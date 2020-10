Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Yhdysvaltain presidentinvaalit

NYT: Trumpilla on Kiinassa pankkitili yrityksensä nimissä

Joe Bidenia tämän Kiina-yhteyksistä arvostelleella presidentti Trumpilla on itsellään pankkitili Kiinassa, kertoo The New York Times.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping tapasivat Pekingissä 8. marraskuuta 2017.­