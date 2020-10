Yhdysvaltain presidentinvaalit

Donald Trumpin ja Joe Bidenin viimeinen väittely näkyy HS:n verkossa ja sovelluksessa suorana varhain perjantaina.

Helsingin Sanomat seuraa Yhdysvaltojen presidentinvaaleja tiivisti ja paikan päältä. Tästä jutusta voit lukea, mitä USA-vaaliseurannassa on luvassa. Vaalipäivä on tiistai 3. marraskuuta.

HS näyttää viimeisen väittelyn

Yhdysvaltojen presidentinvaalien ehdokkaat Donald Trump ja Joe Biden kohtaavat viimeisessä väittelyssään perjantaiaamuna kello 4.00 Suomen aikaa. Väittely pidetään Nashvillessä Tennesseessä, ja se kestää 90 minuuttia.

HS näyttää väittelyn suorana verkkosivuillaan ja sovelluksessa. Lähetyksen yhteydessä on päivittyvä tekstiseuranta.

Lisäksi kello 8 perjantaiaamuna esitetään suora vaaliväittely­studio, jossa HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner, toimituspäällikkö Laura Saarikoski ja ulkomaantoimituksen esimies Petja Pelli puivat väittelyn avainkohtia.

Väittelyn teemoja ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, johtajuus ja kansallinen turvallisuus. Sääntöjä on muutettu edelliskerrasta: nyt aikansa ylittävän ehdokkaan mikrofoni voidaan hiljentää.

Trumpin lupaama muuri ja äänestyksen kiemurat

Kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Bernerin ja ulkomaantoimittaja Pekka Mykkäsen jalkautumiset USA:n vaalikentille jatkuvat vaalipäivään asti. Viikonvaihteessa on luvassa kaksi suurta reportaasia, joista ensimmäinen perehtyy postiäänestyksen kiemuroihin Pennsylvaniassa. Toisessa taas katsotaan, miltä näyttää elämä Trumpin lupaaman muurin juurella Arizonassa.

Kuuntele ja katsele vaalien etenemistä

HS seuraa USA:n vaaleja myös Youtubessa ja podcasteissa. HS:n Youtube-kanavalla on ilmestynyt minidokumentti vaalien lähtöasetelmista. Sinne koostetaan myös väittelyiden avainhetket.

HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner analysoi vaalitilannetta viikoittain HS:n Uutisraportti-podcastissa. Sitä voi kuun­nella Suplasta, Spo­tifysta ja useimmista muista podcast-sovelluksista.

Parhaat vaalijutut kootusti

USA:n vaalisyksyn parhaat jutut ja grafiikat ovat löydettävissä koontisivulta osoitteesta hs.fi/usavaalit2020.

Luettavissa on yhä esimerkiksi kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Bernerin juttusarja matkasta Amerikan sydänmaille. Muita viimeaikaisia artikkeleita on läpikäynti Donald Trumpin toteuttamista lupauksista ja reportaasi Bidenia äänestävistä Arizonan republikaaneista.

Interaktiiviset grafiikat

HS:n juttuja täydentävät interaktiiviset grafiikat. Niiden avulla näet aina viimeisimmän galluptilanteen jokaisesta osavaltiosta.

Karttagrafiikan avulla voi myös itse kokeilla, miten eri osavaltioiden kääntyminen Trumpille tai Bidenille vaikuttaisi lopputulokseen.

Grafiikkaan voi tutustua osoitteessa www.hs.fi/usavaalit2020.

Vaalipäivä

Vaalipäivä on tiistai 3. marraskuuta. Vaalivuorokauden seuranta tulee pitämään sisällään hetki hetkeltä -artikkelin, videoita, kahden toimittajan läsnäoloa Yhdysvalloissa ja grafiikkaa, josta tuloksen kehityksen seuranta on helppoa. Tyypillisesti hävinnyt ehdokas on myöntänyt tappionsa yöllä tai varhain seuraavana aamuna Suomen aikaa.

On kuitenkin olemassa myös mahdollisuus, että vaalien voittaja ei selviä vielä tiistain ja keskiviikon välisenä yönä ja että jälkipuinti kestää jopa viikkoja.

Vaalien voittajan virkaanastujaiset on määrä järjestää 20. tammikuuta 2021.