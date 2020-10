Demokratia-aktivisteja on jo pidätetty Hongkongin uuden turvallisuus­lain nojalla – nyt tarkkaillaan, mitä käy Taiwaniin pakoa yrittäneille

Uusi kansallisen turvallisuuden laki on ollut poliisilla ahkerassa käytössä. Myös useista ulkomailla asuvista demokratia-aktivisteista on annettu pidätysmääräyksiä.

Demokratia-aktivistit osoittivat mieltä Hongkongissa 1. lokakuuta. He vaativat merellä kiinni otettujen aktivistien vapauttamista.­

Viime kuukaudet ovat jo näyttäneet, että Pekingissä säädetty kansallisen turvallisuuden laki heiluttaa Hongkongin oikeusjärjestelmää eri tavoin.

Lain paikallisten vastustajien ja monien länsimaiden suurimpia pelkoja oli pykäliin kirjattu mahdollisuus viedä uuden lain rikkojia tuomittavaksi Manner-Kiinaan.

Tämä on huolestuttanut Suomeakin, joka viime viikolla päätti jäädyttää rikoksista epäiltyjen luovutussopimuksen Hongkongin kanssa.

Manner-Kiinan ja autonomisesta asemasta nauttineen Hongkongin oikeusjärjestelmät ovat erilaiset: Hongkong on ollut ylpeä itsenäisestä oikeuslaitoksestaan, Manner-Kiinassa johtava kommunistinen puolue päättää halutessaan syytteet ja tuomiot.

Toisinajattelijat ovat saaneet Manner-Kiinan oikeudessa kylmää kyytiä. Kiinassa on myös voimassa ja käytössä kuolemanrangaistus.

Uusi laki kieltää muun muassa terrorismin ja vieraan vallan kanssa vehkeilyn, mutta käytännössä pykälät ulottuvat Hongkongin itsenäisyyttä kannattaviin iskulauseisiin ja Kiinan johdon arvosteluun. Aiemmin Hongkongissa oli sangen suuri sananvapaus.

Ainakin 25 ihmistä on pidätetty uuden turvallisuuslain perusteella. Kuvassa poliisi tarkastamassa ihmisiä Kiinan kansallispäivänä järjestetyssä mielenosoituksessa.­

Laki tuli voimaan kesäkuun lopussa, ja poliisi on ottanut sen ahkeraan käyttöön. Ainakin 25 ihmistä on pidätetty sen perusteella, esimerkiksi kiellettyjen iskulauseiden käytöstä ja Hongkongin itsenäisyyttä ajavien verkkosivujen pitämisestä.

Ketään ei tiettävästi ole vielä uuden lain nojalla tuomittu tai viety Hongkongista Manner-Kiinaan tuomiolle.

Kaksitoista demokratia-aktivistia päätyi kuitenkin elokuun lopussa Manner-Kiinan oikeuslaitoksen huomaan. Kiinan rajavartijat ottivat heidän aluksensa merellä kiinni, kun aktivistit ilmeisesti yrittivät paeta Hongkongista Taiwaniin.

Yhtä heistä, Andy Litä, oli epäilty Hongkongissa vehkeilystä ulkovaltojen kanssa eli turvallisuuslain rikkomisesta. Muita 17–33-vuotiaita pakenijoita oli epäilty mellakointiin liittyvistä ”normaalin lain” rikkomuksista, ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch (HRW) kertoo.

Hongkongissa seurataan nyt tarkasti, kuinka ryhmälle Kiinassa käy, sillä sen kohtelussa on ennakkotapauksen makua.

Pakenijoita pidetään Kiinassa pidätettyinä laittomasta rajanylityksestä ja paon auttamisesta, mutta Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Hua Chunying kirjoitti Twitterissä, että he eivät ole ”demokratia-aktivisteja, vaan yrittävät irrottaa Hongkongin Kiinasta”.

Tällainen separatismi on vastoin Hongkongin turvallisuuslakia ja Kiinan lakeja, joten demokratia-aktivistit pelkäävät syytteiden laajenevan.

