Suomi punnersi maailman onnellisimmaksi maaksi omin voimin ja pikkuhiljaa. Mutta onko pohjoismaisesta konsensusajattelusta vientituotteeksi? Professori Danny Dorlingin ja Annika Koljonen kirjoittivat kirjan suomalaisesta ihanneyhteiskunnasta eli Finntopiasta.

Tilaajille

Oxford

Suomalaiset, tätä kirjaa ei ole tarkoitettu teille.

Nimi on kyllä kutsuva: Finntopia – mitä voimme oppia maailman onnellisimmalta maalta (Finntopia – What We Can Learn from the World’s Happiest Country).

Tekee mieli jäädä lukemaan. Mitä ne meistä nyt sanovat?