Huonojen polttoaineiden käyttö sisätiloissa vaikuttaa vauvaan jo sikiönä.

Ilmansaasteita voi syyttää maailmanlaajuisesti 476 000 vastasyntyneen kuolemasta viime vuonna, kertoo tuore tutkimus, jonka takana on kaksi yhdysvaltalaista tutkimuslaitosta.

Kaksi kolmasosaa kuolemista johtui kotona käytettävien ruoanvalmistuspolttoaineiden myrkyllisistä kaasuista. Näitä polttoaineita ovat muun muassa hiili, puu ja lanta sekä monet nestemäiset polttoaineet. Niitä käytetään kodeissa, joissa ilmanvaihtokin on usein puutteellinen.

The Guardian -lehden haastattelema UCLA-yliopiston epidemiologian professori Beate Ritz sanoo, että monien kehittyvien maiden kodeissa ilmanlaatu vastaa kuningatar Victorian ajan teollistuvan Lontoon ilmaa. Pahimpia alueita olivat Intia ja Saharan eteläpuolinen Afrikka, kertoo tutkimuksesta uutisoinut AFP.

State of Global Air 2020 -selvityksen mukaan Intiassa kuoli ilmansaasteiden vuoksi 116 000 korkeintaan kuukauden ikäistä vauvaa, ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa heitä kuoli jopa 236 000.

Tutkimuksen tekijöiden mukaan on yhä enemmän näyttöä siitä, että äidin altistuminen häälle ja vastaaville ilmansaasteille on yhteydessä vauvojen syntymiseen alipainoisina tai ennenaikaisina. Nämä pienet vauvat puolestaan ovat alttiita muun muassa tulehduksille ja keuhkokuumeelle. He muodostavat enemmistön imeväiskuolleisuudesta niin Intiassa kuin Saharan eteläpuolellakin, AFP kertoo.

Lisäksi vauvat altistuvat heti synnyttyään myrkkykaasuille, joita väestönkasvu, kaupungistuminen ja liikenteen vilkastuminen ovat entisestään lisänneet.

”Emme vielä täysin ymmärrä mekanismeja, mutta on olemassa jokin, mikä hidastaa vauvan kasvua ja lopulta vähentää syntymäpainoa. Epidemiologinen yhteys näkyy monissa maissa ja useissa tutkimuksissa”, sanoo johtava tutkija Katherine Walker Health Effects Institute -tutkimuslaitoksesta The Guardianissa.

”Vaikka huonolaatuisten polttoaineiden käyttö kotitalouksissa on hitaasti ja vakaasti vähentynyt, ne ovat edelleen avaintekijä pienimpien vauvojen kuolleisuudessa”, sanoo saman laitoksen pääjohtaja Dan Greenbaum.

Vauvojen lisäksi ilmansaasteet tappavat myös aikuisia. Aikuisten kohdalla ne ovat tutkimusraportin mukaan neljänneksi suurin kuolinsyy korkean verenpaineen, tupakoinnin ja heikon ravitsemuksen jälkeen, AFP kertoo.