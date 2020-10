Yhdysvaltain presidentinvaalit

Bidenin mukaan Trump yrittää nostaa esiin ”humpuukia”, jotta yhdysvaltalaiset unohtaisivat omien perheidensä vaikeudet.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja haastaja Joe Biden kinastelivat viimeisessä vaaliväittelyssään siitä, kummalla ehdokkaista on enemmän kiusallisia tai epäilyttäviä kytköksiä ulkovaltoihin.

Trump syytti Bidenia ja siitä, että tämän poika Hunter Biden olisi osallistunut epäeettiseen toimintaan Kiinassa ja Ukrainassa. Biden kutsui väitteitä valheellisiksi ja solvaaviksi.

Trump väitti, että Biden olisi saanut venäläisiltä 3,5 miljoonaa dollaria. Biden puisteli väitteelle päätään.

Trumpia itseään ja hänen perhettään on syytetty muun muassa eturistiriidoista, jotka kytkeytyvät perheen ulkomailla sijaitseviin kiinteistöihin ja hotellibisneksiin. Myös Trumpin vuoden 2016 vaalikampanjaa on syytetty Venäjän kanssa vehkeilystä.

Biden puolusti perhettään Trumpin syytöksiltä ja sanoi, ettei ole vastaanottanut ”penniäkään” ulkomaalaiselta lähteeltä.

”Sille on syynsä, että hän nostaa esille tätä humpuukia”, Biden sanoi ja puhui suoraan kameralle kuin olisi puhunut kansalaisille. ”Kyse ei ole hänen perheestään eikä minun perheestäni. Kyse on sinun perheestäsi, ja sinun perheeseesi sattuu ja pahasti”, hän jatkoi viittaamalla yleisesti vaikeisiin aikoihin.

Demokraattien ehdokas Joe Biden puhui viimeisessä vaaliväittelyssä Nashvillessä torstai-iltana.­

Biden väitti, että Trumpin asianajaja Rudy Giuliani on ”Venäjän pelinappula”. Trump taas puolustautui sanomalle, ettei ”kukaan ole ollut minua kovempi Venäjälle”.

Biden hyökkäsi Trumpia vastaan muistuttamalla The New York Timesin uutisesta, jonka mukaan Trumpilla on Kiinassa salainen pankkitili, josta ei ollut aiemmin kerrottu.

Trump puolustautui sanomalla, että hänellä on ollut pankkitilejä joka puolella maailmaa, koska hän on ollut liikemies.

Trump pyrki luomaan Bidenista kuvaa korruptoituneena poliitikkona. Bidenin toimia on tutkittu moneen kertaan, eikä tähän mennessä niistä ole löytynyt mitään väärää.

Hänen poikansa Hunter Biden on kuitenkin myöntänyt, että oli virhe mennä ukrainalaisen kaasuyhtiön Burisman hallitukseen.

Biden syytti Trumpia siitä, että hän on veljeillyt diktaattoreiden kanssa ja samaan aikaan murentanut Yhdysvaltojen välejä vanhoihin liittolaisiin.