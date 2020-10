Wide ContentPlaceholder

Ulkomaat | Yhdysvaltain presidentinvaalit

Ilman kypärää, Bidenin puolesta

Neljä vuotta sitten Robin Shaw äänesti Donald Trumpia presidentiksi. Tällä kertaa on toisin. Shaw on yksi pitkän linjan republikaaneista, joiden mielestä istuva presidentti on uhka Yhdysvaltain demokratialle.

Tilaajille

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki