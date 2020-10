Espoolais­rouva löi vetoa tyttärensä kanssa, ja seurauksena hänellä on puoli miljoonaa some­seuraajaa Kiinassa

Mikkola ei halua nuoleskella yleisöään hehkuttamalla Kiinaa vaan kuvaa tavallista suomalaista arkea. Videoissa hän käy mustikassa, mökkeilee ja kertoo perhe-elämästä.

Rebekka Mikkolan tytär ehdotti maaliskuussa vedonlyöntiä. Tyttärellä oli tylsää, sillä koulut oli pantu juuri koronasäppiin.

Äiti ja tytär tekisivät molemmat videon sosiaaliseen mediaan. Enemmän tykkäyksiä saanut maksaisi toiselle 20 euroa. Tytär panisi videonsa videosovellus Tiktokiin, äiti sen kiinalaiseen vastineeseen Douyiniin.

Tytär voitti, tietenkin. Hän oli postannut videoita ennenkin, 46-vuotiaalle äidille touhu oli uutta.

Äiti kuitenkin jatkoi videoiden tekoa. Pandemia oli vienyt kiinan tulkilta ja konsultilta työt, joten aikaa oli.

Mikkolan neljäs video viuhahti hurjaan lentoon. Hänen ällistyksekseen se keräsi kahdeksan miljoonaa katsomiskertaa.

”Kerroin, että Suomen lockdown [sulkeminen] oli vasta aivan alussa ja menin jo pitkin seiniä. Kysyin, miten te kiinalaiset kestätte, kun olette olleet jo niin kauan kotona.” Mikkola kertoo videon sisällöstä.

Eniten katsomiskertoja eli 12 miljoonaa on videolla, jossa Mikkolan äiti ajaa autoa.­

Nyt puoli vuotta myöhemmin Mikkolalla – tai nimimerkki Ka Jiellä – on yli puoli miljoonaa seuraajaa, tarkalleen ottaen 569 000. Lähes kaikki ovat kiinalaisia, sillä Kiinan Douyiniin pääsee vain lataamalla kiinalaisesta sovelluskaupasta sovelluksen.

Rivikansalainen Mikkolan seuraajamäärä kuulostaa suomalaisittain huikealta. Tiktokin puolella suomalaisista tavallisista ihmisistä on lyönyt läpi ainakin pohjanmaalainen Jennifer Käld, jolla on noin viisi miljoonaa seuraajaa, mutta hän on luonut somenäkyvyyttään jo jonkin aikaa.

Mikkola arvioi, että hänellä olisi saman verran seuraajia Douyinissa, jos hän olisi aloittanut someuransa pari vuotta sitten. Silloin kiinaksi sujuvasti somettava länsimaalainen oli eksoottisempi.

”Nyt kilpailu on kiristynyt.”

Kiinalaisittain Mikkolan seuraajalukema on hyvä muttei harvinainen. Kiinalaisjulkkiksista eniten seuraajia Douyinissa on näyttelijä Chen Hellä, noin 70 miljoonaa. Joillakin ulkomaalaisillakin saattaa olla yli kymmenen miljoonaa seuraajaa, Mikkola kertoo.

Douyin on yksi suosituimmista sovelluksista kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa, ja se on hurjassa kasvussa. Se kertoi elokuussa päässeensä päiväkävijöissä 600 miljoonaan, kasvua tammikuulta oli 50 prosenttia.

Mikkolan suosituin, 12 miljoonaa kertaa katsottu video on kuvattu autossa moottoritiellä.

”Siinä oli kiinalaisille kolme kiinnostavaa asiaa. Minä puhuin kiinaa, taustalla näkyi iäkäs äitini ratissa ajamassa 120 kilometrin tuntivauhtia, ja ulkona oli valoisaa vaikka kello oli 20.30.”

Tämmöistä tavallista suomalaisten elämää Mikkola näyttää videoillaan. Hän on mustikassa ja perheen kanssa mökillä.

”Haluan edistää Suomen-matkailua ja Suomi-kuvaa.”

Se on Mikkolalle luontevaa, sillä hän oli nuorena pitkään kiinalaisten oppaana Suomessa.

Suomalaissuvun Kiina-kytkökset vilahtelevat videoilla. Perheessä puhutaan sujuvaa kiinaa jo neljännessä polvessa. Kieli on opittu Taiwanissa ja Manner-Kiinassa.

Mikkolan isovanhemmat perustivat aikanaan apteekkeja Taiwaniin Suomen lähetysseuran lähettäminä. Heidän poikansa, Mikkolan isä, palasi sinne töihin vaimoineen ja lapsineen kymmeneksi vuodeksi. Mikkola itse asui toistakymmentä vuotta Etelä-Kiinassa, ensin Finnairin palveluksessa, myöhemmin johtamassa kiinalaista vip-hotellia. Pari vuotta sitten hän palasi Suomeen kiinantaitoinen tytär mukanaan. Vuosien varrella Mikkola on jopa oppinut useita kiinan murteita.

