Valko-Venäjä

Minskin keskustassa on runsaasti turvallisuus­viranomaisia ja heidän ajoneuvojaan – Valko-Venäjän ”Partisaanien marssia” yritetään vaikeuttaa kokoontumis­paikkoja eristämällä

Valko-Venäjän hallinto on antanut poliiseille luvan käyttää tarvittaessa aseita mielenosoittajia kohtaan.

Valko-Venäjän pääkaupungin Minskin kaduille on saapunut mielenosoitusten varalta runsaasti turvallisuusviranomaisia, heidän ajoneuvojaan ja muuta kalustoa, kertoo Ria Novosti. Suunniteltu mielenosoitus on nimetty ”Partisaanien marssiksi”.

Itsenäisyysaukio, joka on yksi mielenosoitusten keskuspaikoista, on eristetty aidoin, joiden takana partioi poliiseja. Aukiolla on vihreisiin merkitsemättömiin univormuihin pukeutuneita turvallisuusviranomaisia.

Myös useita muita suosittuja kokoontumispaikkoja on eristetty niin kaupungin keskustassa kuin ympäröivillä asuinalueilla.

Aamulla kuorma-autosaattueen mukana kaupunkiin tuli viranomaisten lisäksi muun muassa vesitykkejä ja joukkojenhallinta-autoja.

Maanantaina Valko-Venäjän hallinto kertoi, että poliiseille on annettu lupa tarvittaessa käyttää aseita mielenosoittajia vastaan.

Perjantaina sisäministeriön puolesta puhunut Nikolai Karpenkov sanoi, että aseita käytettäisiin vastusteleviin mielenosoittajiin ”humaanisti” ja valikoivasti.

AFP:lle puhunut presidentti Aljaksandr Lukašenkaa kritisoiva Dmitri Malets uskoo asepuheiden olevan vain uhkailua. Hän huomautti poliisin käyttäneen tuliaseita mielenosoituksissa aiemminkin.

”Mutta kun he silloin ampuivat, he eivät antaneet mitään varoituksia”, hän sanoo.

Lauantaina Minskissä nähtiin useita satoja ihmisiä mieltään osoittamassa, ja heitä pidätettiin tusinoittain, sanoo ihmisoikeusjärjestö Vjasna.

Oppositio ilmoitti tiistaina, että jos maata itsevaltiaan ottein hallitseva Lukašenka ei eroa 25. lokakuuta mennessä, maassa alkaa seuraavana päivänä yleislakko.

Mielenosoitukset Lukašenkaa vastaan alkoivat vilpillisinä pidettyjen presidentinvaalien jälkeen elokuussa. Yli satatuhatta ihmistä kaduille keränneitä mielenosoituksia on järjestetty joka sunnuntai sen jälkeen.

Hallinto on käyttänyt kovia keinoja mielenosoitusten lopettamiseksi.

Tuhansia mielenosoittajia on viime kuukausina pidätetty, ja hallinto on tunnustanut virallisesti kolmen mielenosoittajan kuolleen. Useat pidätetyt ovat syyttäneet turvallisuusviranomaisia laajasta pidätettyjen kaltoinkohtelusta ja jopa kidutuksesta.