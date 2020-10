Suomi keskeytti perjantaina luovutussopimuksensa Hongkongiin, ja Kiina kimpaantui heti. Suomi ei ole koskaan saanut luovutuspyyntöjä Hongkongiin, joten ongelma oli lähinnä teoreettinen.

Viime viikon lopulla Suomi sai Kiinalta harvinaiseen diplomaattisen korvatillikan.

Kaikki kävi nopeasti.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö hyväksyi perjantaina oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) esityksestä, että Suomi lakkaa soveltamasta luovutussopimusta Hongkongiin.

Suomi ei siis enää suostu luovuttamaan rikollisia Hongkongiin. Syynä on se, että kesällä voimaan tulleen lain perusteella Hongkong voi edelleen luovuttaa ihmisiä tuomittavaksi Manner-Kiinaan. Siellä ei ole toimivaa oikeusvaltiota.

Kiina vastasi heti. Jo samana päivänä Kiinan Helsingin-suurlähetystö julkaisi tiukkasävyisen kannanoton, jossa se uhkasi Suomea suhteiden heikkenemisellä.

”Kiina kehottaa [– –] Suomea lopettamaan kaiken Hongkongin asioihin ja Kiinan sisäisiin asioihin puuttumisen, jotta se ei vaarantaisi Suomen ja Kiinan välisiä suhteita”, lähetystö jyrähti.

Kiinan reaktio ei tullut yllätyksenä.

Kiina on vastannut voimalla joka kerta, kun se on kokenut asemansa uhatuksi. Esimerkkejä on riittämiin ihan lähimaastostakin.

Tanskan pääministeri Lars Løkke Rasmussen tapasi Tiibetin hengellisen johtajan dalai-laman vuonna 2009. Kiina ei suostunut tapaamaan Tanskan johtoa vuosiin, ennen kuin Tanska nöyrtyi tunnustamaan Kiinalle Tiibetin erityisaseman.

Dalai-lamaa ei enää ministeripöydissä nähty.

Norja taas jäi paitsioon kuudeksi vuodeksi, kun Nobelin rauhanpalkinto myönnettiin toisinajattelija Liu Xiaobolle 2010.

Ruotsin Kiina-suhde on ollut vuoristorataa siitä asti, kun Ruotsi sieppasi Ruotsin kansalaisen, kirjankustantaja Gui Minhain vuonna 2015.

Ruotsi ei aivan kuulu joukkoon, sillä Kiinan vastatoimet eivät ole pelästyttäneet Ruotsia. Se on jatkanut ärhäkällä linjalla.

EU:n johtajat pitivät kesäkuun lopussa videokokouksen päivää sen jälkeen, kun Kiina oli hyväksynyt kiistellyn Hongkongin turvallisuussopimuksen. Ainoa, joka ehdotti pakotteita Kiinalle, oli Ruotsi.

Onko Suomi siirtynyt Kiina-politiikassaan vaivihkaa kovemmalle linjalle?

Päinvastoin. Suomi näyttää toimineen hyvin suomimaisesti.

Hongkongin tilanne kärjistyi kesällä. Hongkongin turvallisuuslain on tulkittu vievän Hongkongilta sen erityisaseman ja hivuttavan sitä yhä lähemmäs Kiinaa, jossa ei ole demokratiasta ja oikeusvaltiosta tietoakaan.

Miksi Suomi lopetti sopimuksen vasta nyt?

”Totesimme jo kesällä, että [sopimuksen solmimisen aikaiset] olosuhteet olivat muuttuneet”, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Sen jälkeen Suomi odotteli oikeaa hetkeä. Sellainen tuli viime viikolla, kun Hollanti ja Irlanti ilmoittivat omien luovutus­sopimuksiensa irtisanomisista.

Anna-Maja Henriksson (r)­

Ensimmäinen ja ehkä ratkaiseva dominolaatta oli Saksa. Liittokansleri Angela Merkel ilmoitti jo kesällä Saksan katkaisevan luovutus­sopimuksensa Hongkongiin.

”Tässä seurattiin näitä päätöksiä”, Henriksson sanoo.

Kyse ei ollut ajankohtaisesta ongelmasta Suomen ja Kiinan välillä.

