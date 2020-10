Yhdysvaltain presidentinvaalit

Trumpin väki odotti Bidenin pojan kovalevystä ”lokakuun yllätystä”, mutta uutispommi on jäämässä tussahdukseksi

Donald Trumpin lähipiiri vuoti Joe Bidenin pojan Hunter Bidenin kovalevyn väitetyn sisällön keltaiseen lehdistöön.

New York Post julkaisi viime viikon keskiviikkona artikkelin Hunter Bidenin sähköpostiviesteistä.­

Presidentti Donald Trumpin tukijoukot ovat toivoneet viime viikolla julkaistusta uutisesta ”lokakuun yllätystä”, joka vielä kääntäisi demokraattien ehdokkaan Joe Bidenin johdon mielipidekyselyissä republikaan Trumpin voitoksi marraskuun alun presidentinvaaleissa.

Tabloidilehti New York Postin artikkeli esitteli Joe Bidenin pojan Hunter Bidenin sähköposteja, joiden aitoudesta ei ole varmuutta. New York Post kertoi sähköpostien löytyneen Delawaren osavaltiossa huhtikuussa 2019 Macbook Pro -tietokoneelta, joka tuotiin huoltoon mutta jota ei koskaan noudettu.

Huoltoliikkeen omistaja oli toimittanut kovalevyn liittovaltion poliisille FBI:lle mutta kopioinut sen sisällön. Kopion hän oli antanut Trumpin juristina tunnetun New Yorkin entisen pormestarin Rudy Giulianin käyttämälle asianajajalle Robert Costellolle.

New York Post kertoo saaneensa tiedon kovalevyn olemassaolosta syyskuun lopussa ensimmäisenä Trumpin entiseltä neuvonantajalta, Breitbart-sivuston johtajalta Steve Bannonilta. Kopion kovalevyn sisällöstä lehti oli saanut haltuunsa kertomansa mukaan toissa sunnuntaina, neljä päivää ennen uutisen julkaisua.

New York Post julkaisi sähköposteista kuvia.

Ensimmäisen uutisen julkaisun jälkeen Twitter ja Facebook ryhtyivät rajoittamaan ja estämään sen jakamista.

Mitä koneelta väitetysti löytyi?

New York Postin mukaan koneella oli ainakin kuvia ja sähköposteja. Lehti julkaisi kuvia Hunter Bidenin sähköposteista Vadim Požarskyin kanssa. Požarskyi toimi ukrainalaisen Burisma-kaasuyhtiön neuvonantajana samanlaisessa roolissa kuin Hunter Biden. Huhtikuulle 2015 päivätyssä sähköpostissa Požarskyi kiittää Bidenia tapaamisesta Washingtonissa sekä siitä, että oli päässyt tapaamaan myös tämän isän Joe Bidenin, joka toimi tuohon aikaan Barack Obaman varapresidenttinä.

Samoihin aikoihin Ukrainan yleinen syyttäjä Viktor Šokin tutki Burisman johdon syytteitä, mutta myös Šokin oli korruptioepäilyjen kohteena.

Joe Biden kävi noihin aikoihin Ukrainassa useasti Itä-Ukrainan sodan takia. Eräällä vierailulla hän välitti Ukrainan hallinnolle viestin, että Šokin pitää erottaa tai Yhdysvallat jättää myöntämättä Ukrainan valtiolle miljardin dollarin lainan. Šokin sai lähteä, mutta hän on syyttänyt Joe Bidenia henkilökohtaisten asioiden vetämisestä politiikkaan – käytännössä siis yrityksestä lopettaa Burisma-tutkinta.

Trump on pitänyt esillä samaa ajatusta sekä epäilyjä Hunter Bidenin puuhista Ukrainassa.

New York Postin mukaan kovalevyllä on ollut myös tuhansia kuvia. Joukossa on perhekuvia, muun muassa Joe Bidenista ja Hunter Bidenin kuolleesta veljestä Beau Bidenista, mutta myös pornoa ja eroottisia omakuvia.

Miksi Twitter ja Facebook sensuroivat uutisen?

Facebook ryhtyi rajoittamaan artikkelin jakamista, kun sen faktantarkastajat olivat käyneet artikkelin läpi ja todenneet, että esitettyjä seikkoja ei voinut varmistaa.

Twitter esti artikkelin linkin jakamisen kokonaan, samaten New York Postin julkaisemien sähköpostikuvien jakamisen. Twitter perusteli estoa sillä, että kuvat sisälsivät yksityistä tietoa, kuten puhelinnumeroita, sekä sillä, että viestit olisi hakkeroitu. Nämä asiat ovat Twitterin käyttöehtojen vastaisia.

Somejätit ovat joutuneet ristituleen perusteluineen, sillä kummankin palveluissa julkaistaan päivittäin paljon epämääräisempääkin sisältöä, kuten yhteystietoja, hakkeroituja aineistoja ja täysin epätosia väitteitä – ilman, että yhtiöt puuttuvat niihin mitenkään.

Twitter pyörsi päätöksensä kahden päivän rajoittamisen jälkeen.

