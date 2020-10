EU voisi siirtää Pohjois-Makedonian ja Bulgarian kiistan ratkaistavaksi kansainvälisessä paneelissa, ehdottaa suomalaistutkija.

Pohjois-Makedonian tiellä EU-jäsenyyteen seisoo mies, joka kuoli yli sata vuotta sitten.

Pohjois-Makedonia ja Bulgaria kiistelevät siitä, oliko kummankin kansallissankari Gotse Deltšev (1872–1903) etniseltä taustaltaan makedonialainen vai bulgarialainen.

Bulgaria on jo EU:n jäsen, ja siksi se voi näkemyksillään jarruttaa viime keväänä alkaneita Pohjois-Makedonian jäsenyysneuvotteluja.

Naapurimaiden välille perustettu historiakomissio kokoontui pohtimaan Deltševiä ja muita kiistakysymyksiä viime viikon lopulla, tuloksetta. Asiasta kertoi esimerkiksi uutissivusto Balkan Insight. Neuvotteluja on määrä jatkaa vielä tänä vuonna.

Vallankumouksellisella Gotse Deltševillä oli keskeinen rooli Ilindenin kapinassa vuonna 1903, jolloin turkkilaisjohtoinen Osmanien valtakunta hallitsi yhä laajoja alueita Balkanilla. Tämä kapina heikentynyttä imperiumia vastaan johti lyhytaikaiseksi jääneen Kruševon tasavallan perustamiseen.

Kruševo on kaupunki nykyisessä Pohjois-Makedoniassa. Sinne julistettu tasavalta ja Deltšev kapinalliskollegoineen esiintyvät jopa maan kansallislaulussa.

Tasavalta joutui antautumaan osmanijoukoille kymmenen päivän jälkeen, ja Deltšev oli kuollut taistelussa turkkilaisia poliiseja vastaan jo kolme kuukautta aiemmin. Silti hänen rooliaan pidetään tärkeänä ja Kruševon tasavaltaa kulmakivenä tapahtumaketjussa, joka on johtanut nykyvaltion syntyyn.

Alueen hallinta siirtyi ensimmäisessä Balkanin sodassa vuonna 1912 Osmanien valtakunnalta Serbian kuningaskunnalle, josta tuli ensimmäisen maailmansodan myötä Jugoslavian kuningaskunta ja toisen maailmansodan myötä Jugoslavian sosialistinen liittotasavalta. Pohjois-Makedonia itsenäistyi Makedonian tasavaltana vuonna 1991.

Deltšev tosin syntyi nykyisin Kreikkaan kuuluvassa Kilkisissä, opiskeli Bulgarian nykyisessä pääkaupungissa Sofiassa ja kuoli nykyään Kreikkaan kuuluvassa Banitsassa. Hän piti itseään bulgarialaisena mutta otti elämäntyökseen Makedonian alueen irrottamisen Osmanien valtakunnasta.

Makedonian valtio on suhteellisen tuore käsite, taustoittaa Samuli Sinisalo Kalevi Sorsa -säätiöstä, joka on Sdp:tä lähellä oleva ajatushautomo. Säätiö on yhteiskuntatutkimuksen lisäksi tehnyt demokratiaprojekteja Pohjois-Makedoniassa vuodesta 2008 lähtien. Sinisalo on toiminut näiden projektien hankevastaavana.

”Pohjois-Makedonian alue on kuulunut aikojen saatossa Osmanien valtakuntaan, Kreikkaan ja Bulgariaan. Alueen historiallinen rikkaus istuu vähän vaikeasti kansallisvaltioajatteluun”, Sinisalo kuvailee HS:lle.

”Gotse Deltševin kohdalla on kyse kansallisesta identiteetistä.”

Sinisalo vertaa kysymystä Deltševistä 300-luvulla eaa. eläneeseen valloittajakuningas Aleksanteri Suureen, joka on varmasti tunnetuin makedonialainen. Pohjois-Makedonian makedonialaiset ovat kuitenkin slaaveja, ja Aleksanteri oli helleeni, eivätkä he kaikki siksi pidä itseään tämän jälkeläisinä.

