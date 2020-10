Suomen pääministeri Sanna Marin jätti huippukokouksen kesken mahdollisen korona-altistumisen takia. Voi olla, ettei johtajia nähdä Brysselissä vähään aikaan.

Bryssel

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) vetosi torstaina EU-johtajiin siinä, että fyysiset huippukokoukset säästettäisiin vain sellaisiin aiheisiin, joissa niitä on aivan välttämätöntä järjestää.

Vain vajaa vuorokausi myöhemmin Marin joutui itse jättämään kokouksen kesken mahdollisen korona-altistumisen takia. Pääministeri oli ollut lähietäisyydellä kansanedustaja Tom Packaléniin, joka kertoi tartunnastaan perjantaina.

Koronaviruksen takia Brysselissä järjestettiin kieltämättä erikoislaatuinen huippukokous. Marinin lisäksi karanteenin vuoksi kokouksen keskeytti komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Puolan pääministeri ei samasta syystä saapunut lainkaan.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Charles Michelille on ollut tärkeä kutsua johtajat fyysiseen kokoukseen sen jälkeen kun keväällä jouduttiin monen kuukauden ajaksi videoiden varaan. Videokokouksissa ei ole voitu käsitellä luottamusta vaativia asioita tai hakea yksimielisyyttä vaikeisiin kompromisseihin. Heinäkuun elpymispaketti olisi tuskin syntynyt videoyhteydellä.

Nyt ollaan sillä hilkulla, että kannattaako EU-johtajia enää tuoda paikan päälle. Belgiassa erityisesti Brysselin tautitilanne on pahentunut nopeasti. Pääkaupungissa mennään jo yli 800 koronatapauksen vauhdissa suhteessa sataantuhanteen ihmiseen. Bryssel on ollut Euroopan toiseksi pahin koronapääkaupunki.

Tämän viikon huippukokous paljasti EU-maiden jakolinjat. Kun Marin ja Tanskan Mette Frederiksen vetosivat painavaan harkintaan kokousten järjestämisessä, moni muu jäsenmaa ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Michel taas vetosivat fyysisten tapaamisten puolesta. Michelin mukaan esimerkiksi torstain brexit-keskustelua ei olisi voitu käydä etänä. Marin taas koki, että juuri tämä kokous oli esimerkki etämahdollisuudesta.

Lisäksi EU-johtajat kokoontuivat Brysselissä viimeksi vain kaksi viikkoa sitten. Myös siihen kokoukseen koronavirus toi oman leimansa. Kokousta siirrettiin hyvin lyhyellä varoitusajalla viikolla, sillä Eurooppa-neuvoston Michel oli karanteenissa. EU-johtajat joutuivat rukkaamaan kalenterinsa kiireellä.

Jokaisessa maassa pohditaan nyt, mikä on koronaviruksen torjunnassa järkevää riskien huomioimista ja mikä hätävarjelun liioittelua. Päätöksiä tehdään tilanteessa, jossa hyvää vaihtoehtoa ei ole.

Monella työpaikalla mietitään, miten toimia. Fyysisten kokoontumisten etu on selkeä, mutta toisaalta päällä on vahva etätyösuositus.

Myös tässä huippukokouksessa käytiin keskustelua koronatoimien koordinoinnista. Euroopan komissio on vedonnut, että esimerkiksi matkustamisessa saataisiin Euroopalle yhteiset suositukset. Suomen linja on ollut komission suosituksia kireämpi. Koordinaatiota halutaan vahvistaa rokottamisessa, testaamisessa ja jäljittämisessä. EU-johtajat aikovat keskustella koronatoimista jatkossa jokaisessa kokouksessaan.

EU-kokouksissa maskipäiset johtajat tervehtivät toisiaan olkapäätervehdyksillä, ja henkilökunta on testattu koronaviruksen varalta. Keskustelussa on turvavälit, ja käsidesiä on joka puolella. Riski johtajien altistumiseen on silti olemassa.

Michel lupasi perjantaina, että tulevia kokouksia harkitaan tapaus ja teema kerrallaan. Saksan liittokansleri Angela Merkel kertoi tiedotustilaisuudessaan, että marraskuussa Saksan puheenjohtajakaudelle suunniteltu epävirallinen huippukokous pidetään videoyhteydellä. Voi olla, ettei EU-johtajia näy Brysselissä vähään aikaan.