Mafiajärjestö Cosa Nostran johtaja Matteo Messina Denaro on piilotellut vuodesta 1993. Hänen uskotaan olevan vastuussa lukuisista murhista.

Italian etsityin mafiajohtaja Matteo Messina Denaro on tuomittu poissaolevana uuteen elinkautiseen vankeustuomioon osallisuudestaan mafianvastaisten syyttäjien Giovanni Falconen ja Paolo Borsellinon murhiin 1992.

Vuodesta 1993 pakoillutta Messina Denaroa, 58, pidetään sisilialaisen mafiajärjestö Cosa Nostran vaikutusvaltaisimpana jäsenenä. Hänet on jo tuomittu yhteen elinkautiseen osallisuudestaan pommi-iskuihin Firenzessä, Roomassa ja Milanossa 1993. Iskuissa kuoli kymmenen ihmistä.

Tuomioistuin Caltanissetan kaupungissa Sisiliassa päätti myöhään tiistaina, että Messina Denaro oli yksi päätekijöistä myös Falconen ja Borsellinon murhissa. Oikeudenkäynti kesti kolme vuotta.

Falcone, hänen vaimonsa ja kolme poliisisaattueen jäsentä kuolivat toukokuussa 1992, kun heidän autonsa räjäytettiin moottoritiellä matkalla Palermoon sen läheiseltä lentokentältä.

Borsellino sekä viisi saattueen jäsentä tapettiin kaksi kuukautta myöhemmin autopommin räjähdyksessä Palermossa. Pommi-isku sattui, kun Borsellino oli matkalla äitinsä luo ja ylittämässä katua äitinsä talon ulkopuolella.

Syyttäjät uskovat, että länsisisilialaisesta Trapanin kaupungista kotoisin oleva Messina Denaro on vastuussa lukuisista muistakin 1990-luvulla tehdyistä murhista joko yksin tai yhdessä rikoskumppaneiden kanssa.

Syyttäjien mukaan hän auttoi järjestämään 12-vuotiaan Giuseppe Di Matteon kidnappauksen vuonna 1993. Kidnappauksen tarkoituksena oli taivutella hänen isänsä olemaan antamatta todisteita mafiaa vastaan. Poikaa pidettiin vankina kaksi vuotta, ennen kuin hänet kuristettiin.

Sisilian mafian valta on heikentynyt vuosikymmenien varrella, kun sitä vastaan on nostettu syytteitä. Viime vuosina sen on jättänyt varjoonsa Etelä-Italian Calabriasta kotoisin oleva rikollisjärjestö 'Ndrangheta, jolla on keskeinen rooli huumeiden salakuljetuksessa Euroopassa.

Siitä huolimatta Cosa Nostra vaikuttaa edelleen Sisilian arjessa, missä se harjoittaa muun muassa koronkiskontaa, kiristystä ja huumekauppaa.