Deltšev koetaan tärkeäksi osaksi historiallista jatkumoa nykyvaltion syntyyn. Hän on osa kollektiivista identiteettiä, jota kohtaan Bulgaria nyt esittää vaatimuksia.

”Vaikea verrata, mutta voidaan kuvitella, että eihän se meillekään mukavaa olisi, jos vaikka ruotsalaiset alkaisivat vaatia Tove Janssonia ja muumeja itselleen”, Sinisalo sanoo.

Bulgaria on ehdottanut Pohjois-Makedonian historiankirjoihin yhteensä neljäätoista muutosta. Deltševin lisäksi hiertäviä kysymyksiä ovat kieli ja etnisten vähemmistöjen asema.

Bulgaria ei esimerkiksi tunnusta Pohjois-Makedonian näkemystä, että Bulgariassa olisi makedonialainen vähemmistö.

Bulgaria ei myöskään tunnusta makedoniaa kieleksi. Sen mukaan kyse on bulgarian murteesta, joka määriteltiin keinotekoisesti omaksi kielekseen, kun nykyinen Pohjois-Makedonia kuului Jugoslaviaan.

Historiakomissiossa Bulgarian edustaja Angel Dimitrov tosin totesi Balkan Insightin mukaan, että kieliriitaan ei ole syytä ripustautua.

Bulgarian pääministeri Boiko Borisov (vas.) ja Pohjois-Makedonian pääministeri Zoran Zaev laskivat muistoseppeleen Gotse Deltševin haudalle Skopjessa elokuussa 2019.­

Lähihistoriassa kieli ja uskonto ovat aiheuttaneet alueella enemmän kiistoja kuin menneisyyden sankari Deltšev.

”Pohjois-Makedonian kansalaisista yli 60 prosenttia on ortodoksikristittyjä makedonialaisia ja 20–25 prosenttia islaminuskoisia albaaneja. Albaaneille kysymys Deltševistä tuskin on yhtä lailla tärkeä, mutta vähemmistön oikeudet ja vähemmistökielten virallinen asema ovat olleet niin merkittäviä kysymyksiä, että maassa oli aseellinen konflikti vuonna 2001.”

Tuolloin albaanisissit taistelivat valtion turvallisuusjoukkoja vastaan useita kuukausia. Rauha saatiin takaamalla albanian kielelle virallinen asema ja muita oikeuksia.

Pohjois-Makedonia on pyrkinyt EU:hun vuodesta 2005 lähtien, mutta pitkään sen jäsenyyshaaveet esti Kreikka.

Kreikka vastusti pohjoisnaapurinsa käyttämää nimeä Makedonian tasavalta, koska Kreikassa on alue nimeltä Makedonia. Nimikiista ratkesi, kun Makedonian tasavallasta tuli Pohjois-Makedonian tasavalta helmikuussa 2019.

Sen myötä Pohjois-Makedonia pääsi liittymään sotilasliitto Natoon, johon myös Kreikka kuuluu.

”Balkan haastaa Euroopan unioniakin ajattelemaan itseään uudella tavalla, kun etnisesti yhtenäisten kansallisvaltioiden kehyksiä ei voi soveltaa suoraan”, kertoo Samuli Sinisalo.

Sinisalo toivoo, että Bulgaria ja Pohjois-Makedonia pääsevät sopuun Gotse Deltševistä.

”Tässäkin tapauksessa EU voisi osoittaa poliittista johtajuutta ja siirtää historiakysymykset esimerkiksi kansainvälisen tutkija- ja asiantuntijapaneelin ratkaistavaksi alueen poliitikkojen sijaan”, Sinisalo ehdottaa.

Tällaisesta sovittelusta on EU:n alueella paljon kokemusta esimerkiksi Ranskan ja Saksan välillä toisen maailmansodan jälkeen.

”Tavoitteena pitäisi olla, että päästään tilanteeseen, jossa Balkanin alueen historiallista rikkautta juhlittaisiin yhdessä, sen sijaan että jäsenyysprosessi lamautetaan historian tulkinnan varjolla. Sellaisessa onnistuminen on oikeastaan koko Balkanin alueen kohtalonkysymys.”