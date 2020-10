Suurin osa tartunnan saaneista on parikymppisiä ja oireet ovat olleet suhteellisen lieviä.

Norjan Trondheimissa on löydetty alustavien tutkimusten perusteella uusi muoto koronaviruksesta. Asiasta kertoi ensimmäisenä norjalainen Dagbladet. Norjan julkisen terveydenhuollon laitos FHI tutkii viruksen uutta muotoa.

Viruksen uusi muoto on yhdistetty Trondheimissa olevasta pubista alkunsa saaneeseen tartuntaketjuun. Noin tuhat ihmistä on asetettu karanteeniin varmuuden vuoksi, koska uusi muoto saattaa olla aiempia tartuttavampi. Suoraan altistuneita on huomattavasti pienempi joukko, 35 ihmistä.

"Se [karanteeniin asetettujen ihmisten määrä] on suurempi kuin tavallisesti, koska olemme huomanneet, että tämä virus on tarttunut jonkin verran helpommin, ja siksi otimme tavallista tiukemmat toimet käyttöön sen pysäyttämiseksi", Trondheimin kunnan johtava lääkäri Tove Røsstad kertoi Aftonbladetille.

Røsstadin mukaan suurin osa tartunnan saaneista on parikymppisiä, mutta joukossa on muutama viisikymppinenkin. Virus ei ole aiheuttanut vakavaa sairautta, vaan kaikkien tartunnan saaneiden oireet ovat olleet suhteellisen lieviä ainakin diagnoosin aikaan.

”Ryhdyimme epäilemään viruksen uutta muotoa viime viikolla, kun huomasimme viruksen leviävän helpommin ja ihmisten sairastuvan nopeammin”, Røsstad sanoi Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle.

Hänen mukaansa tartunnan saaneet eivät ole välttämättä edes olleet kovin läheisessä kontaktissa toistensa kanssa eli tartunta on levinnyt aiempaa pidemmän välimatkan päästä.

Toistaiseksi ei ole tietoa, mistä virus on tullut, Røsstad sanoi NRK:n haastattelussa. Hänen mukaansa samanlaista viruksen variaatiota ei ole tavattu aikaisemmin Norjassa tai muussakaan maassa.

Jo aiemmin on ollut tiedossa, että koronavirus muuntautuu ja voi muuttua herkemmin tarttuvaksi versioksi. Uusien muotojen löytyminen on luonnollinen osa viruksen kehitystä.