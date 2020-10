Äärioikeisto

Oikeus julisti puolueen hiljattain rikollisjärjestöksi.

Kreikassa etsitään uusnatsipuolue Kultaisen aamunkoiton varapuheenjohtajaa Christos Pappasia, joka on tuomittu 13 vuodeksi vankilaan. Asianajajan mukaan Pappas ei aio antautua viranomaisille.

Kreikan yleisradioyhtiö ERT:n mukaan Pappasia on etsitty jo ainakin viidestä häneen yhdistetystä talosta ilman tulosta.

Kultaisen aamunkoiton perustaja ja puheenjohtaja Nikos Michaloliakos tuomittiin niin ikään viime viikolla vankilaan. Rangaistuksen syynä on rikollisjärjestön johtaminen. Oikeus luokitteli puolueen rikollisjärjestöksi aiemmin lokakuussa.

Oikeus määräsi tänä torstaina, että Michaloliakosin, Pappasin ja useiden muiden samassa yhteydessä tuomittujen on aloitettava vankeusrangaistuksensa välittömästi. Michaloliakos on jo antautunut viranomaisille, ERT on kertonut.

Osa tuomion saaneista on valittanut tuomioistaan, eikä heitä siksi ole vielä määrätty aloittamaan tuomiotaan. Lisäksi yksi tuomistuista, Ioannis Lagos, on Euroopan parlamentin itsenäinen jäsen, minkä takia hänen tuomiotaan ei voida toistaiseksi panna täytäntöön.

Kultainen aamunkoitto oli Kreikan talouskriisin aikana parhaimmillaan maan kolmanneksi suosituin puolue. Sillä oli Kreikan parlamentissa enimmillään 18 edustajaa. Viime vaaleissa heinäkuussa 2019 se ei enää saanut yhtään paikkaa.

Oikeudenkäynti puoluetta vastaan alkoi vuonna 2015.