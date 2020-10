Ukrainalaisten muutto työn perässä Puolaan on yksi viime aikojen suurimpia muuttoliikkeitä Euroopassa. Se alkoi kiihtyä vuonna 2014, kun Itä-Ukrainan sota romahdutti talouden. Osa palasi koronavirusepidemian myötä kotiin, mutta moni haluaa takaisin, vaikka elämä ja työ Puolassa ei aina olekaan helppoa.

Lviv/Kiova

Kaikki ei mennytkään suunnitelmien mukaan, kun lviviläinen sairaanhoitaja Veronika Tarasenko muutti vuonna 2018 Puolaan.

Pitkään teho-osastolla työskennelleen Tarasenkon ajatuksena oli laillistaa pätevyytensä nopeasti ja aloittaa oman alan työt. Puolassahan on hoitajista pula.

”Ei se ollutkaan niin yksinkertaista. Valmistuin sen verran kauan sitten, että opinnot kestivät lyhyemmän aikaa kuin EU:ssa nyt vaaditaan. Olisi pitänyt suorittaa lisäopintoja, harjoitteluja ja kielikursseja. Se olisi vienyt 2,5–3 vuotta.”

Tarasenkolla ei ollut varaa heittäytyä vuosiksi kokopäiväiseksi opiskelijaksi. Niinpä hän meni töihin Łódźissa toimivaan pesukonetehtaaseen.

Ukrainalaisten siirtyminen työn perässä Puolaan on yksi Euroopan suurimpia muuttoliikkeitä.

Tarkkoja lukuja ei ole, sillä osa käy Puolassa vain lyhyillä työkeikoilla ja osa työskentelee pimeästi. Arviot vaihtelevat, mutta Puolassa on arvioitu työskentelevän vuosittain 1,5–2 miljoonaa ukrainalaista.

Puolalle ukrainalainen työvoima on tärkeää, sillä se on korvannut muualle EU:hun töihin lähteneitä puolalaisia ja auttanut pitämään talouskasvua yllä. Puolan hallituskin on suhtautunut siihen myönteisesti, vaikka on kriittinen muun maahanmuuton suhteen.

Käytännössä monet ukrainalaiset tekevät töitä, joita puolalaiset eivät halua. Heidän asemansa on myös heikompi kuin muissa EU-maissa työskentelevillä puolalaisilla. Alipalkkaus ja muut vääryydet on siksi usein vain nieltävä.

Ukrainassa puolestaan on kasvanut huoli aivovuodosta, sillä viime vuosina lähtijöiden joukossa on ollut aiempaa enemmän nuoria ja korkeasti koulutettuja. Viranomaiset innostuivatkin, kun moni siirtolainen palasi keväällä koronaviruksen levitessä. Presidentti Volodymyr Zelenskyikin sanoi, että palaajista on pidettävä kiinni.

Pääsyy ukrainalaisten siirtolaisuuteen on tietenkin raha, sanoo työntekijöitä puolalaisyrityksille välittävän Gremi Personal -yhtiön johtaja Jevgeni Kiritšenko.

Hänen mukaansa siirtolaisuudessa on kuitenkin näkynyt erilaisia vaiheita. Vuoteen 2014 asti Puolaan tuli pääosin länsiukrainalaisia kausitöihin lähinnä maatalouteen. Sen jälkeen ihmisiä alkoi tulla enemmän, eri ikäryhmistä, eri puolilta maata ja erilaisempiin töihin.

”Muutos oli melko dramaattinen”, Kiritšenko sanoo.

Selitys on yksinkertainen. Alkuvuodesta 2014 Venäjä valloitti Krimin. Myöhemmin keväällä Itä-Ukrainassa alkoi yhä jatkuva sota. Muutenkin varsin heikossa kunnossa ollut talous romahti.

Ukrainan tilastokeskus ilmoitti keväällä keskipalkan olevan noin 400 euroa. Monella se on tietenkin paljon matalampi, joten osa lähtee siirtolaisiksi saadakseen perheensä elätettyä.

Lähtöä on helpottanut se, että virallinen Puola on toivottanut ukrainalaiset tervetulleiksi. Kasvava talous on myös tarvinnut työvoimaa. Vaikutusta on silläkin, että yhä useammalla on tuttuja töissä Puolassa.

”Jos Ukrainassa joku haluaa lähteä töihin Puolaan, niin hänen tarvitsee kysyä viideltä ihmiseltä. Joku heistä on taatusti ollut Puolassa ja osaa kertoa jotain”, Kiritšenko sanoo.

Tosin nyt Saksa on helpottanut työperäistä maahanmuuttoa, joten ukrainalaisille on tarjolla uusi kohde. Se on jo herättänyt huolta Puolassa.