Mies kiisteli poliisin kanssa kielletyssä mielenilmauksessa Kiinan kansallispäivänä 1. lokakuuta.­

Perheidensä mukaan pidätetyt eivät ole saaneet valita oikeusavustajiaan, mutta Kiina sanoo heidän hyväksyneen valtion ehdottamat avustajat.

Perheiden palkkaamia avustajia ei ole päästetty katsomaan pidätettyjä. HRW:n mukaan osa näistä avustajista on luovuttanut uhkailujen vuoksi.

Monia demokratia-aktivisteja on viime viikkoina ja kuukausia pidätetty Hongkongissa myös muiden kuin turvallisuuslakien rikkomisesta.

Esimerkiksi Tam Tak-chitä syytetään hallitusta halventavista ja sitä kohtaan vihaa nostattavista sanoista – ja pohjana on laki, jota on edellisen kerran käytetty 23 vuotta sitten. Taiwan-paon auttamisesta pidätettiin kymmenkunta ihmistä.

Länsimaissa on herättänyt paljon huolta se, että uusi turvallisuuslaki pitää rangaistavana myös Hongkongin ulkopuolella tehtyjä toimia, kuten Kiinan arvostelua.

Hongkong on jo antanut pidätysmääräyksen useista ulkomailla asuvista demokratia-aktivisteista. Osa heistä on paennut Hongkongista äskettäin, mutta esimerkiksi Yhdysvaltain kansalainen Samuel Chu on asunut Yhdysvalloissa 30 vuotta.

Tämän lainkohdan vuoksi moni länsimaa on varoittanut kansalaisiin matkustamasta Hongkongiin. Pelkona on, että ulkomailla Kiinasta kriittisiä lausunut henkilö voidaan matkallaan pidättää.

Useat yliopistot maailmalla ovat antaneet Kiinan politiikan ja historian opiskelijoille mahdollisuuden palauttaa kirjalliset työnsä nimettöminä.

Aktivistiryhmä osallistui Kiinan kansallispäivänä 1. lokakuuta mielenosoitukseen poliisin pitäessä joukkoa tiukasti silmällä.­

Mielenosoittaja piteli demokratialiikettä symboloivaa keltaista ilmapalloa Kiinan kansallispäivänä järjestetyssä kielletyssä mielenilmauksessa.­

”Isoäiti Wongin” eli 64-vuotiaan Alexandra Wongin tapaus ei varsinaisesti liity kansalliseen turvallisuuslakiin, mutta se on lisännyt demokratiamielisten huolta hongkongilaisten oikeudellisesta kohtelusta.

Mielenosoituksissa innokkaasti Britannian lippua heiluttanut Wong hävisi Hongkongista 14 kuukautta sitten, mutta ilmestyi viime lauantaina takaisin julkisuuteen, kertoi muun muassa BBC.

Alexandra Wong heilutti Britannian lippua mielenosoituksessa kesällä 2019.­

Wong kertoi tulleensa pidätetyksi Manner-Kiinan puolella Shenzhenin kaupungissa viime vuoden elokuussa. Omien sanojensa mukaan hänet pakotettiin kirjoittamaan kirjallisia tunnustuksia, laulamaan isänmaallisia lauluja ja heiluttamaan Kiinan lippua kameralle.

Wongia pidettiin yli vuosi eri puolilla Kiinaa epäiltynä riitojen nostattamisesta. Hän oli takuita vastaan vapaana eikä saanut matkustaa Hongkongiin ennen kuin syyskuun lopussa.

Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam on tukenut Kiinaa. Hän on sanonut, että Taiwaniin pakoa yrittäneet nuoret tulisi tuomita Manner-Kiinassa heidän siellä tekemistään rikoksista.

Lam on myös ilmoittanut, ettei perinteinen vallan kolmijako-oppi päde Hongkongissa, vaikka hän myöhemmin vetikin hieman sanojaan pois. Kolmijako-opin mukaan lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovalta pidetään selvästi erillään.

Pian tämän jälkeen tuomari James Spigelman erosi Hongkongin ylimmästä vetoomus­tuomio­istuimesta. Hän ilmoitti syyksi kansallisen turvallisuuslain sisällön.