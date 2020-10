Meksikoa ravistelee kovan luokan huumeskandaali, jonka seuraukset saattavat ulottua jopa maan korkeimpaan johtoon.

Torstaina Los Angelesissa pidätetty Meksikon entinen puolustusministeri ja maavoimien komentaja, kenraali Salvador Cienfuegos, 72, on syytteiden mukaan itse ”El Padrino”, Meksikon salaperäinen huumekuningas.

Helsingin Sanomat kertoi pidätyksestä perjantaina ja The New York Times on nyttemmin kaivellut pidätyksen taustoja laajassa artikkelissa. Pidätyksen taustoja ovat selvitelleet myös esimerkiksi uutistoimistot Reuters ja AP sekä Los Angeles Times.

Los Angeles Timesin mukaan Cienfuegos kutsui puolustusministerinä ollessaan huumekauppiaita ”sairaiksi, hulluiksi pedoiksi”.

Syytteiden mukaan hän itse oli sellainen.

”El Padrino” tarkoittaa kummisetää. Samaa termiä on käytetty hyvin monesta Meksikon huumekaupan kärkihahmosta, esimerkiksi 1970- ja 1980-luvun suuren huumekartellin johtajasta Miguel Ángel Félix Gallardosta.

Yhdysvaltain viranomaiset olivat jo pitkään epäilleet, että Meksikon huumekaupalla on erittäin korkea-arvoinen suojelija puolustusvoimissa. Se salakuunteli huumekartellia, jonka jäsenet puhuivat toistuvasti yhteistyöstä ”El Padrinon” kanssa.

Kerran eräs kartellin jäsen mainitsi ”El Padrinon” näkyvän juuri nyt televisiossa. Myös tutkijat avasivat television ja näkivät Cienfuegosin. The New York Timesin mukaan tämä johti heidät Cienfuegosin jäljille monivuotisessa ”operaatio Padrinossa”.

Operaatiossa alkoi uusi vaihe, kun Meksikon puolustusministerinä vuosina 2012–2018 toimineelle kenraali Cienfuegosille luettiin perjantaina New Yorkissa syytteet rahanpesusta sekä heroiinin, kokaiinin, metamfetamiinin ja kannabiksen välityksestä ajanjaksolla loppuvuodesta 2015 alkuvuoteen 2017.

Syytteiden mukaan vuonna 2018 eläköitynyt puolustusministeri oli pahamaineisen H-2-huumekartellin eli entisen Béltran–Leyva-kartellin yhteistyökumppani ja suuntasi huumeidenvastaiset operaatiot vain tämän kartellin kilpailijoita kohtaan.

Yhdysvallat pidätti ja asetti syytteeseen toisenkin korkea-arvoisen meksikolaisen vain kymmenen kuukautta sitten.

Meksikon keskusrikospoliisin ja kansallisen turvallisuuden entinen johtaja Genaro Garcia Luna pidätettiin Yhdysvalloissa joulukuussa 2019. Hänetkin on asetettu syytteeseen huumekaupasta.­

Kyseessä Meksikon keskus­rikospoliisia vuosina 2001–2005 johtanut ja myöhemmin ministeri­tason pestissä kansallisen turvallisuuden johtajana toiminut Genaro García Luna.

Häntä syytetään lahjusten ottamisesta Sinaolan huume­kartellilta sekä kokaiinin sala­kuljetukseen osallistumisesta. Väitettyjen rikosten aikaan Sinaolan kartellia johti pahamaineinen ”El Chapo” eli Joaquín Guzmán Loera. Sinaolan kartelli on sotinut ajoittain myös H 2 -kartellia vastaan.

Meksikon populistinen presidentti Andrés Manuel López Obrador puolusti puolustusvoimia ja valitti epärehellisten toimijoiden pilaavan koko laitoksen maineen. Samalla hän muistutti, että molemmat pidätetyt olivat hänen edeltäjiensä valintoja ja ylisti puolustusvoimien nykyjohtoa.

Tilanne on presidentille kuitenkin kiusallinen. Ensinnäkin pidätykset teki Yhdysvallat, mikä kertoo Meksikon vaikeudesta kitkeä johtajien korruptiota. Ja toiseksi presidentti on nojannut erittäin vahvasti puolustusvoimiin, jonka maine tahriutui nyt pahasti.

Kenraalin ja puolustusministerin väitetyt huumekaupat vain muutama vuosi sitten olisivat tuskin onnistuneet ilman Cienfuegosin joidenkin lähikollegojen tietoutta ja apua. Syytteiden mukaan puolustusministeri jopa esitteli kartellin johtajia ja Meksikon viranomaisia toisilleen lahjuksia vastaan vain muutama vuosi sitten. Monet heistä voivat olla yhä korkeissa asemissa ministeriössä ja puolustusvoimissa.

Meksiko asetti puolustusvoimat poliisin sijasta päävastuuseen huumesodasta jo edellisten presidenttien aikaan, ja operaation johdossa on aina kulloinenkin puolustusministeri. Nykyisen presidentin kaudella puolustusvoimille on annettu tehtäviksi myös esimerkiksi Meksikon läpi yrittävien siirtolaisvirtojen kontrollointi sekä satamien ja tullilaitosten ”puhdistus” korruptiosta.

Sota huumeita vastaan jatkuu: Meksiko kertoi pienestä veneestä löytyneestä suuresta kokaiinimäärästä 14. lokakuuta.­

Presidentti on vierittänyt vastuuta korruptiosta edeltäjilleen jo kuukausia ennen nykyisiä paljastuksia. Hän on sanonut haluavansa kansanäänestyksen, jossa päätettäisiin syytetäänkö viittä edeltävää presidenttiä vuodesta 1988 lähtien korruptiosta ja ”epäreilusta” talouspolitiikasta.

Edeltäjät ovat Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón ja Enrique Peña Nieto, jonka puolustusministeri oli juuri Cienfuegos.

Jos paljastukset jatkuvat ja ulottuvat nykyjohtoon, kansa voi kuitenkin haluta listaan myös kuudennen nimen: nykyisen presidentin Andrés Manuel López Obradorin.