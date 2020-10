Ihmisoikeudet

Palkinto on jaettu vuodesta 1988.

Valko-Venäjän oppositio osoitti mieltään Minskissä runsaslukuisena jälleen viime sunnuntaina. Opposition symboli on punavalkoinen entinen valtiolippu.­

Euroopan parlamentti myönsi torstaina Saharov-ihmisoikeuspalkinnon Valko-Venäjän oppositiolle.

Mielenosoitukset Valko-Venäjän itsevaltaista presidenttiä Aljaksandr Lukašenkaa vastaan alkoivat vilpillisinä pidettyjen presidentinvaalien jälkeen elokuussa. Yli satatuhatta ihmistä kaduille keränneitä mielenosoituksia on järjestetty joka sunnuntai sen jälkeen.

“Haluan onnitella Valko-Venäjän opposition edustajia heidän rohkeudestaan, sinnikkyydestään ja päättäväisyydestään. He ovat pysyneet vahvoina paljon vahvemman vastapuolen edessä. Mutta heidän puolellaan on jotain, jota raaka voima ei voi koskaan voittaa – ja tämä on totuus. Joten hyvät palkinnonsaajat, pysykää vahvoina ja älkää antako periksi. Muistakaa, että olemme tukenanne”, parlamentin puhemies David Sassoli sanoi tiedotteen mukaan.

Valko-Venäjän hallinto on käyttänyt kovia keinoja mielenosoitusten lopettamiseksi.

Tuhansia mielenosoittajia on viime kuukausina pidätetty, ja hallinto on tunnustanut virallisesti kolmen mielenosoittajan kuolleen. Useat pidätetyt ovat syyttäneet turvallisuusviranomaisia laajasta pidätettyjen kaltoinkohtelusta ja jopa kidutuksesta.

Niin Valko-Venäjän oppositio kuin länsimaatkin pitävät vaaleja vilpillisinä, mutta Lukašenka ei ole suostunut uusimaan niitä. EU-maat valmistelevat parhaillaan henkilökohtaisia pakotteita Lukašenkalle.

Valko-Venäjän sisäministeriö on uhannut, että poliisi alkaa käyttää mellakkavarusteiden lisäksi tappavia aseita mielenosoittajia vastaan. Oppositio on puolestaan uhannut aloittavansa maanlaajuisen yleislakon, ellei Lukašenka eroa 25. lokakuuta mennessä.

Vuodesta 1988 lähtien jaettu palkinto myönnetään vuosittain henkilöille tai järjestöille, jotka taistelevat ihmisoikeuksien puolesta. Palkinto on nimetty venäläisen fyysikon ja toisinajattelijan Andrei Saharovin (1921–1989) mukaan.

Saharov-palkinnonjakotilaisuus pidetään 16. joulukuuta. palkintoraha on 50 000 euroa.

Viime vuonna palkinto myönnettiin Kiinan uiguurivähemmistöön kuuluvalle ja sen oikeuksia puolustavalle taloustieteilijälle Ihan Tohtille.