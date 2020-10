Matkakumppaninaan kuningattarella oli prinssi William. Virallinen tarkoitus vierailulle oli avata uusi osasto Porton Downin tutkimuskeskukseen.

Britannian kuningatar Elisabet on tehnyt tänään ensimmäisen julkisen vierailunsa sitten maaliskuussa saarivaltiossa alkaneen koronasulun.

94-vuotias kuningatar suuntasi vierailullaan Britannian asevoimien tieteelliseen tutkimuskeskukseen ja laboratorioon, Porton Downiin. Keskuksen laboratorioissa selvitettiin vuonna 2018 Venäjän entisen agentin Sergei Skripalin ja tämän tyttären Julia Skripalin myrkytyksessä käytettyä hermomyrkkyä.

Seurakseen vierailulleen kuningatar sai pojanpoikansa Cambridgen herttuan, prinssi Williamin. He tosin saapuivat paikalle erillisillä kyydeillä ja valokuvien perusteella pitivät vierailullaan myös välimatkaa. Kuvissa kellään ei näy kasvomaskeja. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan kaikki heidän lähellään vierailun aikana olleet henkilöt olivat käyneet koronavirustesteissä.

Porton Downissa Skripaleihin käytetty myrkky tunnistettiin novitšokiksi. Britannia sanoi myrkytyksen jälkien johtavan Moskovaan, Kreml torjui syytökset.

Kuninkaallisille vierailijoille esiteltiin malliversiota ajoneuvoon tehdystä räjähteestä. Heille esiteltiin räjähderikosten teknisen tutkinnan keinoja.­

Elisabet on hoitanut virkaansa maaliskuusta lähtien etänä Windsorin linnasta tai palatsistaan videoyhteyden ja puhelimen päästä.

Hän on esiintynyt pandemian aikana julkisesti vain kahdesti, kesäkuussa syntymäpäivänsä paraatissa sekä koronaviruskriisin hoitoon varoja keränneen sotaveteraani Tom Mooren 100-vuotissyntymäpäivillä. Yksityisresidensseillään kuningatar on kylläkin viettänyt aikaa.

Porton Downin vierailun virallinen tarkoitus oli toimia seremoniamestarina uuden teknisen tutkinnan laboratorion, Energetics Analysis Centerin, avajaisissa. Heille esiteltiin myös vastatiedustelussa käytettäviä välineistöä ja taktiikkaa.

Elisabet tapasi Porton Downissa myös pommikoira Maxin.­

Porton Down perustettiin vuonna 1916 kemiallisten- ja biologisten aseiden tutkimuslaboratorioksi, jossa on tehty salaisia tutkimuksia. Nykyisin tutkimuskeskus on asevoimien vastatoimenpiteiden ja -teknologian kehittämisen käytössä.