Suomi ei ole koskaan saanut luovutuspyyntöjä Hongkongiin, joten ongelma oli lähinnä teoreettinen. Päätöksellä Suomi varmisti, että sellaisena se pysyykin.

”Nyt Suomen ei tarvitse käsitellä luovutuspyyntöjä, jos niitä tulee”, Henriksson sanoo.

Jo kesällä Henriksson ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoivat, ettei ketään enää luovutettaisi Hongkongiin, vaikka asiasta ei ollut muodollista päätöstä. Olisiko samalla linjalla ollut mahdollista jatkaa?

Ehkä olisi, Henriksson vastaa, mutta näin oli parempi. ”Käytännössä tämä oli selkeä ja suoraselkäinen päätös”, hän sanoo.

Vaikka odoteltiin, kunnes Saksa, Irlanti ja Hollanti ovat tehneet oman päätöksensä?

”Joo, kyllä. Se osoittaa, että useampi EU-maa on tässä takana.”

Suomi on tähän asti toiminut Kiinan-politiikassaan varovaisesti, eikä Kiina ole älähtänyt. Voiko Suomi nyt vuorostaan joutua samanlaiseen vastatoimien kierteeseen kuin muut Pohjoismaat?

Ei ole yhtään syytä, ettei voisi.

Kiina on toiminut johdonmukaisen tiukasti aina, kun se on kokenut olonsa uhatuksi. Samat periaatteet toimivat lähellä ja kaukana, ja Kiinan varoitus oli selvä.

Mikään ei kuitenkaan viittaa nyt siihen, että tilanne lähtisi nopeasti heikkenemään. Näin sanoo Kiinan ja Suomen suhteita pitkään seurannut Sari Arho Havrén, joka työskentelee nykyisin Business Finlandin EU-yhteystoimistossa Brysselissä.

”Suomi ei ollut ensimmäinen maa, joka sanoi sopimuksen irti. Se on toiminut maltillisesti ja seurannut muutaman muun EU-maan perässä”, hän sanoo.

Rintama on melko yhtenäinen, joten Kiinalla ei ole syytä ärhennellä juuri Suomelle enempää. Eikä kyse ole vain EU:sta: myös Yhdysvallat, Kanada, Australia ja Britannia ovat katkaisseet sopimuksensa tai lopettaneet niiden soveltamisen.

Diplomaattinen kalistelu saattaa toisinaan lähteä käsistä. Itse asia ei silti uhkaa Kiinan intressejä, joten se ei ehkä halua uhrata liikaa energiaa. Suomen kohdallahan kyse oli pitkälti tyhjästä pykälästä.

Sen sijaan Kiina kaivaisi takuuvarmasti esiin diplomaattisen pajavasaran, jos Suomen valtiojohto vaikkapa tapaisi dalai-laman.

Kiinan motiivit suuren riidan nostamiseen ovat joskus vaikuttaneet sattumanvaraisilta ja vaikeasti ennustettavilta. Esimerkiksi kiinalaisturistien kohtelu Ruotsissa johti paljon suurempaan soppaan kuin olisi arvannut.

Joskus kyse näyttää olevan vain siitä, mikä nousee Kiinan sosiaalisessa mediassa esiin. On tietenkin mahdotonta arvioida, milloin nettikeskustelu on masinoitua.

Suomi on joskus hieman ylpeillytkin hyvistä suhteista Kiinan kanssa. Tunnustihan Suomi Kiinan kansantasavallan heti vuonna 1949 ja pääsi Kiinan-kaupan edelläkävijäksi jo 1950-luvulla.

Mitään erityisasemaa Suomella ei Kiinassa ole.

”Hyvät suhteet eivät ole kiveen hakatut”, sanoo Arho Havrén, joka kirjoitti väitöskirjansa Suomen ja Kiinan kansantasavallan suhteiden kehittymisestä vuoteen 1989 asti.

Suomi on pieni valtio Euroopan pohjoislaidalla, Kiina voimansa tunnossa pullisteleva supervalta.

Inhorealistisesti ajatellen Suomen suhteet Kiinaan ovat hyvät niin kauan kuin Kiina haluaa niiden olevan hyvät.