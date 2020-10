Maissa, joissa abortin saamista rajoitetaan tiukimmin, tehdään paljon epäammattimaisia ja vaarallisia abortteja.

Berliini

Puola aikoo lopettaa lailliset raskaudenkeskeytykset käytännössä kokonaan. Tällä hetkellä Puolassa abortti on sallittu raiskauksen uhreille sekä tapauksissa, joissa sikiö on vakavasti epämuodostunut tai odottavan äidin henki vaarassa.

Mitä muutos tarkoittaa puolalaisten naisten terveydelle, ja mihin Puolaa voisi muutoksen jälkeen verrata?

Puolassa tehdään noin 1 000–2 000 laillista aborttia vuodessa, ja lähes kaikissa tapauksissa syynä on sikiön vaikea epämuodostuma.

Puolan perustuslakituomioistuimen puheenjohtaja Julia Przyłębska ilmoitti torstaina, että uusi lakiesitys aborttioikeudesta ei ole perustuslain kanssa ei ole ristiriidassa. Sen mukaan vakava sikiövaurio ei enää ole laillinen syy raskaudenkeskeytykseen. Lailliset abortit loppuvat Puolassa käytännössä kokonaan, jos laki astuu voimaan.

Moni puolalainen järkyttyi päätöksestä. Yksi syy on lainsäädännön kiristäminen. Vakavista vaurioista kärsivien sikiöiden kohdalla saatetaan puhua vain muutamien tuntien mittaisesta elinajanodotteesta syntymän jälkeen. Osalla sikiöistä saattaa esimerkiksi kokonaan puuttua jokin tärkeistä sisäelimistä.

Toinen syy on se, että Julia Przyłębska ja päähallituspuolueen PiS:n puheenjohtaja Jarosław Kaczyński ovat avoimesti perheystäviä. Lainsäädäntövallan ja tuomioistuimen pitäisi oikeusvaltioperiaatteen mukaan olla toisistaan riippumattomat.

Näiden instituutioiden ylimpien vallankäyttäjien tiivis ystävyys on kriitikoiden silmissä kuin avointa pilaa periaatteista, jotka EU:lle ovat pyhiä.

Puolan oikeistokonservatiivinen hallitus on uudistanut oikeuslaitosta ja keskittänyt tuomarien nimitysvaltaa hallituksen oikeusministerille.

”Jokaisella meistä on oikeus yksityiselämään. En puhu poliitikoille asioista, jotka saatetaan perustuslakituomioistuimen käsiteltäväksi”, Julia Przyłębska ilmoitti saksalaisen Welt-lehden haastattelussa vastikään.

Przyłębska torjuu oikeusvaltiokritiikkiä samalla retoriikalla kuin Puolan hallituksen jäsenet ovat torjuneet arvostelua siitä, että Puolassa ei kunnioiteta vähemmistöjen oikeuksia: Puolaa vastaan hyökätään ulkopuolelta ja se halutaan saattaa huonoon valoon.

Moni Puolassa ei usko häntä. Perustuslakituomioistuimen päätös sai torstaina aikaan laajat mielenosoitukset Varsovassa. Poliisi ampui mielenosoittajien päälle kyynelkaasua ja pidätti useita, paikalla ollut puolalainen aktivisti Linus Lewandowski kertoi HS:lle perjantaina.

Tähän asti Puolasta on matkustanut yli 100 000 naista vuosittain muualle saadakseen abortin. Joidenkin tietojen mukaan puolalaisnaisille tehdään jopa 200 000 laitonta tai ulkomailla toteutuvaa aborttia vuodessa. Koronaviruspandemian vuoksi matkustaminen ei ole enää helppoa.

Abortin kieltäminen vie abortit maan alle ja lisää naisten kuolemia ja vammautumisia laittoman abortin seurauksena.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan maissa, joissa abortti on kokonaan kielletty tai sallittu vain äidin vaarantuneen terveyden perusteella, 75 prosenttia aborteista on vaarallisia. Maissa, joissa on salliva lainsäädäntö, 90 prosenttia aborteista tehdään turvallisesti.

Jos abortti on sallittua vain, kun naisen henki on vaarassa, lääkärit joutuvat usein katsomaan vierestä vaarallisen tilanteen kehittymistä, kunnes ehto täyttyy.

Abortteja siis tehdään joka tapauksessa. Seitsemän miljoonaa naista joutuu vuosittain kehitysmaissa sairaalaan epäammattimaisesti tehdyn abortin takia. Syövyttävien aineiden nauttiminen, lääkkeiden väärinkäyttö ja teräaseet vammauttavat pysyvästi miljoonia naisia, joiden raskaus on keskeytetty epäammattimaisesti.

Lainmuutoksen jälkeen Puola vertautuisi moniin eteläisen pallonpuoliskon kehittyviin maihin, ja osa niistä olisi sitä sallivampia. Puolan hallitus aikoi kiristää aborttilakia viimeksi vuonna 2016. Silloin kansainvälinen huomio ja rautaisen vaateripustimen symbolikseen ottanut kampanja pysäytti muutoksen.

EU on kovistellut Puolaa siitä, että sen oikeuslaitos ei ole riippumaton. Puola on suurin EU:n nettotuensaaja, mutta pelaa silti omilla säännöillään oikeusvaltioasioissa.