Yksi mahdollinen, joskaan ei varma, syy Facebookin ja Twitterin rajoituksille on se, että yhtiöt ovat varpaillaan ulkovaltojen harjoittaman vaalivaikuttamisen suhteen. Oli mukana vieraita valtioita tai ei, vaaleihin vaikuttaminen on tosiasia. Trumpin lähipiirilläkin luultavasti oli syynsä tarjota kovalevyn kopiota medialle.

Hunter ja Joe Biden olivat yhdessä matkalla Pekingissä joulukuussa 2013.­

Ovatko sähköpostit aitoja?

Luultavasti ainakin osa. Uutiskanava Fox News sai vahvistettua yhdeltä vastaanottajista ainakin kiinalaista energiasopimusta koskevan postikeskustelun. Fox News julkaisi myös kuvia huoltoliikkeen kuiteista, jotka on väitetysti allekirjoittanut Hunter Biden. Huoltoliikkeen edustaja ei kuitenkaan ole pystynyt vahvistamaan sitä, että juuri Hunter Biden olisi tuonut yhteensä kolme kannettavaa huoltoon.

Kovalevyn sisältöä ja sen päätymistä delawarelaiseen huoltoliikkeeseen ja siitä eteenpäin tutkii myös liittovaltion poliisi FBI.

Vaikka sisältö olisi aitoa, tarinassa on muita kysymysmerkkejä. Miksi New York Post julkaisi pelkkiä kuvia eikä sähköpostien metatietoja, joista aitoutta olisi voinut arvioida? Macbook-koneissa on sisäänrakennettu kovalevyn salaus. Hakkeroitiinko se?

Liittyykö Venäjä tai joku muu valtio asiaan?

Yhdysvaltalaisilla on kivuliaita kokemuksia sähköpostivuodoista ja -hakkeroinneista presidentinvaalien aikaan. Vaalien alla vuonna 2016 demokraattiehdokas Hillary Clintonin kampanjatoimiston sähköposteihin murtauduttiin jopa kahdesti: kaksi Venäjän tiedustelun verkkovakoilukampanjaa imi tietoa ja varasti viestejä. Niistä toinen järjesteli sähköposteja ensin romanialaiseksi tekeytyneen hakkerinimimerkin vuodettavaksi ja nimimerkin kautta vuotosivusto Wikileaksille.

Venäjän osallisuuden puolesta puhuu Rudy Giulianin rooli. Sanomalehti The Washington Postin mukaan Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset varoittivat viime joulukuussa presidentti Trumpia, että venäläiset saattavat käyttää Giuliania vaikutuskanavana.

Useat tiedusteluviranomaiset ovat sanoneet, että Hunter Bidenin tietokoneen sisältö ja sen vuotaminen haisee Venäjältä. Todisteita ei toistaiseksi ole esitetty.

Rudy Giuliani puhui lehdistötilaisuudessa Valkoisen talon ulkopuolella heinäkuussa.­

Miksi media hylkii uutista?

Sanomalehti The New York Timesin mukaan useat New York Postin toimittajat eivät halunneet nimeään Bidenin kovalevykopiota koskeviin uutisiin. Heidän mielestään artikkelin taustoja ei tarkistettu riittävän hyvin. Artikkelin toiseksi kirjoittajaksi merkitty toimittaja sai tietää omasta nimestään ensimmäisessä uutisessa vasta, kun uutinen oli julkaistu.

Tämä sotii journalismin periaatteita ja yleisiä käytäntöjä vastaan. Jokainen media on vastuussa julkaisemiensa tietojen oikeellisuudesta, ja siksi tiedot tulee pyrkiä tarkistamaan huolellisesti. Uutisen kirjoittanut toimittaja vastaa omalla nimellään ja ammattikunniallaan siitä, että lukija voi luottaa saavansa varmistettua tietoa.

Rudy Giuliani sanoi New York Timesin mukaan, että kopio annettiin New York Postille, koska ”joko kukaan muu ei huolinut sitä tai jos huoli, he käyttivät aivan liikaa aikaa yrittäessään kiistää sen ennen julkaisemista”.

Mediaite-sivuston mukaan kovalevykopiota oli tarjottu ennen New York Postia republikaanien suosimalle Fox News -kanavalle. Fox News kuitenkin kieltäytyi uutisoimasta sen sisällöstä, kenties siksi, että Rudy Giulianilla on kanavalla huono maine disinformaation levittäjänä.

Kun presidentinvaaleihin on aikaa kaksi viikkoa, harva media haluaa ottaa riskin omasta johtamisestaan harhaan – ja samalla lukijoidensa.

Vaikuttaako tapaus vaalitulokseen?

Tällä haavaa Joe Bidenin kasvaneen kannatuksen kääntäminen laskuun ei vaikuta todennäköiseltä. Vaikka Hunter Bidenin koneelta todella olisi löytynyt hänen mainettaan haittaavia kuvia, se ei ole paljastus hänen isästään.

Julkaistut sähköpostit eivät myöskään ole viitanneet Hunter Bidenin tehneen mitään laitonta. Hän on myös myöntänyt huume- ja alkoholiongelmansa.