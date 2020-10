Nazcan linjat -maailmanperintökohteen kuvat ovat yksi suurimmista arkeologian arvoituksista. Ne on ajoitettu tehdyiksi aikavälille 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua ja 100 vuotta jälkeen ajanlaskun alun.

Suurta kissaa on putsattu ja konservoitu viikon ajan.­

Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvalla Nazcan autiomaan alueella Perussa on löytynyt uusi mäen rinteeseen tehty kuva, joka näyttää olevan valtava kissa, kertoo brittilehti Guardian.

Perun länsirannikolla, noin 400 kilometriä maan pääkaupunki Limasta etelään sijaitseva alue on suojeltu, koska sieltä on löydetty lukuisia suuria maahan tehtyjä symmetrisiä geoglyfejä. Alueelta on löydetty muun muassa kolibrin ja apinan kuvat.

Nazca-kulttuurin intiaanien Nazcan ja Palpan kaupunkien seuduille tekemät Nazcan linjat -maailmanperintökohteen kuvat ovat yksi suurimmista arkeologian arvoituksista. Ne on ajoitettu tehdyiksi aikavälille 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua ja 100 vuotta jälkeen ajanlaskun alun. Niillä uskotaan olleen rituaalisia tarkoituksia.

Nyt löydetty kissan kuva oli Perun kulttuuriministeriön mukaan lähes kadonnut, sillä kiviseen ylämäkeen tehty kuva oli kärsinyt luonnollisesta eroosiosta. Sitä on putsattu ja konservoitu viikon ajan.

Kissa on 37 metriä pitkä. Sen ääriviivojen paksuus vaihtelee 30 senttimetrin ja 40 senttimetrin välillä.

Arkeologit kunnostavat löydettyä kuvaa.­

Perun johtava arkeologi Johny Isla kuvaili espanjalaiselle uutistoimisto Efelle uusien kuvien löytymistä hätkähdyttäväksi. Toisaalta Isla sanoi, että alueella on vielä lisää löydettävää.

Alue suojeltiin vuonna 1994. Viimeisten vuosien aikana alueelta on Islan mukaan löydetty 800–100 uutta kuvaa. Ne ovat olleet kissaa pienempiä ja vanhempia, Guardianissa kerrotaan.