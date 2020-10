Kymmeniä kulttuurihistoriallisia aarteita sotkettiin öljymäisellä nesteellä Museuminselillä Berliinin keskustassa.

Berliinin museosaarella sijaitseva Alte Nationalgalerie on yksi museoista, joissa tuntemattomat tekijät ovat tärvelleet lukuisia kulttuuri- ja taide-esineitä.­

Berliinissä on paljastunut laaja tuhotyö kuuluisalla museosaarella eli Museuminselillä. Berliinin poliisi paljasti tiistaina, että Unescon maailmanperintökohteeksi julistetun saaren eri museoissa on sotkettu kymmeniä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita esineitä suihkuttamalla niitä öljymäisellä nesteellä.

Poliisin mukaan tihutyöt tehtiin Saksojen yhdistymisen muistopäivänä eli 3. lokakuuta. Asia nousi julkisuuteen vasta poliisin lähestyttyä museoissa tuona päivänä vierailleita ihmisiä etsiessään silminnäkijöitä.

”Olemme tutkineet asiaa jo jonkin aikaa. Emme taktisista syistä johtuen julkistaneet tapausta ennen tätä”, Berliinin poliisi kertoi sähköpostissa saksalaiselle Der Tagesspiegel -lehdelle keskiviikkona.

Asiasta uutisoivat aiemmin tiistaina ainakin saksalainen Die Zeit -lehti ja julkinen radiokanava Deutschlandfunk.

Tagesspiegelin mukaan ainakin 70 esinettä oli tärvelty öljymäisellä nesteellä Pergamonmuseumissa, Neues Museumissa, Alte Nationalgaleriessa ja muissa museosaaren kohteissa.

Vandalismista oli jäänyt näkyviä jälkiä muun muassa egyptiläiseen sarkofagiin, kiviveistoksiin sekä 1800-luvulta peräisin oleviin maalauksiin.

Tapausta pidetään jo nyt yhtenä vakavimmista iskuista kulttuuri- ja taideaarteita vastaan Saksassa toisen maailmansodan jälkeen. Silti kesti yli kaksi viikkoa, ennen kuin asia nousi julkisuuteen.

Tapauksesta tekee merkillisen se, että tihutöistä epäillään paljon julkisuutta saaneen saksalaisen salaliittoteoreetikon ja antisemitistin Attila Hildmannin tukijoita.

Vegaanikokki ja salaliittoteoreetikko Attila Hildman puhui kannattajilleen Berliinin museosaarella heinäkuussa.­

Hildmann on turkkilaistaustainen, Berliinissä syntynyt tunnettu vegaanikokki ja -keittokirjailija. Viime aikoina hän saanut julkisuutta väittämällä mielenosoituksissa ja sosiaalisessa mediassa, että koronapandemia on huijausta ja että pandemian varjolla yritetään luoda totalitaarista yhteiskuntaa. Hän on lietsonut Saksassa laajoja mielenosoituksia koronarajoituksia vastaan.

Kesällä Hildmann järjesti museosaaren Altes Museumin edustalla säännöllisesti mielenosoituksia. Lopulta Berliinin kaupungin viranomaiset kielsivät Hildmannin mielenosoitukset niissä esitettyjen kunnianloukkausten, uhkausten ja vihapuheen vuoksi.

Hänen tähtäimessään ovat erityisesti Saksan liittokansleri Angela Merkel, terveysministeri Jens Spahn sekä miljardööri Bill Gates, joka tukee rokotusohjelmaa Afrikassa.

Hildmann levittää herjaavia kuvia, huorittelee, nimittää päättäjiä sionisteiksi ja satanisteiksi ja on puolustanut avoimesti natsijohtaja Adolf Hitleriä.

Museot reagoivat Hildmannin toimintaan kesällä pystyttämällä Altes Museumin edustalle mainoskankaan, jossa vastustettiin rasismia, antisemitismiä, nationalismia ja vihapuhetta.

Elokuussa Hildmann kirjoitti kannattajilleen viestipalvelu Telegramissa, että Museuminselillä sijaitseva Pergamonmuseum, jossa on esillä muinainen Baal-jumalan alttari, on ”Saatanan valtaistuin”, Tagesspiegel kirjoittaa.

Lehden mukaan Hildmann on väittänyt toistuvasti, että museo on ”globaalien satanistien ja koronarikollisten keskuspaikka”, ja että öisin museossa ”uhrataan ihmisiä ” ja ”häpäistään lapsia”.

Tämä tuo Hildmannin väitteet lähelle äärioikeistolaista Qanon-salaliittoteoriaa, jonka mukaan Saatanaa palvovat pedofiilit pyrkivät maailmanvaltaan ja että vain Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pystyy estämään sen. Liike pitää koronapandemiaa keksittynä asiana.

Museuminselin läheisyydessä järjestettiin 3. lokakuuta useita salaliittoteorioiden innoittamia ja koronarajoituksia vastustavia mielenosoituksia, Tagesspiegel kertoo.

Viranomaiset eivät ole esittäneet todisteita siitä, että museoesineiden tärveleminen liittyisi juuri Hildmanniin tai hänen tukijoihinsa. Saksalaisen median mukaan Hildmann on kuitenkin toistuvasti soimannut museoita siitä, että ne vastustivat hänen mielenosoituksiaan.

Hildmann on myös toistuvasti nimittänyt Saksan liittokansleria Angela Merkeliä ”demoniksi” ja ”Illuminatiksi”.