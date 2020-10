Tulitauon on määrä alkaa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 24 paikallista aikaa.

Armenian ja Azerbaidžanin ulkoministeriöt ovat ilmoittaneet sopineensa humanitaarisen tulitauon Vuoristo-Karabahin alueelle. Maiden ulkoministeriöt kertoivat tulitauosta yhteneväisissä lausunnoissaan, kertoo uutistoimisto AFP.

Sopua Vuoristo-Karabahin nopeasti kärjistyneeseen tilanteeseen on yritetty hieroa ulkovaltojen välityksellä. Osapuolten oli määrä aloittaa tulitauko Vuoristo-Karabahissa 10. lokakuuta, mutta sopimus ei pitänyt.

Tuolloin sopimus oli syntynyt Moskovassa neuvotteluissa, joiden päätteeksi Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kertoi Armenian ja Azerbaidžanin suostuneen tulitauon aloittamiseen.

Osapuolet kuitenkin syyttivät toistensa jatkaneen sotatoimia jo ennen kuin tauko ehti alkaa.

Lauantaina Lavrov on puhunut puhelimessa kummankin maan ulkoministerin kanssa ja painottanut, että aiemmin syntynyttä sopimusta on noudatettava.

Vuoristo-Karabahin alueella puhkesivat syyskuussa kovimmat yhteenotot lähes 30 vuoteen, kun Turkin tukema Azerbaidžan aloitti hyökkäyksen. Sodassa on kuollut jo satoja ihmisiä. Vuoristo-Karabah on osa Azerbaidžania, mutta enemmistö sen asukkaista on armenialaisia.

Sota alueen hallinnasta alkoi Neuvostoliiton hajottua 1990-luvun alussa ja päättyi tulitaukoon vuonna 1994, minkä jälkeen Vuoristo-Karabah julistautui itsenäiseksi. Mikään maa ei kuitenkaan tunnustanut sitä itsenäiseksi.

Käytännössä Vuoristo-Karabah on ollut riippuvainen Armeniasta. Konfliktia on kutsuttu jäätyneeksi pitkään, mutta vuosien saatossa yhteenottoja on ollut useita.