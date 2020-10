Uusi-Seelanti

Vaalien yhteydessä äänestettiin myös kannabiksen viihdekäytön laillistamisesta ja eutanasian sallimisesta.

Uuden-Seelannin parlamenttivaaleista näyttää alustavien tulosten perusteella tulevan suurvoitto työväenpuolueelle ja sitä johtavalle pääministerille Jacinda Ardernille.

Työväenpuolue olisi saamassa jopa 66 paikkaa 120-paikkaisessa parlamentissa, jos kaikki äänet jakautuvat samoin kuin tähän mennessä laskettu kolmasosa niistä.

Yksikään puolue ei ole saanut Uudessa-Seelannissa enemmistöä paikoista sen jälkeen, kun maa siirtyi suhteelliseen vaalitapaan vuonna 1996.

Ääntenlaskenta on vielä kesken, mutta alustavat tulokset ovat työväenpuolueelle parempia kuin vaaleja edeltäneet mielipidemittaukset ennustivat.

Oppositiojohtaja Judith Collinsin keskustaoikeistolainen kansallispuolue näyttäisi alustavasti päätyvän 33 paikkaan parlamentissa, mikä olisi puolueelle huonoin tulos 20 vuoteen. Collins on jo myöntänyt häviönsä ja kertonut onnitelleensa Ardernia puhelimessa.

”Kolme vuotta menee hujauksessa. Palaamme vahvempina”, Collins sanoi kannattajilleen häviön ollessa jo selkeä.

Vaalien yhteydessä järjestettiin myös kaksi kansanäänestystä. Toisessa on kyse kannabiksen viihdekäytön laillistamisesta ja toisessa eutanasian sallimisesta. Kansanäänestysten tulokset selviävät vasta lokakuun lopussa.

Työväenpuoluetta edustava pääministeri Jacinda Ardern kampanjoi tiistaina yliopistolla Wellingtonissa.­

Työväenpuolueeseen kuuluva presidentti Claire Szabo antoi kunnian hyvistä tuloksista Ardernille.

”Tämä on mahtava ilta meille, keikumme tuoliemme reunoilla. Ei ole epäilystäkään siitä, että Jacinda Ardernin vahva ja erinomainen johtajuus on tämän takana”, hän sanoi.

Ardern nousi puolueensa ruoriin vuonna 2017, kun puolueen suosio heilui 24 prosentin tuntumassa. Alustavien tulosten mukaan nyt puolue olisi saamassa 50,6 prosenttia äänistä, eli Ardernin johdossa puolue on kaksinkertaistanut suosionsa.

Ardernin suosiota selittää osaltaan se, että hänen hallituksensa on onnistunut minimoimaan koronaviruksen leviämisen Uudessa-Seelannissa. Virukseen liittyviä kuolemia on tapahtunut maassa 25, kun asukkaita on viisi miljoonaa.

Ardernia on myös kiitelty siitä, miten hän on vastannut maata ravistelleisiin kriiseihin. Maaliskuussa 2019 valkoista ylivaltaa ajava asemies ampui 51 muslimia Christchurchissa. Ardern osoitti empatiaa uhreja kohtaan ja kiristi nopeasti aselakeja.

Joulukuussa 2019 Ardern taas lohdutti maataan, kun tulivuori purkautui White Island -saarella, 21 ihmistä kuoli ja kymmenet saivat pahoja palovammoja.

Kritiikkiä Ardern on saanut siitä, että hän ei ole onnistunut toteuttamaan osaa aiemmista vaalilupauksistaan asumisen hintojen alentamisesta ja lapsiköyhyyden vähentämisestä.