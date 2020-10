Tuomioistuimen mukaan nykyinen lainsäädäntö, jossa abortin saa tehdä sikiön epämuodostuneisuuden perusteella, ei ole perustuslain mukainen.

Puolassa perustuslakituomioistuin on hyväksynyt lakiesityksen, jonka läpimenon myötä naiset eivät enää saisi tehdä aborttia tapauksissa, joissa sikiö on epämuodostunut. Tiukennusta aborttilainsäädäntöön on ajanut päähallituspuolue, konservatiivinen Laki ja oikeus.

Tuomioistuimen puheenjohtajan Julia Przylebskan mukaan nykyinen lainsäädäntö, jossa abortin saa tehdä sikiön epämuodostuneisuuden perusteella, ei ole perustuslain mukainen.

Perustuslakituomioistuimen puolto saattaa samalla avata tien lakiluonnoksen hyväksymiselle.

Aborttilainsäädäntö Puolassa on jo nykyisellään yksi Euroopan tiukimmista. Vuodesta 1993 lähtien abortin on saanut tehdä vain, jos raskaus on raiskauksen tai insestin tulos, uhkaa äidin terveyttä tai sikiö on epämuodostunut.

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Dunja Mijatovic kehotti aiemmin tänä vuonna heittämään lakiluonnoksen roskakoriin.

”Koska lähes kaikki Puolassa laillisesti tehtävät abortit kuuluvat tähän kategoriaan (abortti sikiön epämuodostuneisuuden takia), niin laki – jos se hyväksytään – johtaisi käytännössä abortin kieltämiseen ja vaikuttaisi merkittävästi naisten oikeuksiin ja turvallisuuteen”, hän sanoi.

Puolassa on osoitettu mieltä lainsäädännön tiukennusta vastaan.

Puolassa tehdään alle 2 000 laillista aborttia vuodessa, mutta tämän lisäksi puolalaisten on arvioitu tekevän vuosittain jopa 200 000 aborttia laittomasti tai ulkomailla.

Laki ja oikeus -puolue yritti jo vuonna 2016 tiukentaa aborttilainsäädäntöä. Tuolloin suunnitelma haudattiin sen jälkeen kun maassa järjestettiin laaja protesti, jonka yhteydessä kymmenet tuhannet naiset pukeutuivat mustiin.