Euroopan unioni

Mailla on kaksi kuukautta aikaa vastata komission kirjeeseen.

EU-komissio on avannut rikkomusmenettelyn Kyprosta ja Maltaa vastaan niin sanotuista kultaisista passeista. Kultaisilla passeilla viitataan kansalaisuuden myyntiin rahaa tai merkittäviä sijoituksia vastaan.

Komission mukaan kultainen passi -järjestelmä uhkaa rapauttaa EU-kansalaisuuden ydintä ja rikkoo EU:n perussopimuksia.

Komissio on lähettänyt kummallekin maalle asiasta kirjeen, ja mailla on kaksi kuukautta aikaa vastata viralliseen ilmoitukseen.

”On hyvin tärkeää korostaa, että komissio on toistuvasti tuonut esiin huolensa näiden kyseisten jäsenmaiden (Kyproksen ja Maltan) järjestelmistä, ja viime aikojen kehitys ainoastaan vahvistaa nuo huolet”, EU-komission varapuheenjohtaja Maros Sefcovic sanoi maanantaina uutistoimisto AFP:n mukaan.

Jos komissio ei saa tyydyttäviä vastauksia, monivaiheisessa rikkomusmenettelyssä asia voidaan viedä aikanaan EU-tuomioistuimeen. Tuomioistuin voi määrätä jäsenmaalle uhkasakon, jos se katsoo, että jäsenmaa on rikkonut EU-lainsäädäntöä.

Kypros ehti ilmoittaa viime viikolla luopuvansa kansalaisuuden tarjoamisesta ulkomaalaisille vastineeksi merkittävistä sijoituksista maahan.

Lue lisää: Kypros lopettaa sijoittajille myönnettävät ”kultapassit” – tv-ohjelma paljasti, kuinka kansainväliset rikolliset saavat niiden avulla pääsyn EU-alueelle

Passin on voinut saada 2,5 miljoonan euron sijoitusta vastaan. Kyproksen mukaan järjestelmästä on tarkoitus luopua marraskuussa.

Kypros on myynyt passeja vuodesta 2007 alkaen, ja järjestelmä on tuottanut maalle seitsemän miljardia euroa. Malta on myynyt passeja vuodesta 2014 alkaen.

EU-passien tai oleskelulupien kauppaamista on arvosteltu muun muassa siitä, että ne ovat voineet tarjota kätevän sisäänpääsyn järjestäytyneelle rikollisuudelle. Qatarilainen Al Jazeera-kanava on raportoinut, että kymmenet Kyproksen ”kultaisten passien” hakijoista olivat rikostutkinnan tai kansainvälisten pakotteiden kohteena tai suorittivat vankeustuomiota.