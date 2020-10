Vallankumouksessa Kirgisian johtoon noussut Sadyr Žaparov ja Venäjän suurlähettiläs Nikolai Udovišenko vakuuttivat keskiviikkona maiden suhteiden säilyvän läheisinä.

Kirgisia ilmoitti keskiviikkona järjestävänsä uudet parlamenttivaalit 20. joulukuuta, kertoo uutistoimisto AFP.

Keski-Aasiassa sijaitseva maa koki vallankumouksen 4. lokakuuta järjestettyjen ja epärehellisinä pidettyjen parlamenttivaalien jälkeen. Raportit laajamittaisesta äänten ostamisesta saivat opposition kannattajat valtaamaan parlamenttirakennukset ja keskusvaalilautakunnan lupaamaan uudet vaalit.

Presidentti Sooronbai Žeenbekov erosi 15. lokakuuta, ja Sadyr Žaparov julistautui samana päivänä hänen seuraajakseen. Päivää aiemmin Žaparov oli valittu maan pääministeriksi.

Parlamentin on seuraavaksi päätettävä uusista presidentinvaaleista. Maan perustuslain mukaan Žaparov ei voi asettua ehdokkaaksi, jollei hän eroa virastaan ennen vaalikauden alkua. Žaparov on vihjaissut yrittävänsä muuttaa perustuslakia tältä osin.

Kirgisian poliittinen sekasorto on huolettanut Venäjää, jolla on maassa sotilastukikohta ja joka on vastaanottanut satojatuhansia kirgiisipakolaisia.

Žaparov tapasi keskiviikkona Venäjän suurlähettilään Nikolai Udovišenkon, AFP kertoo. Kyseessä oli Žaparovin ensimmäinen virallinen keskustelu venäläisten kanssa pääministerinä.

Žaparovin mukaan Venäjä ”on ollut ja on edelleen Kirgisian luotettava strateginen kumppani”. Hän myös lupasi venäjän kielen säilyttävän Kirgisian perustuslaissa turvatun asemansa.

Udovišenko puolestaan kertoi Venäjän olevan valmis auttamaan Kirgisiaa verotusjärjestelmän uudistamisessa ja tullikäytäntöjen kehittämisessä.