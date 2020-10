Paavi puhui dokumenttielokuvassa samaa sukupuolta olevien littojen laillistamisen puolesta.

”Homoseksuaalisilla ihmisillä on oikeus olla perheessä”, katolisen kirkon paavi Franciscus sanoi dokumenttielokuvassa.­

Katolisen kirkon paavi Franciscus on ensimmäistä kertaa paavina ilmaissut hyväksyvänsä samaa sukupuolta olevien liitot, kertoo uutistoimisto AP. Hän puhui asiasta dokumenttielokuvassa nimeltä Francesco, joka tuli ensi-iltaan keskiviikkona elokuvafestivaaleilla Roomassa.

”Homoseksuaalisilla ihmisillä on oikeus olla perheessä. He ovat Jumalan lapsia ja heillä on oikeus perheeseen. Ketään ei saisi hylätä tai tehdä onnettomaksi sen takia”, paavi sanoo dokumentissa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Franciscus ei ilmeisesti kuitenkaan halua, että samaa sukupuolta olevia koskisi sama avioliittolaki kuin eri sukupuolta olevia.

”Meidän täytyy luoda parisuhdelaki. Sillä tavoin he ovat lain suojaamia.”

Dokumentin trailerin voi katsoa alta tai tästä.

Paavin lausunnot ovat samansuuntaisia kuin hänen aiemmat lausuntoihinsa Buenos Airesin arkkipiispana. Tuolloin hän vastusti samaa sukupuolta olevien avioliittoja mutta antoi tukensa sille, että homoparit saisivat jonkinlaisen lain suojan, kertovat Reuters ja AP.

Vaikka puhuikin näin arkkipiispana, Franciscus ei ole kertaakaan paavina julkisesti tukenut parisuhdelakia samaa sukupuolta oleville.

Paavin lausunto näyttäisi merkitsevän poikkeamista katolisen kirkon tähänastisesta linjasta, toteaa sanomalehti The New York Times. Lehden mukaan katolinen kirkko on pitänyt homoseksuaalisuutta häiriönä ja vastustanut homoavioliittoja.

”Kirkko opettaa, ettei homoseksuaalisten ihmisten kunnioittaminen voi millään tavoin johtaa homoseksuaalisen käyttäytymisen hyväksymiseen tai homoseksuaalisten liittojen tunnustamiseen lain edessä”, kirjoitti katolisen kirkon uskonopin kongregaatio lausunnossa, jonka se antoi vuonna 2003.

Kongregaatiota johti tuolloin Joseph Ratzinger, josta myöhemmin tuli paavi Benedictus XVI. Paavina oli siihen aikaan Johannes Paavali II. Franciscus nousi paaviksi vuonna 2013 Benedictuksen jätettyä tehtävän.