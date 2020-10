Sosiaalisen median jätti pyrkii valvontaa lisäämällä ehkäisemään vaalipropagandan levittämisen alustoillaan.

Facebook on poistanut noin 120 000 päivitystä Facebookista ja Instagramista sillä perusteella, koska päivitysten on katsottu häiritsevän äänestämistä Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, Facebookin varapääjohtaja Nick Clegg kertoi sunnuntaina ranskalaisen Le Journal de Dimanche -lehden haastattelussa. Lisäksi noin 2,2 miljoonaa mainosta on hylätty samoista syistä.

Aiemmin Britannian varapääministerinä toiminut Clegg kertoi myös, että Facebook on lisännyt varoituksen 150 miljoonaan päivitykseen, jotka sisälsivät väärää tietoa.

Yhdysvaltalainen sosiaalisen median jätti on kiristänyt toimiaan estääkseen vuoden 2016 tapahtumien toistumisen. Tuolloin Facebookin omistamia sosiaalisen median sivustoja käytettiin äänestäjien manipuloimiseen, ja jäljet johtivat Venäjälle.

Istuva presidentti Donald Trump voitti vaalit.

Samankaltaisia ongelmia oli myös Britannian 2016 brexit-kansanäänestyksen alla.

”35 000 työntekijää pitävät huolta alustojemme turvallisuudesta vaalien alla”, Clegg sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan ranskalaislehden haastattelussa.

”Olemme luoneet kumppanuuden 70 asiantuntevan median, mukaan lukien viiden ranskalaisen median kanssa tietojen todentamiseksi”, hän jatkoi.

Cleggin mukaan yhtiö hyödyntää myös tekoälyä, joka ”mahdollistaa miljardien julkaisujen ja valetilien tuhoamisen ennen kuin käyttäjät edes ovat raportoineet niistä”.

Facebook säilyttää kaikki mainokset ja tiedot niiden rahoittajista ja alkuperästä seitsemäksi vuodeksi ”varmistaakseen läpinäkyvyyden”, hän jatkoi.

Viime keskiviikkona Trump moitti Facebookia ja Twitteriä siitä, että nämä olivat estäneet linkit tabloidlehti New York Postin uutiseen, jossa esitettiin korruptioväitteitä demokraattiehdokas Joe Bidenin pojan Hunter Bidenin toimista Ukrainassa.

Päivää aiemmin Facebook ilmoitti estävänsä alustallaan mainokset, joissa ihmisiä kehotetaan olemaan ottamatta rokotuksia. Facebook perusteli ratkaisua sillä, että koronaviruspandemia on nostanut esille sen, kuinka tärkeää ehkäisevä terveydenhuolto on.