Kuva ajalta jolloin Mikkolan vanhemmat ja viisi lasta asuivat Taiwanissa. Rebekka Mikkola on kuvassa keskellä, vanhin ja pisin lapsista.­

Mikkolan kiina on niin täydellistä, että häntä luullaan tukkansa värjänneeksi kiinalaiseksi. Kun tytär oli pieni, Mikkola sai kuulla Kiinassa ohikulkeneelta naiselta kunniansa: millainen äiti värjää noin pienen lapsenkin tukan valkoiseksi!

Mikkola on kertonut tämän tarinan myös seuraajilleen.

Kukaan tuskin tietää, kuinka moni ulkomaalainen yrittää saada suosiota kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa.

”Pelkästään Douyinissa on ainakin tuhansia ulkomaalaisia, joka päivä enemmän ja enemmän.”

Kiinan valtava somemarkkina on houkutteleva, sillä somevaikuttaja voi ansaita hyvin. Douyinin mukaan viime vuonna 22 miljoonaa sisällöntuottajaa ansaitsi sen kautta yhteensä yli 5 miljardia euroa.

Mikkolan äidillä Liisa Kouvosella on paljon kiinalaisia huonekaluja ajalta jolloin hän oli töissä Taiwanissa ja myöhemmin Pekingissä.­

Kiinan somessa vetävät muun muassa ulkomaalaisten Kiinaa kehuvat kommentit.

”Kyllähän minäkin saisin paljon lisää seuraajia, jos lähtisin heiluttelemaan Kiinan lippua.”

Mikkola ei pidä nuoleskelusta. Yhdessä suositussa videossaan hän kysyy, eikö kannattaisi katsoa ennemmin tekoja kuin kuunnella ”Rakastan Kiinaa” -hokemia. Moni ulkomaalaispostaaja myös kertoo ikäviä asioita kotimaastaan, vaikkapa moittii länsimaalaisten laiskuutta maskien käytössä.

Ulkomaalaisten somettajien Kiinan-palvonta on välillä hämmentävän ylitsevuotavaa. South China Morning Post -lehti kertoi, kuinka yhdysvaltalainen Bart Baker ylitti jo vuosi sitten kymmenen miljoonan Douyin-seuraajan rajan laulamalla patrioottisia kiinalaislauluja ja teknologiayhtiö Huawein mainoslaulua. Coda-julkaisu puolestaan tutki Nathan Richiä, joka on menestynyt haukkumalla länsimedian Kiina-kuvaa ja ylistämällä Kiinan toimia Hongkongissa.

Mikkola vetää aivan toista laitaa. Hän esittelee kiinalaissomessa hyviä asioita Suomen arjesta ja kulttuurista.

Hän on selittänyt, että toisin kuin Kiinassa yleisesti luullaan, länsimaissakin perhe on tärkeä. Isoäidit eivät vain voi jäädä hoitamaan lapsenlasta kiinalaiseen tyyliin, sillä länsimaissa mummoksi tulevat ovat usein yhä töissä eivätkä eläkkeellä. Suomessa on hyvät vanhempainvapaat ja siihen liittyvät korvaukset, joten isovanhempia ei niin paljon tarvita.

”Minä haluan kertoa yhdistävistä tekijöistä. Esimerkiksi suomalaiset ja kiinalaiset ovat yhtä huonoja kehumaan itseään ”, Mikkola sanoo.

Haastattelupäivänä Mikkola napsauttaa kännykkänsä auki ja äänittää kerralla purkkiin minuutin mittaisen videon. Hän kertoo, miksi puhkesi edellisessä videossaan itkuun. Hän oli muistellut, millaista oli muuttaa Kiinasta Suomeen. Hän pohtii itkun aiheutuneen hänen ristiriitaisista tunteistaan.

Mikkola tekstitti tämän videon HS:n lukijoita varten:

Moni seuraaja pitää Mikkolan juttuja kotoisina, on kuin naapuria kuuntelisi.

Sometähden suhde somettamiseensa on monin tavoin ristiriitainen. Mikkolalle vloggaaminen näyttäytyy nuorten, missityyppisten ihmisten hommana.

”Tämä on jotenkin noloa”, Mikkola, keski-ikäinen espoolaisrouva, sanoo moneen kertaan.

Mikkola ei kehdannut kertoa vloggaamisestaan Suomessa kellekään perheensä ulkopuoliselle ennen kuin yli puolen miljoonan seuraajan raja ylittyi. Salaisuus paljastui, kun hän vastikään esiintyi Suomen Pekingin-lähetystön Facebook-postauksessa.

Kiinalaiset agentit ovat lähestyneet, mutta Mikkola ei ole tarttunut yhteistyötarjouksiin. Hän on suostunut vain yhden suomalaisen kauppaketjun mainostamiseen.

”Ajattelin ennemminkin, että tämä olisi tuonut minulle lisää tulkkausta ja konsultointia, mutta näin ei ole käynyt, kun korona-aika on vain jatkunut.”

Mikkola toivoo, ettei olisi naamaltaan kovin tunnettu Kiinassa.

”En halua, että mennessäni tulkkaamaan olenkin keskipisteenä.”

Siltä osin peli saattaa olla jo menetetty.