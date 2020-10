Sukellusvenemurhasta tuomittu keksijä Peter Madsen on yrittänyt paeta vankilasta. Poliisi piirittää juuri nyt Madsenia.

Tukholma

Sukellusvenemurhasta tuomittu keksijä Peter Madsen on yrittänyt paeta vankilasta, kertoo tanskalaislehti Ekstrabladet.

Poliisoperaatio on juuri nyt käynnissä Kööpenhaminan Albertsundin kaupunginosassa, noin 500 metrin päässä vankilasta, kertoo lehti.

Lehden paikalla olevan toimittajan mukaan paikalla on suuri joukko poliiseja, pommiasiantuntijoita ja poliisikoiria. Toimittajan mukaan kaksi tarkka-ampujaa tarkkailee Madsenia, joka on sitonut vatsansa ympärille vyönkaltaisen välineen.

Ekstrabladetin julkaisemalla videolla näkyy maassa istuva Madsen, ja kaksi maassa makaavaa tarkka-ampujaa.

Poliisi vahvistaa Twitterissä, että Albertsundissa on käynnissä poliisioperaatio, jonka seurauksena vankilasta pakoa yrittänyt vanki on pidätetty. Madsenia ei nimetä twiitissä, mutta poliisi on vahvistanut Tanskan radiolle, että kyseessä on juuri Madsen.

Poliisin mukaan Madsen yritti pakoa kello 10 paikallista aikaa.

Poliisi kertoo tiedottavansa aiheesta lisää myöhemmin.

Tanskalaisen BT-lehden mukaan Madsen oli paennut vankilasta pistoolin kaltaisen esineen kanssa. BT:n mukaan poliisi ei ole vielä suorittanut pidätystä, vaan saartanut Madsenin, jonka kerrotaan uhanneen poliiseja pommilla.

Ekstrabladetin tietojen mukaan Madsenia on pidetty viime ajat eristyksessä, koska on epäilty tämän suunnittelevan pakoa.

Madsen on ollut vangittuna Herstedsvesterin vankilassa.

Käräjäoikeus tuomitsi Madsenin huhtikuussa vuonna 2018 murhasta elinkautiseen vankeuteen.

Madsen myönsi oikeudenkäynneissä paloitelleensa toimittaja Kim Wallin ruumiin ja heittäneensä palaset mereen, mutta hän ei tuolloin myöntänyt murhanneensa Wallia.

Madsen tuomittiin myös seksuaalirikoksista ja hautarauhan rikkomisesta.

Hän valitti hovioikeuteen tuomionsa pituudesta mutta ei syyllisyydestään. Hovioikeus piti tuomion ennallaan.

Viime kuussa Madsen myönsi julkisesti ensimmäistä kertaa tappaneensa ruotsalaistoimittaja Kim Wallin.

Madsen myönsi syyllisyytensä dokumenttisarjassa, jossa häntä haastatellaan puhelimitse.

