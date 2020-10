Maailman saastuneimmat kaupungit pienhiukkasten määrässä mitattuna ovat kaikki Intiassa. Huolimatta vuosittain toistuvista saastepiikeistä maassa on toistaiseksi otettu harvoja konkreettisia askeleita niiden hillitsemiseksi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kutsui Intian ilmaa ”saastaiseksi” kohdatessaan kilpakumppaninsa Joe Bidenin viimeisessä vaaliväittelyssä varhain perjantaiaamuna Suomen aikaa.

”Katso Kiinaa, kuinka saastainen se on. Katso Venäjää. Katso Intiaa. Se on saastainen. Ilma on saastaista”, Trump sanoi puhuessaan päätöksestään erottaa Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksesta.

Kommentit tulivat vain päiviä ennen Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeon ja puolustusministeri Mark Esperin vierailua Intiaan, jossa on määrä keskustella maiden välisestä yhteistyöstä ja kumppanuudesta.

Trumpin kommentti Intian ilmanlaadusta on herättänyt vihaisia reaktioita, mutta se on ollut monelle intialaiselle myös itsetutkiskelun paikka, kertoo esimerkiksi The Times of India -lehti.

Pääkaupunki Delhi on yksi maailman saastuneimmista kaupungeista. Viime viikkojen aikana alueen ilmanlaatu on muuttunut entistä huonommaksi ja monet asukkaat ovat valittaneet hengitysvaikeuksista, kertoo Britannian yleisradio BBC.

Delhin kaupunkialueella terveydelle haitallisia pienhiukkasia on havaittu keskimäärin 180–300 mikrogrammaa kuutiometriä kohden, mikä on Maailman terveysjärjestön (WHO) turvarajaan verrattuna 12-kertainen määrä.

Lue lisää: HS:n erikoisartikkeli vie Intian kaasukammioon: ”Hiljainen tappaja” uhkaa koko ihmiskuntaa, ja Delhissä ongelma on äärimmäinen

Ilmanlaatu on talvikuukausina erityisen huono varsinkin Pohjois-Intian kaupungeissa. Tuolloin saasteita syntyy BBC:n mukaan esimerkiksi sänkipeltojen polttamisesta, liikenteen ja teollisuuden päästöistä ja juhlien ilotulituksista yhdistettynä heikkoihin tuuliin.

Aamuisin Delhin savusumu on pahimmillaan. Kuva marraskuulta 2019.­

Maailman seitsemän saastuneinta kaupunkia pienhiukkasten määrässä mitattuna ovat kaikki Intiassa, selviää WHO:n vuoden 2018 ilmanlaatutilastosta.

Sosiaalisessa mediassa monet pitivät Trumpin tuoreita kommentteja loukkauksena Intiaa kohtaan ja osa epäili presidentin karkottavan sanomisillan intialais-amerikkalaiset äänestäjät, The Times of India kertoo.

Intialaisen kansanedustaja Anand Sharman mukaan presidentti paljasti kommenteillaan myös tietämättömyytensä ilmastonmuutoksesta ja Pariisin ilmastosopimuksesta.

”Yhdysvallat on historiallisesti maailman suurin saastuttaja ja maan kasvihuonepäästöt asukasta kohti ovat Intiaan verrattuna kuusinkertaiset”, Sharma kirjoitti viestipalvelu Twitterissä.

Toinen intialainen kansanedustaja, Kapil Sibal, puolestaan asetti Trumpin sanat laajempaan poliittiseen kontekstiin luettelemalla presidentin aiempia kommentteja, jotka ovat saattaneet heikentää Yhdysvaltojen ja Intian välisiä suhteita.

”[Hän] kyseenalaisti Intian koronakuolemien määrän, kutsui Intian ilmaa likaiseksi ja sanoi Intiaa ’tullikuninkaaksi’”, Sibal luetteli twiitissään.

Toisaalta monet intialaiset tunnustivat, että Trumpin kommenteissa on perää ja penäsivät pääministeri Narendra Modilta tekoja ilmanlaadun parantamiseksi.

”Ei jälleen kerran ammuta viestintuojaa, vaan pyritään muuttamaan viestiä”, intialainen liikemies Suhel Seth twiittasi.

Intialainen kirjailija Kiran Manral puolestaan toivoi, että loukkaantumisen sijaan Intia ottaisi Trumpin kommentin haasteena ja pyrkisi puhdistamaan ilmanlaatua, ettei ”kukaan kehtaisi enää ikinä” sanoa vastaavaa.

”Jos emme pidä maatamme ja ilmaamme puhtaina, kuka sen tekee?” Manral kirjoitti twiitissään.

Huolimatta vuosittain toistuvista saastepiikeistä Intiassa on BBC:n mukaan otettu toistaiseksi harvoja konkreettisia askeleita saasteiden hillitsemiseksi. Viime vuoden marraskuussa Delhin ilmanlaatu romahti niin huonoksi, että vastaava ei ole Suomessa erikoistutkijan mukaan edes mahdollista.

Jälleen huonontunut ilmanlaatu saattaa osaltaan heikentää myös Intian koronavirustilannetta, sillä useissa tutkimuksissa ilmansaasteet on linkitetty korkeampiin tartunta- ja kuolemamääriin.

Intian ilmanlaadun tilasta kielii myös se fakta, että ilmansaaste oli intialaisten suurin yksittäinen terveysriski jo ennen koronaviruspandemiaa, The Times of India kertoo.

Vuonna 2019 saasteet liittyivät yli 1,6 miljoonan ihmisen kuolemaan, kuten keuhkosyöpiin ja sydänkohtauksiin. State of Global Air 2020 -selvityksen mukaan Intiassa kuoli viime vuonna ilmansaasteiden vuoksi myös 116 000 korkeintaan kuukauden ikäistä vauvaa.