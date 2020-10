Yhdysvaltain presidentinvaalit

Trump puhuu poikkeuksellisen paljon maidosta kampanjatilaisuuksissaan – tämän vuoksi nesteellä on väliä

Yhdysvaltain presidentinvaaleissa vaa'ankieliosavaltioilla on moninverroin kokoaan suurempi rooli. Tämä johtuu siitä, että valtaosa osavaltioista on niin syvästi joko demokraattien tai republikaanien hallussa, että tasaväkisemmillä osavaltioilla, jopa tasaväkisemmillä kaupungeilla on mahdollisuus ratkaista vaalit.

Vähän liioitellen voisi sanoa, että vaalit käydään vain kymmenkunnassa osavaltioita, muilla ei ole väliä. Se voi olla myös helpottava ajatus, joka tekee maailman ainoan supervallan tärkeimmistä vaaleista helpommin hahmotettavat. Ymmärrystä varten täytyy tosin olla perillä siitä, mitkä aiheet koetaan tärkeäksi missäkin vaa’ankieliosavaltiossa. Vain siten esimerkiksi Donald Trumpin puheita maidosta on edes mahdollista ymmärtää. Sama koskee Joe Bidenin puheita sähköautoista, tai hänen suhtautumistaan latinoihin.

Ylläolevalla HS:n Youtube-videolla käydään läpi jokainen vaa’ankieliosavaltio ja ne aiheet, jotka todennäköisesti ratkaisevat osavaltion äänet.

HS:n Youtube-kanavalta voit katsoa muun muassa minidokumentin vaalien lähtöasetelmista ja niistä kysymyksistä jotka leimaavat vaalikamppaoilua kansallisella tasolla.

Tilaa HS:n Youtube-kanava tästä. Siten sinun on mahdollista saada uusista videoista notifikaatio, ja katsella videoita puhelimen lisäksi esimerkiksi chromecast-laitteellasi tai muulla älynäytölläsi.