Forbesin mukaan Trumpin nettovarallisuus on velkojen jälkeen yhä yli kaksi miljardia euroa. Maailman tuhannen rikkaimman miljardöörin joukkoon Trump ei kuitenkaan aivan yllä.

Talouslehti Forbesin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jätti mainitsematta torstain televisiolähetyksessä yli puolet miljardivelastaan.

Trump totesi, että The New York Timesin uutisoima yli 400 miljoonan dollarin velka on summaltaan väärin ja ”pikkurahaa” hänen omaisuuteensa verrattuna.

Summa on totisesti väärin, sillä Forbesin mukaan Trumpin henkilökohtaiset velat ovat ainakin 1,1 miljardia dollaria eli 946 miljoonaa euroa, kuten HS kertoi viime kuussa.

Trump on toki ottanut velkaa myös verojärjestelyjen vuoksi. Osin siksi hän on maksanut useina vuosina nolla euroa liittovaltiotason tuloveroja The New York Timesin näkemien dokumenttien mukaan.

”Olen velan kuningas. Olen suurenmoinen velan kanssa. Kukaan ei tiedä velasta enempää kuin minä”, Trump kehui edellisen vaalikampanjan aikaan kesäkuussa 2016.

”Olen ansainnut omaisuuden velalla, ja jos asiat eivät onnistu, neuvottelen velat uudelleen”, hän lisäsi The Washington Postin mukaan.

Velkajärjestelyihin Trumpilla on monia mahdollisuuksia, sillä myös hänen varallisuuttaan on vähätelty. Näin saattoi tehdä myös The New York Times korostaessaan Trumpin tappiollisia hotelli- ja golfsijoituksia. Trumpin tappioiden näillä aloilla arvioidaan syvenevän pandemiavuonna.

Tappioista huolimatta Trumpin nettovarallisuus on Forbesin mukaan kuitenkin yhä 2,5 miljardia dollaria eli noin 2,1 miljardia euroa.

Forbesin maailman rikkaimpien ihmisten listauksessa Trump jää tällä varallisuudella niukasti maailman tuhannen rikkaimman miljardöörin ulkopuolelle.

Esimerkiksi Suomen rikkain mies Antti Herlin on Forbesin listauksen mukaan melkein kolme kertaa rikkaampi kuin Donald Trump.

Vaikka Trumpin nettovarallisuus auttaa velkajärjestelyissä, monet presidentin henkilökohtaisesti takaamista veloista erääntyvät maksettavaksi aivan lähivuosina. Se ei ole Trumpillekaan ongelmatonta, Forbes arvioi.

Tämä on herättänyt kyselyjä velkojista ja heidän mahdollisesta vaikutusvallastaan presidenttiin. Trump vastasi torstaina, että velkojat ovat ihan normaaleja pankkeja, joille hän on tehnyt myös ”palveluksia” eli ottanut velkaa pankkien pyynnöstä.

Forbesin Trump-asiantuntija Dan Alexander on tutkinut Trumpin liiketoimintaa uudessa kirjassaan White House Inc.: How Donald Trump Turned the Presidency Into a Business ja verrannut nyt tietojaan The New York Timesin raportoimiin Trumpin veroilmoituksiin.

Hänen artikkelinsa ovat myös huolellisesti dokumentoituja, kun The New York Times kertoi Trumpin verotietoja näyttämättä dokumentteja suojellakseen lähteitään.

Alexanderin mukaan Deutsche Bankin lisäksi myös muut suuret pankit lainoittavat yhä Trumpia. Mukana on ollut myös The Bank of China, joka on kuitenkin Politicon mukaan myynyt Trumpin velan jo eteenpäin.

Kaikkia velkojia ei dokumenteista löydy, joten epäilyt heidän vaikutusvallastaan presidenttiin jatkuvat.

Niin kutsuttu Trump Organization koostuu yli 500 yrityksestä, joissa presidentillä on joko täysi tai merkittävä omistus. Lisäksi hän on korvausta vastaan antanut tunnetun nimensä käyttöön yritelmille, joista monet pettivät odotukset.

The Washington Post listasi syyskuussa jopa pilkalliseen sävyyn seuraavat Trumpin omistuksessa olleet tai hänen nimeään korvausta vastaan kantaneet projektit: Trump Taj Mahal, Trump Castle, Trump Plaza Atlantic City, Trump Plaza New York, Trump Hotels and Casino Resorts, Trump Tower Tampa, Trump Shuttle, Trump: The Game, Trump magazine, Trump Mortgage, Trump Steaks, Trump mattresses, Trump pillows, Trump perfume, Trump shirts, Trump underwear, Trump University, Trump Vodka ja Trump Foundation.

Jokaisen linkin takaa löytyy Trumpille kiusallista yrityshistoriaa, kuten hänen nimeään kantaneiden yritysten konkursseja.

Forbesin Alexander pitää joitakin Trumpin velkoja potentiaalisesti erityisen ongelmallisina.

Trump otti esimerkiksi sadan miljoonan dollarin lainan Trump Towerin toimistotiloja vastaan vuonna 2012. Hän on maksanut lainan korkoja, mutta ei ilmeisesti vielä mitään itse velkasummasta, joka erääntyy kahdessa vuodessa.

Omat vaikeutensa voi tuoda myös liittovaltion veroviranomaisen IRS:n tekemä tarkastus Trumpin saamasta lähes 63 miljoonan euron veronpalautuksesta. Pahimmillaan Trump voi joutua maksamaan summan sekä miljoonien eurojen korot.

Lisäksi häntä uhkaa New Yorkin osavaltion tutkimus Trumpin väitetystä veropetoksesta.

Forbesin Dan Alexander arvioi, Trumpin rikkaus tekee hänen verovälttelystään skandaalimaista, mutta tällä nettovarallisuudella ”useimmat” hänen velkojistaan voivat nukkua rauhallisin mielin.

Paitsi, jos he muistelevat presidentin omia sanoja. Vuonna 2016 Trump kommentoi velkajärjestelyjään The Washington Postin mukaan seuraavasti:

”Minä vain menen ja sanon, että tiedättekö mitä, markkinat romahtivat. Ja että aion maksaa vain puolet velastani.”

Ehkä se onnistuisi yhä presidentin arvovallalla. Mutta onnistuuko se, jos Trumpista tulee marraskuussa entinen presidentti?