Ulkomaat | Ruotsi

Annika Hirvosesta voi tulla Ruotsin ensimmäinen suomenkielinen puoluejohtaja, mutta hänkään ei ole säästynyt Suomi-pilkalta

Kun Annika Hirvonen on puhunut maahanmuutosta julkisuudessa, hän on saanut myös paljon kritiikkiä. Viime kuukausina siihen on tullut uusi sävy: Hirvonen on alkanut saada rasistista palautetta, jossa viitataan hänen suomalaiseen taustaansa.

Kansanedustaja Annika Hirvonen on ehdolla Ruotsin ympäristöpuolueen johtoon.­