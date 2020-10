Raakalaismainen opettajamurha nosti Ranskassa pintaan Charlie Hebdon aloittaman kamppailun, kirjoittaa ulkomaantoimituksen esimies Petja Pelli.

Ranskan tasavalta on maa, jossa kaikesta saa tehdä pilkkaa. Rankka satiiri on ollut osa kansakunnan dna:ta vuosisatoja. Siltä ei ole turvassa yksikään poliitikko tai presidentti, saatikka yksikään uskonto.

Kaikki ne käyttävät valtaa yksilöihin. Siksi niille pitää voida nauraa.

Jumalalle tai profeetalle irvailu voi loukata jonkun uskonnollisia tunteita ja hyvää makua, mutta ei se laitonta ole. Toisin kuin Suomi, Ranska on lainsäädännössään erottanut kirkon ja valtion toisistaan täysin.

Tätä ranskalaista sananvapausajattelua yritti opettaa yläasteen opettaja Samuel Paty oppilailleen Pariisin lähiössä Conflans-Sainte-Honorinessa. Osana tuntia hän näytti oppilaille pilakuvia profeetta Muhammedista.

Kuvat ovat osa Ranskan sananvapauskeskustelua, sillä niiden vuoksi tehtiin tammikuussa 2015 Charlie Hebdon terrori-isku. Kouachin veljekset ampuivat konetuliaseilla kuoliaaksi 12 ihmistä satiirilehden toimituksessa.

Uutistoimisto Reutersille puhuneen oppilaan vanhemman mukaan Paty antoi muslimioppilaille mahdollisuuden poistua luokasta ennen kuvien näyttämistä. Se ei häntä pelastanut.

Perjantaina Paty löydettiin tapettuna. Hänen päänsä oli leikattu irti.

Murhaaja kuoli poliisin luoteihin, mutta ehti lähettää Twitteriin teostaan julkaisun, jossa hän sanoi teloittaneensa yhden Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ”helvetinkoirista”. Ranskalaismediassa murhaajaksi on nimetty 18-vuotias tšetšeenitaustainen Abdouallakh Anzorov.

Macronia hän kuvasi päivityksessään uskottomien johtajaksi.

Yksityiskohtien läpikäynti voi tuntua raskaalta. Tarpeetonta se ei kuitenkaan ole.

Ilman niitä voisi ajatella, että kyse on yksittäisestä teosta: tappaja sekosi, opettaja kuoli. Ranskalle tapahtuman merkitys on kuitenkin paljon suurempi. Samuel Patyn murha on osa Charlie Hebdon luodeista alkanutta jatkumoa, jossa Ranska joutuu taistelemaan sananvapautensa puolesta ja pelkoa vastaan.

Tänä syksynä alkoivat vihdoin oikeudenkäynnit Charlie Hebdon tapauksessa. Traumaa voitiin hetken verran katsoa etäisyyden päästä.

Nyt Patyn murhassa on liian paljon samaa: kohtuuttomuus, raakalaismaisuus, radikaali islam ja sananvapauttaan käyttänyt uhri. Samat kollektiiviset tunteet nousevat pintaan.

Opettaja Patyn murhan yksityiskohdat tulevat tutkinnassa tarkentumaan, mutta ainakaan Anzorov ei toiminut tyhjiössä. Hän radikalisoitui ympäristössä, joka sen teki mahdolliseksi. Jotenkin hän päätyi valitsemaan tämän kohteen. Jotenkin hän onnistui.

Anzorov oli kotoisin 80 kilometrin päästä Patyn koulusta. Hän tuskin tunsi opettajaa. Murhaa edelsi Patyn erään oppilaan isän sosiaaliseen mediaan julkaisema viesti, jossa hän vaati ”mobilisaatiota” opettajaa vastaan.

Ranskalaislehti Le Monden lähteiden mukaan poliisilla olisi myös tietoja, että Anzorov saapui koululle taskussaan satoja euroja, joilla hän koetti lahjoa oppilaita auttamaan häntä Patyn tunnistamisessa. Ainakin yksi oppilas on pidätetty tähän liittyen.

Olin Pariisissa Charlie Hebdon iskun iltana ja seuraavina päivinä.

Alla oleva video on kuvattu Charlie Hebdon toimituksen edustalla terrori-iskua seuranneena aamuna.

Työskentelin tuolloin Helsingin Sanomissa Euroopan asioita seuraavana ulkomaantoimittajana ja otin uutisten tultua ensimmäisen lennon, jolle ehdin.

Illan pimetessä Pariisin Place de la Republique -aukiolle pakkautui tuhansia ihmisiä todistamaan, että Pariisi ei pelkää. Murhaajat olivat yhä vapaalla jalalla. Nuoret kiipeilivät patsaiden päälle.

Mieleen jäi Luc Lemoine -nimisen nuoren miehen kohtaaminen. Hän oli juuri jättänyt työnsä logistiikka-alalla keskittyäkseen piirtämiseen.

Hänelle Charlie Hebdon piirtäjät olivat sankareita.

”Lehti piti hauskaa kaikkien kustannuksella. Ei se ole ollut ketään vastaan”, hän sanoi.

Itse hän oli piirtänyt mielenosoitukseen piirustuksen, jossa paljaspäinen mies osoittaa suurella lyijykynällä toista miestä, joka tähtää takaisin kommandopipo päässään rynnäkkökiväärillä. Kynä vastaan ase. Kynä vastaan miekka. Kynä vastaan veitsi.

Luc Lemoine oli piirtänyt viestinsä kuvaan Charlie Hebdon terrori-iskun iltana Pariisissa tammikuussa 2015.­

Charlie Hebdon mielenosoituksissa moni kohotti taivasta kohti uhmakkaana lyijykynää. Paidoissa ja kylteissä luki ”Je suis Charlie”, minä olen Charlie.

Jopa kymmeniätuhansia poliiseja osallistui Kouachin veljesten jahtiin, joka kesti kaksi päivää ja päättyi veljesten ampumiseen erikoisjoukkojen rynnäkössä. Uutinen pyöri luupilla kaikilla uutiskanavilla ja syöpyi ranskalaisten mieleen.

Koronasyksynä 2020 sama kamppailu jatkuu. Mitä olisi sananvapaus Ranskassa, jossa opettajat pelkäävät opettaa Ranskan ideaa?

Viikonloppuna kymmenet tuhannet ihmiset täyttivät taas Pariisin aukiot. Edes koronapandemia ei saanut pariisilaisia jäämään kotiin. Presidentti Macron lupaili pikaisia ja kouriintuntuvia toimia.

Kylteissä luki ”Je suis prof”, minä olen opettaja.