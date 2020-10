Poliisi pidätti kaksi aktivistia ”kuningattaren vahingoittamisesta”.

Thaimaassa poliisi on pidättänyt kaksi aktivistia ”kuningattaren vahingoittamisesta”. Se on harvinainen lakipykälä, jota ei ole sovellettu vuosikymmeniin, kertoo uutistoimisto AFP.

Rikosepäily liittyy siihen, että miehet olivat niiden mielenosoittajien joukossa, jotka keskiviikkona kerääntyivät kuningatar Suthidaa ja kuningasperhettä kuljettaneen auton reitille lähellä hallitusrakennusta Bangkokissa. Pidätettyjä voi uhata jopa elinkautinen vankeus.

Eilen tuhannet mielenosoittajat kokoontuivat Bangkokiin uhmaten hallituksen julistamaa kieltoa yli neljän ihmisen kokoontumisista. Demokratiamieliset mielenosoitukset alkoivat heinäkuussa.

Voimakas monarkianvastaisuus viimeaikaisissa mielenosoituksissa on Thaimaassa uutta, sillä kuningasta on pidetty lähes pyhänä ja kuningashuoneen loukkaaminen on majesteettirikos, josta voi saada ankaran rangaistuksen.

Kuninkaalla on Thaimaassa paitsi symbolinen rooli myös runsaasti todellista valtaa.