuvostossa.

Kiihkeintä keskustelua Brysselissä odotetaan kalastuksesta. Monille brittiäänestäjille brexitin ydinkysymys on, että Britannia saa hallita omia vesiään. Monille EU:n rannikkomaille taas pääsy brittivesille on elintärkeää. Merkittävä osa Britannian kalansaaliista myydään EU-maihin.

Barnier on viime päivinä hakenut kompromissia rannikkovaltioiden kanssa. Ranska ja Hollanti ovat kuitenkin olleet vastahankaisia, mikä saattaa kuumentaa tunteita myös torstain huippukokouksessa.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui keskiviikkoiltana puhelimessa pääministeri Johnsonin kanssa. Von der Leyenin mukaan Bryssel haluaa kauppasopimuksen, mutta ei hinnalla millä hyvänsä.