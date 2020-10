Suomi on neuvotellut al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisesta.

Koillis-Syyrian epävirallinen hallinto kertoo, että Isis-järjestöön kytkeytyviä ruotsalaisnaisia vastaan aloitetaan oikeudenkäynnit. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n tietojen mukaan oikeudenkäynnit alkavat Syyrian kurdialueella ensi vuoden alkupuolella.

Ruotsin ulkoministeriön ryhmä on SVT:n mukaan käynyt viime päivinä kurdihallinnon kanssa neuvotteluja naisten tilanteesta paikan päällä Koillis-Syyriassa, ja läpimurto on lähellä.

”Oikeastaan oikeusprosessit ovat jo alkaneet. Kesällä tarkastelimme lähemmin jokaista tapausta, ja on realistista odottaa, että varsinaiset oikeudenkäynnit alkavat tammi–helmikuussa”, sanoo Kurdien itsehallinnon Ruotsissa oleva edustaja Shiyar Ali SVT:lle. Hän on itse ollut ruotsalaisviranomaisten mukana matkalla Syyriassa.

Kurdihallinto on aiemmin kertonut suunnitelmistaan nostaa syytteitä Syyriassa vangittuina olevia ulkomaalaisia Isis-taistelijoita vastaan. HS ei tavoittanut Alia kommentoimaan, koskevatko nyt esitetyt suunnitelmat oikeudenkäynneistä myös suomalaisia.

Koillis-Syyrian epävirallisen hallinnon edustaja Abdulkarim Omar kertoi vieraillessaan tammikuussa Suomessa, että kurdeilla on todisteita siitä, että Suomen kansalaiset ovat syyllistyneet rikoksiin jihadistiverkosto Isisin riveissä Syyriassa.

Suomi on neuvotellut al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisesta. Suomen ulkoministeriön tiedossa ei kuitenkaan ole yhtään rikosepäilyä suomalaisia kohtaan. Neuvotteluja ovat hidastaneet sekä matkustusrajoitukset että koronavirustilanne.

Ulkoministeriön ajankohtaisviestinnän yksikönpäällikkö Anu Pulkkinen kertoo, että kurdihallinto on esittänyt Suomen ulkoministeriölle suunnitelmansa paikallisista oikeudenkäynneistä jo Omarin vierailun yhteydessä tammikuussa.

”Se koskee kaikkia kansallisuuksia. Käytännössä suunnitelmat eivät toistaiseksi ole edenneet. Erilaisia aikataulusuunnitelmia on esitetty myös aiemmin”, Pulkkinen kertoo.

Koillis-Syyrian autonominen hallinto on ei-valtiollinen toimija, joka kansainvälisen lain mukaan voi omalla alueellaan perustaa tuomioistuimia ja järjestää oikeudenkäyntejä.

Suomen ulkoministeriö katsoo, että oikeudenkäynnin pitäminen lähellä mahdollisten rikosten tekopaikkaa on periaatteessa järkevää.

Se, kenen lainsäädäntöä oikeudenkäynneissä sovelletaan, voi kuitenkin olla ongelmallista. Esimerkiksi Syyriassa on käytössä kuolemanrangaistus, eikä sen soveltaminen tulisi EU-maiden puolesta kyseeseen. Koillis-Syyriassa taas ei ole istuvaa lainsäädäntöelintä.

”Näihin ja moniin muihin kysymyksiin ei ole saatu vielä selvennyksiä”, Pulkkinen kertoo.

Al-Hol on Syyrian kurdialueella sijaitseva vankileiri, jossa on kymmeniätuhansia jihadistijärjestö Isisiin mahdollisesti kuuluneita tai kuuluvia naisia sekä heidän lapsiaan. Ylikansoitetulla leirillä on hyvin vaikeat olosuhteet.

Suomalaisia on leirillä yhä noin parikymmentä lasta ja alle kymmenen aikuista. Syyskuussa ulkoministeriöstä kerrottiin, että osa leirillä olevien lasten äideistä haluaisi yhä palata lastensa kanssa Suomeen. Elokuun alussa Suomeen saapui leiristä paenneet suomalaisäiti ja alle kymmenvuotiaat lapset.

Leiriltä palanneiden aikuisten naisten suhteen poliisi on tehnyt esiselvitystä siitä, onko heitä syytä epäillä terrorismi- tai muista rikoksista konfliktialueella.

Osa perheistä on siirretty al-Holin leiriltä pienemmälle al-Rojin leirille. Al-Rojin leirissä jokaisella perheellä on käytössään oma teltta ja myös vettä on paremmin saatavilla.­

Osittain al-Holin huonoista olosuhteista johtuen kurdiviranomaiset ovat siirtäneet ulkomaalaisia perheitä al-Holista toiselle al-Rojin leirille. Siirtoja on tehty kuitenkin myös aiemmin ainakin vuoden ajan. Al-Rojin leirillä olosuhteet ovat al-Holia paremmat.

Uudessa leirissä perheet saavat omat telttansa ja lasten on myös mahdollista käydä koulua. Al-Rojissa ei ole sallittu peittää kasvoja kokonaan, niin kuin radikaalimmat Isis-naiset tekevät al-Holissa.

Kurdihallinnon edustaja kertoi syyskuussa uutistoimisto AFP:lle, että al-Rojiin siiretyt perheet ovat ”vähiten radikaaleja” ja ”valmiita kuntoutettaviksi” ja ovat pyytäneet palata kotimaihinsa.

Siirrot on AFP:n mukaan tehty perheiden pyynnöstä sen jälkeen, kun he ovat katuneet sitä, että heillä on kytköksiä Isis-järjestöön.