”Teetimme kyselyn. Sen mukaan 60 prosenttia täällä Puolassa työskentelevistä ukrainalaisista on valmiita pakkaamaan laukkunsa ja lähtemään töihin Saksaan”, Kiritšenko sanoo puhelimessa Gdanskista.

Veronika Tarasenko istuu Lvivin Vanhankaupungin keskusaukion laidalla sijaitsevassa kahvilassa. Lviv on viime vuosina muuttunut, ja Tarasenkosta tuntuu, että Ukraina on kehittynyt.­

Tarasenkolle työ pesukonetehtaalla oli kuitenkin liian raskasta. Uusi työ löytyi kahvilasta. Ukrainaa puhuvalle puola on varsin helppo oppia.

Osa nuoremmista ukrainalaisista, varsinkin Puolassa opiskelleista, saa koulutustaan vastaavaa työtä, mutta Tarasenkolle kävi kuten usein käy. Hän sai pienipalkkaista työtä, joka ei vastannut koulutusta.

Pahinta oli kuitenkin olla koko ajan ulkomaalainen. Työkaveri kahvilassa ilmoitti heti, ettei pidä ukrainalaisista. Hän etsi Tarasenkon toiminnasta koko ajan jotain valitettavaa. Se oli rankkaa.

Eikä hän ollut ainoa. Puolalaiset sanoivat, että Lviv on oikeasti puolalaisten maata ja Lwów. Puolalaiset nostivat usein esiin myös puolalaisvähemmistön joukkomurhan Volhyniassa toisen maailmansodan aikana.

”Ukrainan puhumisesta huomautettiin. Kerran raitiovaunussa puhuimme ystäväni kanssa ukrainaa, mutta meille huomautettiin siitä. Puolassa puhutaan kuulemma vain puolaa.”

Niinpä Tarasenko päätti tulla takaisin, sattumalta hiukan ennen epidemian puhkeamista. Nyt hän opiskelee hierojaksi. Lähteminen uudelleen on edelleen vaihtoehto, mutta hän miettii sitä tarkkaan.

”Ukrainakin on muuttunut. Mahdollisuuksia on aiempaa enemmän”, hän sanoo kahvilapöydässä Lvivin keskusaukiolla.

”Tyttäreni on 22-vuotias, eikä halua lähteä Puolaan. Olenkin aina sanonut hänelle, että parempi etsiä itseään täällä.”

Lvivin keskustassa kehityksen näkee selvästi. Vanhakaupunki on pitkälti kunnostettu, ravintoloissa, baareissa ja kaupoissa on asiakkaita epidemiasta huolimatta.

Koronavirus on kuitenkin iskenyt myös Ukrainan talouteen. Sen ennustetaan supistuvan tänä vuonna 5,5–6 prosenttia ja köyhyyden yleistyvän. Vanhat ongelmat ovat myös ratkaisematta. Ukraina on luonnonvaroihinsa suhteutettuna köyhä maa, jonka jalostusaste on heikko. Itä-Ukrainassa sota jatkuu.

Harva asiantuntija uskookaan siirtolaisuuden vähenevän. Ennen pandemiaa aiempaa useampi lähti perheen kanssa Puolaan, mikä vihjaa näköalattomuuden tunteesta kotimaassa.

Moni kotiin tullut suunnitteleekin paluuta, vaikka osa pelkää, että työt Puolassa ja Saksassa vähenevät koronaviruksen aiheuttamien talousvaikutusten vuoksi.

Kiovan lähistöllä asuva Oksana Tatjanina on tulossa Puolan Kiovan-konsulaatilta, jonne hän jätti viisumihakemuksen. Hän oli aiemmin töissä Puolassa, mutta palasi koronavirusepidemian vuoksi väliaikaisesti kotiin.­

Kiovan lähistöllä asuva Oksana Tatjanina on lähdössä takaisin Puolaan. Hän ehti olla töissä Wrocławissa puolisen vuotta ennen koronavirusta. Epidemian aikana hänen viisuminsa umpeutui ja hän palasi kotiin.

Nyt hän on hakemassa uutta viisumia, itse asiassa hän on tulossa suoraan Puolan konsulaatista.

Hänkin on sairaanhoitaja. Entinen työpaikka, kylän terveysasema, oli alirahoitettu, eikä rahaa ollut kunnolla lämmitykseenkään. Palkkakin oli huono. Oli siis lähdettävä töihin muualle, joko Kiovaan tai Puolaan.

Kun tuttuja oli lähdössä Puolaan, hän päätti lähteä sinne.

”Kokemukseni Puolassa ei tainnut olla kovin onnistunut, koska olin odottanut tienaavani selvästi enemmän. Mutta haluan kokeilla uudelleen”, Tatjanina sanoo.

”Ajatus on työskennellä Puolassa väliaikaisesti ja palata Ukrainaan, kun olen ansainnut tarpeeksi kunnostaakseni taloni.”