Monille ihmisille ulkomaan­matkailu on aina yhtä vaikeaa kuin meille suomalaisille pandemian aikana

Maailman avoimuuden valikoivuus valkeni minulle 1990-luvun lopulla, kun eräs kiinalaistuttava sai opiskelupaikan tunnetusta amerikkalaisesta opinahjosta, kirjoittaa Mari Manninen.

Kaverini halusi lähteä häämatkalle miehensä kanssa Yhdysvaltoihin tai Australiaan. Mutta se ei tietenkään onnistunut.

Kyse ei ollut pandemia-ajasta, vaan viime syksystä.

Suomalaiskaverini mies on beniniläinen, ja miehelle, kuten valtavan isolle osalle maailman kansalaisista, ulkomaille matkustaminen on lähinnä haave. Heidän vapaa-ajanmatkailunsa muistuttaa jatkuvasti länsimaisen ihmisen hetkellistä pandemiakauhua: rajat eivät aukene. Tuntuu, ettei pääse mihinkään!

Kun menee konsulttiyritys Henleyn passi-indeksisivustolle, voi testata moneenko maahan suomalainen normaalina aikoina sujahtaa noin vain. Lukema on 188. Suomalaisen tarvitsee hakea viisumia ennen matkaa vain 38 kohteeseen.

Beniniläiseltä vaaditaan viisumihakemus 164 maahan.

Suomen passi on Henleyn indeksissä neljäntenä, edellä ovat Japani, Singapore ja jaetulla kolmossijalla Etelä-Korea ja Saksa. Benin on sijalla 81. Listan viimeinen on Afganistan.

Jos suomalainen johonkin joutuukin hakemaan viisumia, hänelle se lähes varmasti myös myönnetään. Beniniläiselle ja monelle muulle köyhemmän maan asukkaalle turistiviisumin saaminen länsimaahan on harvinaista herkkua. Lännessä pelätään, että afrikkalainen tai aasialainen ei palaakaan kotimaahansa.

Jopa kotimaanosassaan Afrikassa beniniläinen tarvitsee viisumin useampaan maahan kuin suomalainen. Afrikassa tästä länsimaalaisten suosimisesta käydään kitkerää keskustelua: syrjimme itse itseämme.

Mietipä, suomalainen, jos sinulle sanottaisiin, ettet ikinä pääse käymään Ruotsia ja Viroa kauempana. Tulisiko valtava hinku livahtaa Berliiniin, ampaista Kreikkaan tai keksiä mitä oudoimpia konsteja mennä Thaimaahan?

Maailman avoimuuden valikoivuus valkeni minulle 1990-luvun lopulla, kun eräs kiinalaistuttava sai opiskelupaikan tunnetusta amerikkalaisesta opinahjosta. Tuttava keräsi rahat opintoihin suvultaan, opiskeli hyvän englantinsa paremmaksi ja läpäisi tarvittavat kielikokeet. Yhdysvallat ei myöntänyt viisumia, luultavasti siksi, että tuttava oli naimaton. Se oli siihen aikaan yleinen syy maahantulon epäämiseen. Hänhän olisi voinut löytää aviomiehen Yhdysvalloista ja jäädä sinne asumaan.

Siihen tyssäsivät opiskeluhaaveet.

Tätä nykyä Yhdysvallat ja moni muu länsimaa ottaa mielellään vastaan opiskelijoita ja turisteja vaurastuneesta Kiinasta. Viime vuonna esimerkiksi Suomen Pekingin-lähetystössä käsitellyistä viisumeista hyväksyttiin yli 90 prosenttia.

Mutta eivät kiinalaisetkaan noin vain lennähdä maailmalle: He joutuvat yhä hakemaan viisumia 152 maahan, ja osa joutuu viisumeita hakiessaan haastatteluun. Missä asut matkaillessasi? Mitkä ovat tarkat matkasuunnitelmasi? Riittävätkö rahasi?

Minä en ole koskaan joutunut tentattavaksi hakiessani turistiviisumia, mutta kuulunkin vapaan maailman kultapossukerhoon.

Minun täytyy enää kärvistellä pandemia-aika loppuun. Sitten viipellän taas estoitta pitkin maailmaa.