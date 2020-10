Myrkyllisestä rakennusmateriaalista nimensä saanut Asbestos vaihtaa nimensä Val-de-Sources’ksi vielä tämän vuoden aikana.

Kanadan Quebecissä sijaitseva Asbestos on ollut merkittävä asbestin tuottaja. Kaupungin kyltin takana kaivoskuorma-auto.­

Nimen muuttamista kannattaneet kanadalaisen pikkukaupungin asukkaat huokaisivat helpotuksesta maanantaina, kun kansanäänestyksessä vahvistettiin kylälle uusi nimi.

Asbestia tarkoittavan Asbestosin uudeksi nimeksi valittiin huomattavasti runollisempi Val-de-Sources. Se tarkoittaa suomeksi ’lähteiden laaksoa’.

Entisellä nimellä Asbestos on jo vuosikymmenien ajan ollut kolkko kaiku. Asbesti on rakennustöissä aiemmin runsaasti käytetty materiaali, jonka nykyään tiedetään aiheuttavan keuhko- ja syöpäsairauksia.

Asbestos oli saanut nimensä juuri asbestista, sillä kylässä oli aiemmin yksi maailman suurimmista asbestikaivoksista.

Asbeston asukkaista 51,5 prosenttia kannatti nimen muuttamista Val-de-Sources’ksi, selvisi maanantaina uutistoimisto Reutersin mukaan. Tarjolla oli muitakin nimivaihtoehtoja.

”Se on nimi, joka edustaa aluettamme, ja erityisesti se on inspiroivaa tulevaisuuden kannalta”, kylän pormestari Hugues Grimard sanoi Reutersin mukaan.

Uusi nimi Val-de-Sources viittää kylän sijaintiin järvien läheisyydessä.

Noin 150 kilometrin päässä Montrealista sijaitsevan, 7 000 asukkaan Asbestos järjesti nimenvaihdoksesta kansanäänestyksen, johon sai osallistua kylän kaikki 14-vuotta täyttäneet asukkaat.

Kunnanvaltuusto vahvisti nimenmuutoksen maanantaina, mutta edessä on vielä byrokratiaa. Pormestari Grimard sanoi toivovansa, että Asbestos muuttuu virallisesti Val-de-Sources’ksi ennen joulukuuta.

Asbestos perustettiin 1870-luvulla, kun alueelta löydettiin suuria silikaattimineraalivarantoja. Käytännössä koko kylä rakentui kaivoksen ympärille.

Asbestia pidettiin maailmalla vuosikymmenien ajan tärkeänä rakennusmateriaalina, koska se lisää rakennusten paloturvallisuutta ja lujitti betonia.

1970-luvulla huomattiin, että asbestipöly on vaarallista keuhkoilla ja aiheuttaa syöpää. Asbestoksen asbestikaivos suljettiin 2011.

Suomessa asbestia ei ole juuri käytetty 1980-luvun jälkeen, mutta asbestipotilaita todetaan yhä. Syöpävaarallisuuden vahvisti Maailman terveysjärjestö 1980-luvulla, kertoo uutistoimisto AFP.

Kanadalaiskylälle nimenmuutos merkitsee eräänlaista uudelleensyntymää, sillä asbesti-sanaan liittyy paljon kielteisiä mielleyhtymiä.

”Joskus olimme hyvin ylpeitä sitä nimestä, mutta nykyään asia on hankalampi, koska asbesti tarkoittaa kuitua, jota ihmiset pelkäävät”, Asbestos’n entinen pormestari Louise Moisan-Coulombe sanoi Kanadan yleisradiossa sunnuntaina.

”Joka kerta kun sanot olevasi Asbestos’sta, varsinkin Yhdysvalloissa, tai kun he lukevat sanan Asbestos paketista, he pelkäävät, että se on myrkytetty”, Moisan-Coulombe jatkoi.

Englanniksi asbesti on ’asbestos’, ja ranskaksi ’asbeste’. Asbestos-kylä sijaitsee Kanadan ranskankielisellä alueella Quebecin provinssissa.

Kanadan Asbestos ei ole maailman ainoa paikkakunta, joka on saanut nimensä myrkyllisestä asbestista.

Myös Venäjällä on Uralilla Asbest-niminen kaupunki, joka on syntynyt kuituisia silikaattimineraaleja tuottavan kaivoksen ympärille.

Vaikka asbestin käyttö on esimeriksi EU:n alueella kielletty, Venäjällä katsotaan, että länsimaissa kehitetyt asbestituotteet ovat myrkyllisiä, mutta venäläiset asbestituotteet ovat erilaisia ja turvallisia.

”Me Venäjän rakennusliitossa vakaasti uskomme, että asbestinvastaisen kampanjan takana on hyvin voimakkaita kaupallisia etuja”, ammattiyhdistysjohtaja Andrei Holzakov sanoi HS:lle 2011.

Hänen mukaansa asbestin vaaroista puhuvien tavoitteena oli ajaa asbesti kokonaan pois markkinoilta, jotta lännessä kehitettyjä materiaaleja voitaisiin myydä.

Venäjä on maailman suurin asbestin tuottaja.