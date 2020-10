Yhdysvaltain presidentinvaalit

Trump haluaisi puhua ulkopolitiikasta, Biden koronaviruksesta.

Yhdysvalloissa presidenttien vaaliväittelyistä vastaava komitea on päättänyt, että Donald Trumpin ja Joe Bidenin seuraavassa vaaliväittelyssä torstaina suljetaan mikrofonit aina toisen ehdokkaan puheenvuoron ajaksi.

Asiasta kertoo muun muassa brittilehti Guardian. Tällä halutaan välttää se, että presidenttiehdokkaat keskeyttävät toisiaan. Bidenin ja Trumpin ensimmäistä vaaliväittelyä leimasi jatkuva päällepuhuminen, johon etenkin Trumpin katsottiin syyllistyneen. Trumpin kampanjatiimi on hyväksynyt muutoksen, jota presidentti aiemmin vastusti.

”Osallistun väittelyyn, vaikka onkin epäreilua, että sen aihepiiriä on muutettu, ja sekin on epäreilua, että keskustelun vetäjää on kerta kaikkiaan puolueellinen”, Trump kommentoi.

Keskustelun vetäjä Kristen Welker on listannut keskustelun aihepiireiksi perhe- ja rotukysymykset, ilmastonmuutoksen, kansallisen turvallisuuden ja johtajuuden. Trump haukkui Welkerin jo maanantaisessa vaalitilaisuudessaan ja nimitti tätä ”radikaalidemokraatiksi”.

Trumpin kampanjaleiri paheksuu sitä, että väittelyn järjestäjät ovat jättäneet ulkopolitiikan pois asialistalta.

Bidenin joukkojen lehdistösihteeri TJ Tucklo puolestaan kommentoi BBC:n mukaan, että Trump itse yrittää vältellä hankalaa keskustelunaihetta eli koronavirustoimia: ”Kuten tavallista, presidentti on enemmän huolissaan keskustelun säännöistä kuin siitä, että kansakunta saa kriisissä tarvitsemansa avun.”

Seuraava tv-väittely järjestetään torstaina Belmontin yliopistossa Tennesseen Nashvillessä.

Vaaliväittely kestää puolitoista tuntia. Kunkin aihepiirin aluksi molemmat ehdokkaat saavat 15 minuuttia omaa puheaikaa, jolloin toisen ehdokkaan mikrofoni on kiinni. Tämän jälkeen käytävässä avoimessa väittelyssä mikrofoneja ei suljeta.