Yhdysvaltain presidentinvaalit

Viimeisessä vaaliväittelyssä huomio kiinnittyy ehdokkaiden käytökseen ja keskusteluun presidentin koronavirustartunnasta.

Yhdysvaltain presidentinvaalien ehdokkaat Donald Trump ja Joe Biden kohtaavat toisensa tv-vaaliväittelyssä toista ja viimeistä kertaa perjantain vastaisena yönä kello neljä Suomen aikaa.

Etukäteen on ilmoitettu, että presidentit keskustelevat koronaviruksen torjunnasta, amerikkalaisista perheistä, rotukysymyksistä Yhdysvalloissa, ilmastonmuutoksesta sekä kansallisesta turvallisuudesta ja johtajuudesta.

Väittelyä pidetään tärkeänä näytönpaikkana varsinkin Trumpille, joka on ollut Bidenin jäljessä useimmissa mielipidekyselyissä. Vaalipäivään on aikaa enää alle kaksi viikkoa.

Asiakysymysten lisäksi huomio kiinnittyy presidenttiehdokkaiden käytökseen, sillä edellistä väittelyä värittivät molemminpuolinen nimittely ja varsinkin Trumpin jatkuva päällepuhuminen.

Sen seurauksena Nashvillestä lähetettävässä vaaliväittelyssä mikrofonit suljetaan toisen ehdokkaan puheenvuoron ajaksi.

The New York Times ennakoi, että koronaviruksesta tulee jälleen iso teema vaaliväittelyssä.

Edellisen väittelyn jälkeen Trumpista on tullut ”kokemusasiantuntija”, sillä hän on itse sairastunut covid-19-tautiin, kuten moni muukin Valkoisen talon työntekijöistä. Taudin leviämisestä Valkoisessa talossa on kritisoitu Trumpia ja hänen leväperäistä suhtautumistaan koronavarotoimiin.

Biden on pitänyt koronaviruspandemiaa ja Trumpin epäonnistumista sen hoidossa jatkuvasti esillä kampanjassaan. Trumpin henkilökohtainen koronaviruskokemus leimaa ainakin osaa keskustelua, arvioi lehti.

Tv-väittely järjestetään torstaina Belmontin yliopistossa Tennesseen Nashvillessä. Vaaliväittely kestää puolitoista tuntia, ja se on jaettu kuuteen 15 minuutin osioon aihepiirien mukaan.

Ehdokkailla on kunkin osion aluksi kaksi minuuttia omaa puheaikaa, jolloin toisen ehdokkaan mikrofoni on kiinni. Tämän jälkeen käytävässä avoimessa väittelyssä mikrofoneja ei suljeta.

